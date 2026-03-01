Así fue: Real Sociedad B-Dépor (2-3). Mario Soriano rescata los tres sobre la bocina
Segunda victoria seguida
El Dépor se pone con 49 puntos, empatado con el Castellón y sigue mostrando su poderío como visitante. Muchas gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!
Final en Zubieta
El Dépor se lleva los tres puntos
Asistencia de Altimira
Pase en profundidad del lateral derecho y bate Soriano a Fraga, que pudo hacer más.
Gol de Soriano
¡A las nubes Altimira!
Centro de Quagliata, rechazó la zaga local y en el palo contrario recibió Altimira, que la mandó alta.
Cuatro de añadido
Doble cambio en el Sanse
Entran Kita y Agote y salen Astiazaran y Ayo.
Fuera de juego del Dépor
Asedio del Dépor
Monólogo de los blanquiazules, con uno más desde el 75.
Amarilla a Garro
La ve tras un agarrón a Patiño
Empata el duelo el fabrilista
Centro de Quagliata, mal despeje de la zaga y Bil recoge el rechace, hace un recorte y con la derecha bate a Fraga. El único fabrilista en la lista. Así es el ariete del filial.
Gol de Bil Nsongo
¡La mandó alta Astiazarán!
Se precipitó en el disparo, pues estaba solo y disparó desviado, por encima del arco de Álvaro Ferllo.
Altimira se duele de un golpe en la muñeca
El lateral ha sufrido una contusión en la mano, tars la caída.
El Dépor carga el ataque
Con uno más sobre el campo, el equipo blanquiazul echa el resto buscando el gol, al menos, del empate.
Cambios en el Sanse, tras quedarse con uno menos
Se van Aguirre y Ochieng y entran Gorosabel y Marchal
Expulsado Mikel Rodríguez
Ve la segunda amarilla y deja al Sanse con diez.
Último cambio del Dépor
Entra Bil Nsongo y se va Stoichkov
¡A punto de marcar Patiño!
Centro de Quagliata y el mediocentro inglés, de cabeza, a punto de batir a Fraga.
Gritos de 'Hidalgo, vete ya' en la grada
La afición blanquiazul desplazada a Zubieta, molesta con el juego del equipo
Amonestado Mario Soriano
Segundo jugador amonestado, hora del Dépor
Amarilla a Mikel Rodríguez
Primer amonestado del duelo.
Cambios en Dépor y Real B
Riki y Noubi se retiran y entran Comas y Mulattieri y entra Gprka Carrera, por Astiazarán en la Real B.
Ochieng, un crowfounding goleador
Así llegó el delantero a España.
Fallo en cadena de la defensa
Pierde el balón Patiño, debido una presión del rival, pasa a Loureiro y este pasa a Noubi, un envío malo ante la posición retrasada del central y Ochieng se adelanta al pase y bate a Álvaro Ferllo.
Gol de Ochieng
¡Stoichkov cae al área!
Peinó una falta botada Loureiro y en el segundo palo se fue al suelo el andaluz, cuando trataba de recoger el balón, de espaldas.
Doble cambio en el Dépor
Se van Luismi y Eddahchouri y entran José Ángel y Patiño.
¡Desviado Mikel Rodríguez!
Remate alto del atacante, que desde la frontal probó puntería.
¡Disparo alto de Garro!
Recuperó la Real B, tras un mal saque de banda del Dépor y su disparo se va alto.
A punto de meterse en problemas la defensa del Dépor
Mal despeje de Altimira y Loureiro evita que haya un remate de chilena claro en el área.
Arranca la segunda parte
Mismos onces
Final de la primera parte en Zubieta
Tres de añadido
¡A punto de marcar Astiazarán!
Recogió el rechace y armó un potente disparo, que se marchó fuera por muy poco.
¡Buena ayuda de Soriano!
Se cruzó ante Ochieng en el área, que se disponía a rematar a bocajarro.
¡No llega Stoichkvo a rematar!
Pase en profundidad para el andaluz, que no llega a controlar ante Fraga.
66-34% de posesión
El Dépor con muy poco balón.
