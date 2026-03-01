Mella, durante el duelo en Zubieta Fernando Fernández

Estas son las notas del Dépor en su victoria ante la Real Sociedad B (2-3).

ÁLVARO FERLLO (5). Poco que hacer: Llegó a tocar el disparo de Ochieng, que dio en Noubi, pero no pudo hacer nada ante el remate libre de marca, de Astiazarán. Nada que hacer en el gol de Ochieng.

ALTIMIRA (6). Asistente: Permitió el avance de Ochieng en la jugada que acabó en el primer gol. Peleó cada balón. A punto de marcar en el añadido. Asistió a Mario en su gol. Vio la amarilla.

NOUBI (5). Errático: No tuvo su día el central belga. Mal ubicado a veces en el campo y sin tomar buenas decisiones. Fue uno de los sustituidos tras el gol de Ochieng, en el que no estuvo bien.

LOUREIRO (5). Grave error: Se mostró expeditivo en defensa al inicio. Estaba cuajando un buen duelo, que estropeó un poco tras su mal pase a Noubi, del que se aprovechó Ochieng para batir a Ferllo.

QUAGLIATA (5). En crecimiento: Lento para cubrir a Astiazarán, que marcó tras rechace de Ochieng. Estaba cuajando un partido gris pero de un centro suyo Bil logró marcar el gol del empate. Fue a más.

LUISMI (5). Perdido: Algo desaparecido la primera parte, tanto en ataque como en defensa, donde el equipo no lo encontró por dentro. No fue capaz de progresar por su banda. Fue sustituido.

RIKI (6). Damnificado: Ejerció de seis, junto a Mario Soriano. Mejor salida de balón con él en el campo. Recuperó varios esféricos. Fue uno de los sacrificados tras el segundo tanto de Ochieng.

MELLA (5). Intermitente: Apenas subió por su banda en la primera parte, ni tuvo incursiones al área. En la segunda se metió por la derecha y Luismi por dentro, pero no logró irse por velocidad.

STOICHKOV (5). Gol y poco más: Se aprovechó de una mala salida de Fraga e hizo el primero. Solo el palo evitó que marcase el segundo, tras un buen recorte. Más desaparecido en la segunda parte.

EDDAHCHOURI (5). Desaparecido: En la jugada del gol de Stoichkov no tocó el esférico y evitó que se anulase este por fuera de juego. No llegó a tirar a puerta en la primera parte. Fue uno de los cambios.

EL MEJOR. MARIO SORIANO (7). Salvador: El juego en largo no le favoreció pero supo encontrar su momento y el equipo se lo agradeció. Con el Dépor casi sin posesión en la primera parte le costó entrar en contacto con la pelota y el cuadro blanquiazul lo notó. Tuvo que ayudar en las coberturas. Trató de pisar área y servir juego ante un Dépor bastante inoperante. Con la expulsión, tanto él como el equipo fueron a más. Marcó un golazo en el último minuto del añadido, que dio los tres puntos.

Los cambios

JOSÉ ÁNGEL (5). Bien en estático, pero peor en la conducción. Sobrepasado por el ritmo del partido.

PATIÑO (6). Estuvo a punto de marcar de cabeza.

COMAS (6). Entró por Noubi y dejó buenos minutos.

MULATTIERI (6). Bajó con criterio el esférico y aguantó el balón.

BIL NSONGO (7). Marcó un golazo al poco de salir al césped.