Dépor

Jon Ansotegi: "Si hay alguna forma de perder que sea así"

El técnico del Sanse reconoció que la expulsión de Mikel Rodríguez les perjudicó pero valoró el trabajo de sus jóvenes jugadores 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
01/03/2026 17:10
Patiño cabecea durante el duelo ante el Sanse
Fernando Fernández
El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, compareció en la sala de prensa de Zubieta tras la derrota, sobre la bocina, ante el Dépor (2-3). 

Valoración del partido. "No sé si el equipo ha sido superior o no al Dépor, pero creo que nuestro trabajo lo estábamos haciendo muy bien, movimos bien el balón, hicimos ocasiones, defendimos bien, con la línea alta. Ganamos duelos, segundas jugadas y el equipo hasta que se quedó con diez, ha hecho muchas cosas bien, cosas que lleva haciendo tiempo y hoy también. Aquí estamos para ganar, a mí me gusta ganar y hoy me voy muy jodido a casa. Pero si hay alguna forma de perder que sea así, jugando bien, el equipo estando en la pelea durante todo el partido, compitiendo por todos los balones, presionando alto, robando, haciendo goles, Es el camino a seguir. Si jugamos con este ritmo y esta confianza no sé hasta dónde llegaremos. Habrá accidentes, como hoy, vamos a perder partidos, pero creo que es el único camino individual y colectivamente para seguir mejorando".

Antonio Hidalgo, en la banda de Zubieta

Hidalgo, sobre los cánticos que hubo en su contra: "Estoy en el mejor club de España en el que puedo estar"

La expulsión condiciona el partido. "Mikel Rodríguez nos da muchísimo, nos da esa agresividad, esa pelea, veteranía. Y cuando hace esa entrada, todos nos echamos las manos a la cabeza y hablamos de madurez y eso pero en este momento, y quizá no sea el mejor momento, pero nos da mucho y pelea mucho, roba muchos balones y eso no quiero que lo pierda. Está claro que como todos tenemos que aprender que con una amarilla igual hay que darle antes al freno pero no quiero que pierda nada de lo que tiene, quiero que siga apretando, que meta la pierna, ganando duelos y tenemos que quedarnos con eso. Es más fácil que le saquen amarilla a jugadores así. No estoy diciendo que haya que pegar a nadie, pero hay que entrar fuerte y le seguiré animando para que vaya fuerte. Y cuando tenga una amarilla tendré que estar más atento, pero ningún reproche porque nos da mucho más de lo que hoy nos ha podido quitar. Le seguiré apoyando en esas ganas que tiene de pelear".

Nsongo Bil celebra su gol frente a la Real Sociedad B

Nsongo Bil no dudó en su gol a la Real B: "Hice lo mismo que hago en los entrenamientos"

Sensación tras perder. "A mí me gusta ganar siempre, pero tenemos que formar para ganar. Perder nos tiene que valer porque estamos aquí para ganar o para enseñar a ganar. Todos los jugadores se tienen que ir tranquilos con el trabajo que han hecho, jugando así, con este ritmo y ganas vamos a tener accidentes, porque somos jóvenes y perderemos partidos, pero jugando así estaremos más cerca de pelear todos los puntos y competir en todos los campos. En esta exigencia es donde se mejora y el equipo está mejorando".