Buscaba a Stoichkov Altimira
Vuelve a pisar área el lateral derecho del Dépor y centra para el andaluz, pero se adelanta Fraga.
Lo intenta Garro
Paró Ferllo, ante una nueva oleada realista.
¡La mandó fuera Beitia!
Disparo que se marcha fuera del arco de Álvaro Ferllo.
Al suelo Eddahchouri
Pase al espacio de Luismi y el neerlandés no llegó al esférico y sí Fraga. El ariete se fue al suelo, pero no había nada punible en el área realista.
Rechace y gol
Disparo de Ochieng, que se estrella en el larguero, después de que lo toque y Astiazarán recoge el rechace y bate al arquero blanquiazul.
Gol de Astiazarán
Empata la Real B
Centro muy desviado de Balda
Puerta para Ferllo. Lo intentaba el Eibar en una jugada de estrategia.
Despejó la zaga y contra que casi acaba en gol Stoichkov
Recorte del andaluz, disparó y la madera repelió su remate.
Córner para el Sanse
Primero para los locales.
Altimira buscaba a Eddahchouri
Pase al espacio muy largo, el neerlandés no llegó pero sí el portero del filial realista.
Primer cuarto de hora
El Dépor manda antes del cinco de partido, pero ahora tiene el balón la Real B ante un equipo blanquiazul que lleva un par de minutos persiguiendo sombras.
Tras el gol tempranero, el Dépor se echa atrás
Cuidado cuando el Dépor madruga y marca, porque los precedentes dice que se echa atrás tras ponerse por delante.
Vuelta por la puerta grande
Stoichkov vuelve con gol al once. No estaba contando para Hidalgo en los últimos partidos.
Gol en revisión del VAR
Lo da el colegiado, después de revisión del VAR. Mala salida de Fraga, y el andaluz aprovecha para adelantar a los coruñeses.
Marca Stoichkov
Arranca el partido
Afición desplazada
Como siempre, el Dépor no caminará solo esta tarde en Zubieta. Hubo quedada de deportivistas de Burela, Cervo, Ourol, O Vicedo, Xove y de Viveiro.
Opina la grada
Habla la afición
El Dépor, ya en Zubieta
Los blanquiazules, en elcampo del filial realista.
Los elegidos de Ansotegi
Este es el equipo con el que saldrá la Real B.
Regreso en el once
Vuelta de Stoichkov al equipo titular, ante la baja de Yeremay.
Once del Dépor
La sorprendente media de la Real B
El Dépor, ante el equipo que más faltas comete de Segunda.
¿Cuándo fue la última vez que el Dépor estuvo en Zubieta?
Ánimo de revancha
Y es que en el Dépor no olvidan esa goleada en su campo.
¿Cómo ha cambiado la Real B?
Ganó en la primera vuelta 0-3 en Riazor y así es ahora el filial vasco.
La curiosa historia de Ochieng
¿Cómo es la Real B?
Os dejamos nuestro uno x uno.
Habla Ansotegi
El preparador del filial realista habló sobre el encuentro de esta tarde.
Hablan los técnicos
Esto comentó en rueda de prensa Antonio Hidalgo en la previa del duelo contra el filial txuri-urdin.
Solo un canterano
Bil Nsongo, único representante del Fabril en la lista de Hidalgo en Zubieta.
Números con los filiales
Los precedentes con estos equipos han ido mejorando para el Dépor.
Dudas también en la medular
¿Quién es ubicará en el eje del campo?
¿Cuánto hacía que Yeremay se perdía un partido?
Segunda se queda huérfana de la magia canaria más de un año después.
¿Cuánto pesa la ausencia de Yeremay?
Una baja sensible
¿Qué alternativas tiene el Dépor a la ausencia de Yeremay? Os las contamos.
¿Cómo llegan ambos equipos al duelo?
Os dejamos nuestra previa
¿Dónde ver la Real B-Dépor?
Os dejamos todas las alternativas, además de este directo, para que sigáis este partido.
¡Hoy juega el Dépor!
Los blanquiazules visitan Zubieta a las 14 horas.