Un tercer nombre para el eje del Deportivo más abierto que nunca

Patiño disputa un duelo aéreo en el Deportivo-Eibar, con José Ángel de fondo Patricia G. Fraga

Mario Soriano es indiscutible. Más abajo o más arriba, pero siempre indiscutible. No hay dudas con Soriano, que se ha ido consolidando como eje omnipresente del Deportivo durante todo el curso. Mario ha tenido que ir ‘bailando’ de posición en función de las necesidades del equipo.

El trasiego no le ha afectado al ‘21’, que con la llegada de Riki Rodríguez apunta a poder asentarse de manera más perenne unos metros más cerca del área rival. Para ganar incidencia en último tercio y, a la vez, para abrir la puerta a dotar al equipo coruñés de mayor estabilidad sin balón, con un especialista con mejores capacidades defensivas que las del menudo futbolista madrileño.

Precisamente el desencadenante de que Mario opte ahora a asentarse en la posición de ‘10’ es un Riki que, pese a llevar en A Coruña menos de un mes, ya parece ser fijo también para Antonio Hidalgo. El que fuera capitán del Albacete debutó contra su exequipo entrando desde el banquillo, pero una semana después ya obtuvo la confianza máxima del máximo responsable técnico. El técnico catalán le otorgó la titularidad en Castellón y reiteró su determinación en las capacidades del ovetense en el partido contra el Eibar.

LA LUPA | Deportivo 1-0 Eibar: Un patadón hacia la procrastinación Más información

Así, el entrenador de Granollers va encontrando certezas absolutas en el centro del campo de su Deportivo, que ya cuenta con una pareja de notables garantías... aunque busca ser trío.

Será el encuentro de Zubieta una nueva oportunidad para consolidar, por fin, un nombre en el tercer puesto de un centro del campo que ha venido mutando mucho desde el inicio del 2026 y en el que el fichaje de Riki ha afilado todavía más la competencia.

Desde las Navidades, los cambios son constantes en la sala de máquinas. Mario Soriano ha formado parte del doble pivote blanquiazul en cinco encuentros de liga. En los dos primeros, la visita del Cádiz y el choque en Las Palmas, acompañado de Diego Villares. Mientras, en Almería y en León, el madrileño tuvo al lado a José Ángel Jurado.

A mayores, Hidalgo ha construido a su binomio nuclear con José Ángel y Villares (Racing de Santander), José Ángel y Riki (Castellón) y Riki más Villares (Eibar). En estos casos, siempre con Mario por delante para completar el tridente, en una posición que también han ocupado dos futbolistas mucho menos centrocampistas: Luismi Cruz y Stoichkov.

Radiografía del Deportivo de Hidalgo, 27 jornadas después: "Non xoga, fai xogadas" Más información

De esta manera, Hidalgo solo ha repetido trío entre Cádiz y Las Palmas con el Villares, Soriano y Cruz. Más allá de que en una temporada tan larga los cambios son lógicos, ninguna variable concreta termina de cristalizarse.

Ya entrando en marzo, hay claramente una plaza sin dueño para acompañar a Riki y a Mario. Y son cuatro los jugadores opositando activamente a ella: Diego Villares, José Ángel Jurado, Charlie Patiño y José Gragera.

Las opciones

Obviamente, los cuatro mediocentros no parten en igualdad de condiciones. Pero sí resulta evidente que ninguno ha presentado últimamente una candidatura redonda que permita apostar claramente por él como dueño temporal de la última silla disponible en el once.

El último integrante de la alineación fue el capitán Diego Villares. Hidalgo quiso apostar por el vilalbés para maximizar las posibilidades del equipo a la hora de cargar el área y, en ese sentido, el ‘8’ respondió. Villares ejerció prácticamente de segundo punta en ataque, un rol que llevó a que Riki tuviese que sujetarse más en la base de la jugada en fase ofensiva.

Precisamente para ejercer esa función que desempeñó el asturiano ante el Eibar Antonio Hidalgo cuenta con dos futbolistas específicos: José Ángel y Gragera. Tanto es así que sevillano y gijonés no han coincidido todavía sobre el campo. Sin embargo, eso no equivale a que estén alternando en el puesto de ‘6’, pues Gragera todavía no ha tenido minuto alguno desde que jugó la segunda parte de Andorra, en el último partido del año 2025. Mientras, después de cinco titularidades seguidas y un rendimiento que fue decreciendo en cada una de ellas, Jurado perdió el puesto.

La última pata de la ecuación es Patiño. El británico ha sido habitual suplente y en sus cinco titularidades de liga no ha terminado de levantar la mano. La última fue, curiosamente, contra la Real B. No destacó ese día, pero sí lo hizo entrando desde el banco el pasado domingo para levantar la mano de nuevo y abrir todavía más el abanico de candidaturas a la tercera plaza en el motor.