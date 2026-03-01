Mi cuenta

Así fue: Real Sociedad B-Dépor (2-3). Mario Soriano rescata los tres sobre la bocina


Zeltia Regueiro
01/03/2026 12:30
Stoichkov durante el duelo con la Real B
Fernando Fernández
Real Sociedad B
2-3
RC Deportivo80

Segunda victoria seguida

El Dépor se pone con 49 puntos, empatado con el Castellón y sigue mostrando su poderío como visitante. Muchas gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!

Final en Zubieta

El Dépor se lleva los tres puntos

Asistencia de Altimira

Pase en profundidad del lateral derecho y bate Soriano a Fraga, que pudo hacer más. 

94'

Gol de Soriano

92'

¡A las nubes Altimira!

Centro de Quagliata, rechazó la zaga local y en el palo contrario recibió Altimira, que la mandó alta. 

90'

Cuatro de añadido

88'

Doble cambio en el Sanse

Entran Kita y Agote y salen Astiazaran y Ayo.

87'

Fuera de juego del Dépor

86'

Asedio del Dépor

Monólogo de los blanquiazules, con uno más desde el 75. 

84'

Amarilla a Garro

La ve tras un agarrón a Patiño

Empata el duelo el fabrilista

Centro de Quagliata, mal despeje de la zaga y Bil recoge el rechace, hace un recorte y con la  derecha bate a Fraga. El único fabrilista en la lista. Así es el ariete del filial. 

82'

Gol de Bil Nsongo

80'

¡La mandó alta Astiazarán!

Se precipitó en el disparo, pues estaba solo y disparó desviado, por encima del arco de Álvaro Ferllo.

79'

Altimira se duele de un golpe en la muñeca

El lateral ha sufrido una contusión en la mano, tars la caída. 

78'

El Dépor carga el ataque

Con uno más sobre el campo, el equipo blanquiazul echa el resto buscando el gol, al menos, del empate. 

75'

Cambios en el Sanse, tras quedarse con uno menos

Se van Aguirre y Ochieng y entran Gorosabel y Marchal

74'

Expulsado Mikel Rodríguez

Ve la segunda amarilla y deja al Sanse con diez. 

73'

Último cambio del Dépor

Entra Bil Nsongo y se va Stoichkov

71'

¡A punto de marcar Patiño!

Centro de Quagliata y el mediocentro inglés, de cabeza, a punto de batir a Fraga. 

70'

Gritos de 'Hidalgo, vete ya' en la grada

La afición blanquiazul desplazada a Zubieta, molesta con el juego del equipo

69'

Amonestado Mario Soriano

Segundo jugador amonestado, hora del Dépor

68'

Amarilla a Mikel Rodríguez

Primer amonestado del duelo. 

63'

Cambios en Dépor y Real B

Riki y Noubi se retiran y entran Comas y Mulattieri y entra Gprka Carrera, por Astiazarán en la Real B.

62'

Ochieng, un crowfounding goleador

Así llegó el delantero a España. 

59'

Fallo en cadena de la defensa 

Pierde el balón Patiño, debido una presión del rival, pasa a Loureiro y este pasa a Noubi, un envío malo ante la posición retrasada del central y Ochieng se adelanta al pase y bate a Álvaro Ferllo. 

58'

Gol de Ochieng

56'

¡Stoichkov cae al área!

Peinó una falta botada Loureiro y en el segundo palo se fue al suelo el andaluz, cuando trataba de recoger el balón, de espaldas. 

54'

Doble cambio en el Dépor

Se van Luismi y Eddahchouri y entran José Ángel y Patiño. 

50'

¡Desviado Mikel Rodríguez!

Remate alto del atacante, que desde la frontal probó puntería. 

48'

¡Disparo alto de Garro!

Recuperó la Real B, tras un mal saque de banda del Dépor y su disparo se va alto. 

46'

A punto de meterse en problemas la defensa del Dépor

Mal despeje de Altimira y Loureiro evita que haya un remate de chilena claro en el área. 

45'

Arranca la segunda parte

Mismos onces

Descanso

Final de la primera parte en Zubieta

+

Tres de añadido

40'

¡A punto de marcar Astiazarán!

