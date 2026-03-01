Así lo vivió la afición | Montaña rusa emocional en Zubieta

La afición del Dépor, en Zubieta Fernando Fernández

De la alegría cuando apenas se habían ubicado en sus asientos de Zubieta, pasando por el enfado colectivo, y hasta una explosión de ironía, alivio y euforia. A la afición del Deportivo le tocó volver a vivir una auténtica montaña rusa emocional. En apenas noventa minutos, la hinchada blanquiazul pasó del “Hidalgo, vete ya” al “Hidalgo, quédate”, un resumen perfecto de una tarde en la que pasaron por todos los estados que una mente humana puede soportar. “Fue un partido frenético. De emociones muy distintas cada cinco minutos”, afirma Martín Hermida, socio de la Peña Viveiro, todavía con la emoción en la garganta después del encuentro que acababa de presenciar.

A pesar de los más de 600 kilómetros que separan A Coruña de Zubieta, una vez más, el Deportivo no estuvo solo en su visita al filial txuri-urdin. “Vinimos 35 peñistas, ya que era nuestro desplazamiento anual. Llegamos el viernes y nos vamos ahora de vuelta a Viveiro tras acabar el partido. Estuvimos por las calles de San Sebastián, con muy buen ambiente y sin ningún tipo de problemas. Esta mañana, al salir del hotel, fuimos a hacer la previa a Lasarte y allí nos encontramos con miembros de otras peñas. Había un ambiente bueno y mucha gente, mitad del Dépor y mitad del Sanse”, explica Luis García, presidente de la Peña Viveiro.

Lucía el sol en la ciudad donostiarra. Todo eran buenas palabras sobre el viaje por parte de Luis, hasta que le tocó hablar de fútbol: “El partido horrible, como últimamente. Tuvimos la suerte de arrancar con el gol tempranero habitual y después, a echarse atrás y claro, pasa lo que pasa”. Y es que el equipo dirigido por Antonio Hidalgo arrancó como quien quiere apagar cualquier duda de un plumazo. Minuto 2 y el balón ya estaba en el fondo de la red de la portería defendida por Fraga. El viaje parecía justificarse desde el primer suspiro. Bufandas en alto, abrazos y la sensación de que quizá, solo quizá, el equipo iba a ofrecer una tarde tranquila. Pero el espejismo duró poco. El conjunto blanquiazul volvió a mostrar esa versión que tanto desespera a su gente: incapacidad ofensiva, imprecisiones constantes y una alarmante falta de identidad. Y por eso, el empate en el minuto 23 no sorprendió a nadie. Y con el 1-1 regresaron los fantasmas… y los murmullos.

La segunda parte empeoró el panorama y, en el 59, la Real B culminó la remontada. El 2-1 encendió definitivamente a la grada visitante. “Vas gañando 0-1, no minuto dez podes ir 0-2, pero, de súpeto, eres o Dépor e poste perdendo. Moitos dos erros son a nivel individual, o equipo estivo 15-20 minutos perdido no campo cando entraron Patiño e José Ángel”, explica Tania Monteagudo, decepcionada a pesar de la victoria. El ambiente se tensó, los comentarios se volvieron más duros y empezaron a escucharse con claridad los gritos contra el banquillo. Primero unos pocos. Luego muchos. Y con el cambio de Lucas Noubi, ya fueron casi todos los presentes. “Lo más criticado fue el cambio de Noubi, fue la explosión en contra de Hidalgo. Sí que es verdad que después de los cambios se vio cómo, por ejemplo, la entrada de Patiño fue bastante buena. Pero con el de Noubi hubo mucha reacción por parte de la grada, porque estás señalando a un jugador. Ahí se empezó a cantar el: ‘Hidalgo, vete ya’”, comenta Martín. “Siempre hay nerviosismo viendo el juego del equipo y desembocó en el grito contra Hidalgo. Hubo muchos comentarios y el ambiente estaba crispado hasta el final con los goles”, afirma Luís.

Con el cambio de Noubi hubo mucha reacción por parte de la grada, porque estás señalando a un jugador. Ahí se empezó a cantar el: ‘Hidalgo, vete ya’” Martín Hermida, socio de la Peña Viveiro

No era solo el resultado, era la sensación de que cada partido es un ejercicio de fe más que de fútbol. La indignación se apoderó por completo de un sector visitante que como siguiente cántico entonó el mítico: “Dépor, échale huevos”. Una mezcla de reproche y súplica, porque incluso en el enfado, la afición blanquiazul nunca deja de empujar. El equipo parecía superado por un rival joven pero más decidido. El reloj corría y la derrota se acercaba. Pero entonces, Hidalgo dio entrada a Nsongo Bil, y el resto es historia.

“La entrada de Bil fue muy aplaudida, se empezó a apretar mucho más desde la grada”, desvela Martín. Ya sumergidos en los últimos diez minutos de partido, el delantero camerunés empató el encuentro y cambió el guion por completo. El 2-2 no solo devolvió la igualdad al marcador, sino que transformó la energía de una hinchada que dejó a un lado los reproches y los silbidos para alentar a su equipo. Y cuando el empate parecía definitivo, Mario cazó la última oportunidad y firmó la victoria a escasos segundos del final. Explosión. Estallido colectivo. Jugadores corriendo hacia la grada. El banquillo vacío en busca del madrileño. Aficionados abrazándose con desconocidos.

En ese preciso instante, Antonio Hidalgo pagó toda su rabia con una de las vallas azules de Zubieta en las que se puede leer “LaLiga Hypermotion”. Fue su forma de liberar toda la tensión acumulada que lleva como consecuencia estar “en el mejor club de España”, según afirmó posteriormente en rueda de prensa. En medio de esa locura, la ironía hizo acto de presencia. Los mismos que minutos antes pedían la salida del técnico, ahora entonaban un sólido “Hidalgo, quédate”. Porque el fútbol tiene esa capacidad de reescribir relatos en cuestión de segundos. “Se cantó al unísono, pero yo creo que fue más por la coña que en serio, aunque el gol de Mario fue como la reconciliación con él”, afirma Martín. “Tras marcar Soriano, Hidalgo se puso a darle patadas a todo lo que encontraba y, tirando de gracia, se comenzó el cántico”, reafirma Luís.

Zubieta se convirtió en un pequeño Riazor. Los futbolistas se acercaron a la grada visitante a retomar el mítico salto al ritmo de “Dale Dépor” que dejaron a un lado la jornada pasada en la victoria ante el Eibar debido a las sensaciones del encuentro. Algunos regalaron sus camisetas, a lo mejor como recompensa a la batalla emocional que les acababa de tocar vivir a todos los cientos de deportivistas allí presentes. “Ao final remontada e máis tres, pero se non chegan a expulsar ao xogador da Real Sociedad B, perderíamos. Hai que seguir traballando, cerquiña do ascenso directo, recortando puntos e a seguir”, termina Tania.