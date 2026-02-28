Real B-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 28 de LaLiga Hypermotion

José Ángel cae al suelo en el partido en Riazor frente a la Real Sociedad B Quintana

El Deportivo, después de vencer con dudas al Eibar la semana pasada (1-0), visita el campo del único filial de la Liga Hypermotion. El cuadro de Antonio Hidalgo se mide a la Real Sociedad B, un conjunto que convirtió el último precedente entre ambos, disputado en el pasado mes de diciembre, en una pesadilla para el cuadro blanquiazul. El Dépor llega al encuentro en buena dinámica, pues ha ganado cuatro de los últimos seis encuentros y arrancaba la jornada situado en la cuarta posición, a tres puntos del ascenso directo y con un Castellón-Racing en el que uno de los dos primeros o ambos se dejarán puntos.

📅 Horario del Real B– Deportivo

El duelo entre la Real B y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

Día : domingo 1 de marzo

: domingo 1 de marzo Hora : 14.00 horas

: 14.00 horas Estadio : Zubieta

: Zubieta Competición: jornada 28 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Real B-Deportivo en TV y online

El Real B-Deportivo se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo TVG : el canal autonómico gallego retransmitirá el partido

: el canal autonómico gallego retransmitirá el partido DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Gol Stadium y TEN : también retransmitirá el choque

: también retransmitirá el choque Directo de Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo

Un filial que se transformó en Riazor

La Real B modificó el guion de su temporada tras su visita a Riazor. El conjunto dirigido por Ansotegi llegaba al partido de ida contra el Dépor como el único equipo que había sido incapaz de puntuar a domicilio en los primeros 17 partidos de liga. No solo lo consiguió en A Coruña, sino que lo hizo ganando y goleando. Aquel triunfo por 0-3 dio un impulso al filial donostiarra, que desde entonces no ha vuelto a perder lejos de San Sebastián. Lo contrario le sucede en casa, donde solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros. Fue el último, en el que el equipo regresó a Anoeta para medirse al Málaga. El estadio del primer equipo ya no es la casa del filial, que ha vuelto a jugar en Zubieta tras recibir la autorización de la liga y afronta el duelo contra el Dépor situado en media tabla y con un pequeño margen de cuatro puntos sobre el descenso.