Recogió el rechace y armó un potente disparo, que se marchó fuera por muy poco. 

39'

¡Buena ayuda de Soriano!

Se cruzó ante Ochieng en el área, que se disponía a rematar a bocajarro.

37'

¡No llega Stoichkvo a rematar!

Pase en profundidad para el andaluz, que no llega a controlar ante Fraga. 

35'

66-34% de posesión

El Dépor con muy poco balón. 

31'

Buscaba a Stoichkov Altimira

Vuelve a pisar área el lateral derecho del Dépor y centra para el andaluz, pero se adelanta Fraga. 

29'

Lo intenta Garro

Paró Ferllo, ante una nueva oleada realista. 

26'

¡La mandó fuera Beitia!

Disparo que se marcha fuera del arco de Álvaro Ferllo. 

24'

Al suelo Eddahchouri

Pase al espacio de Luismi y el neerlandés no llegó al esférico y sí Fraga. El ariete se fue al suelo, pero no había nada punible en el área realista. 

Rechace y gol

Disparo de Ochieng, que se estrella en el larguero, después de que lo toque y Astiazarán recoge el rechace y bate al arquero blanquiazul.

22'

Gol de Astiazarán

Empata la Real B

21'

Centro muy desviado de Balda

Puerta para Ferllo. Lo intentaba el Eibar en una jugada de estrategia. 

Despejó la zaga y contra que casi acaba en gol Stoichkov

Recorte del andaluz, disparó y la madera repelió su remate. 

18'

Córner para el Sanse 

Primero para los locales. 

17'

Altimira buscaba a Eddahchouri

Pase al espacio muy largo, el neerlandés no llegó pero sí el portero del filial realista. 

15'

Primer cuarto de hora

El Dépor manda antes del cinco de partido, pero ahora tiene el balón la Real B ante un equipo blanquiazul que lleva un par de minutos persiguiendo sombras. 

10'

Tras el gol tempranero, el Dépor se echa atrás 

Cuidado cuando el Dépor madruga y marca, porque los precedentes dice que se echa atrás tras ponerse por delante. 

7'

Vuelta por la puerta grande

Stoichkov vuelve con gol al once. No estaba contando para Hidalgo en los últimos partidos. 

Gol en revisión del VAR

Lo da el colegiado, después de revisión del VAR. Mala salida de Fraga, y el andaluz aprovecha para adelantar a los coruñeses. 

3'

Marca Stoichkov

1'

Arranca el partido

Afición desplazada

Como siempre, el Dépor no caminará solo esta tarde en Zubieta. Hubo quedada de deportivistas de Burela, Cervo, Ourol, O Vicedo, Xove y de Viveiro. 

Quedada de peñas antes de la Real B-Dépor
Quedada de peñas antes de la Real B-Dépor

Opina la grada

Habla la afición

El Dépor, ya en Zubieta

Los blanquiazules, en elcampo del filial realista. 

Los elegidos de Ansotegi

Este es el equipo con el que saldrá la Real B. 

Regreso en el once

Vuelta de Stoichkov al equipo titular, ante la baja de Yeremay. 

David Mella y Stoichkov, pendientes de una acción a balón parado en el Deportivo-Cádiz
David Mella y Stoichkov, pendientes de una acción a balón parado en el Deportivo-Cádiz
Quintana

Once del Dépor

La sorprendente media de la Real B

El Dépor, ante el equipo que más faltas comete de Segunda. 

Miguel Loureiro golpea el balón en largo durante el Dépor-Real Sociedad B en Riazor
Miguel Loureiro golpea el balón en largo durante el Dépor-Real Sociedad B en Riazor
Quintana

¿Cuándo fue la última vez que el Dépor estuvo en Zubieta?

Buenos recuerdos de los blanquiazules. 

La plantilla del Dépor, a la conclusión del empate en Zubieta ante la Real B, la temporada 2023-24
La plantilla del Dépor, a la conclusión del empate en Zubieta ante la Real B, la temporada 2023-24
Archivo El Ideal Gallego Dxt Campeón

Ánimo de revancha

Y es que en el Dépor no olvidan esa goleada en su campo. 

