Antonio Hidalgo, en la banda de Zubieta Fernando Fernández

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en la sala de prensa de Zubieta tras la importante victoria ante la Real Sociedad B (2-3). El técnico se mostró feliz por el triunfo y el trabajo de sus pupilos. Tres puntos que admitió que era importantes para escalar posiciones en la tabla, aprovechando además sendas tablas de Castellón y Almería. Triple empate entre los tres a 39 puntos. Sobre los cánticos que se escucharon contra él en un tramo del duelo quitó hierro y dio las gracias por el apoyo de los seguidores desplazados. Asimismo, dijo estar muy contento del gol de Bil Nsongo y aseguró que era un premio al trabajo que tanto él como Noé Carillo, habituales en el día a día del prim

Como vio el partido. "Fue un partido complicado, igualado, de los que nos vamos a encontrar mucho en Segunda. Le dimos la vuelta y son tres puntos importantes para seguir en la pelea".

Costó con uno más en el campo. "Se trata de partidos igualados, pero fuimos cogiendo situaciones para atacar mejor y le dimos la vuelta, que es importante. Sabíamos que ellos venían en una dinámica importante (venían de tres victorias seguidas)".

Doble cambio, tras el segundo tanto. "Solucioné algo que estaba pasando tras ese gol que nos hicieron y tratamos de recomponernos de la mejor manera. A partir de ahí el equipo ha mejorado, ha insistido"..

Más serio que en otras ruedas de prensa. "Estoy igual, como siempre, era un partido exigente. Estoy con una satisfacción muy grande por los jugadores y por la afición que tenemos. Que nos empuja, queremos seguir dándoles todo lo que tenemos dentro".

Cánticos de 'Hidalgo, vete ya'. "Es el mundo profesional, sabemos dónde estamos. Estoy en el mejor club de España en el que puedo estar. A veces la afición se manifiesta. Hay que seguir trabajando para darle la vuelta a esas sensaciones. Cuando lo damos todo, me pongo muy contento por esta afición, sé lo que se sufre fuera. Hay que seguir dándole todo, buscando soluciones y a seguir trabajando para dar lo mejor".

El porqué de los cambios. "Queríamos buscar situaciones, dónde estaban las superioridades. Buscábamos superioridades por fuera, con Altimira, para cargar el área a pierna natural, con Bil para tener más jugadores dentro del área. Me alegro mucho por él, es un espaldarazo para la cantera, para el trabajo que hacen él, Noé... Reafirma la apuesta grande del club en la cantera".

Sobre el pivote inicial. "Intentamos analizar lo que creemos que va a pasar, nos pusimos por delante, quizá nos faltó contundencia, pero el partido son 90 minutos. Lo trabajamos (el encuentro), los cambios nos han dado energía y la gente nos ha empujado mucho, que es lo importante".