Germán Parreño, en el suelo, tras encajar uno de los tres goles recibidos ante la Real Sociedad B en la primera vuelta en Riazor
Germán Parreño, en el suelo, tras encajar uno de los tres goles recibidos ante la Real Sociedad B en la primera vuelta en Riazor
Quintana

¿Cómo ha cambiado la Real B?

Ganó en la primera vuelta 0-3 en Riazor y así es ahora el filial vasco. 

Mella y Charlie Patiño, durante el Dépor-Real Sociedad de la primera vuelta
Mella y Charlie Patiño, durante el Dépor-Real Sociedad de la primera vuelta
Quintana

La curiosa historia de Ochieng

Así llegó el goleador del equipo realista a España.

Ochieng encara a Larrubia, en el Real B-Málaga
Ochieng encara a Larrubia, en el Real B-Málaga
Real Sociedad

¿Cómo es la Real B?

Os dejamos nuestro uno x uno. 

Mario Soriano pugna con Peru Rodríguez por el balón en el partido de ida en Riazor
Mario Soriano pugna con Peru Rodríguez por el balón en el partido de ida en Riazor
Quintana

Habla Ansotegi

El preparador del filial realista habló sobre el encuentro de esta tarde. 

Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B
Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B
Real Sociedad

Hablan los técnicos

Esto comentó en rueda de prensa Antonio Hidalgo en la previa del duelo contra el filial txuri-urdin

Antonio Hidalgo, este domingo en Riazor
JAVIER ALBORÉS

Solo un canterano

Bil Nsongo, único representante del Fabril en la lista de Hidalgo en Zubieta. 

Nsongo Bil, en el banquillo durante el partido ante el Ceuta
Nsongo Bil, en el banquillo durante el partido ante el Ceuta
Quintana

Números con los filiales

Los precedentes con estos equipos han ido mejorando para el Dépor. 

Bryan Rabello golpea la pelota ante Omar Mascarell en el Castilla-Deportivo (0-2) del 5 de abril de 2014, a día de hoy último partido y última victoria del Deportivo en campo de un filial en Segunda
Bryan Rabello golpea la pelota ante Omar Mascarell en el Castilla-Deportivo (0-2) del 5 de abril de 2014, a día de hoy último partido y última victoria del Deportivo en campo de un filial en Segunda
ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Dudas también en la medular

¿Quién es ubicará  en el eje del campo?

Patiño disputa un duelo aéreo en el Deportivo-Eibar, con José Ángel de fondo
Patiño disputa un duelo aéreo en el Deportivo-Eibar, con José Ángel de fondo
Patricia G. Fraga

¿Cuánto hacía que Yeremay se perdía un partido?

Segunda se queda huérfana de la magia canaria más de un año después. 

Yeremay se encara con Marco Moreno antes de ver la segunda amarilla en el Deportivo-Eibar
Yeremay se encara con Marco Moreno antes de ver la segunda amarilla en el Deportivo-Eibar
Quintana

¿Cuánto pesa la ausencia de Yeremay?

Esto pierde el Dépor con la baja del astro canario.

Yeremay se lamenta tras su expulsión en el Deportivo - Eibar
Yeremay se lamenta tras su expulsión en el Deportivo - Eibar
QUINTANA

Una baja sensible

¿Qué alternativas tiene el Dépor a la ausencia de Yeremay? Os las contamos. 

Yeremay conduce el balón durante el partido contra el Eibar
Yeremay conduce el balón durante el partido contra el Eibar
Patricia G.Fraga

¿Cómo llegan ambos equipos al duelo?

Os dejamos nuestra previa 

David Mella, conduciendo el balón en el Deportivo-Eibar
David Mella, conduciendo el balón en el Deportivo-Eibar
Patricia G. Fraga

¿Dónde ver la Real B-Dépor?

Os dejamos todas las alternativas, además de este directo, para que sigáis este partido. 

José Ángel cae al suelo en el partido en Riazor frente a la Real Sociedad B
José Ángel cae al suelo en el partido en Riazor frente a la Real Sociedad B
Quintana
Previa

¡Hoy juega el Dépor!

Los blanquiazules visitan Zubieta a las 14 horas. 

