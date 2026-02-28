Previa | El Dépor busca más puntos y mejores energías en Zubieta

David Mella, conduciendo el balón en el Deportivo-Eibar Patricia G. Fraga

No termina Hidalgo de estar completamente cómodo en el traje de entrenador del Deportivo. Cuando la polvareda que había dejado el ajustado triunfo ante Eibar en Riazor (1-0) ya se había disipado, el técnico volvió a levantar la alfombra con sus declaraciones en la previa del duelo con la Real Sociedad B, aprovechando para reivindicarse y afeándole la conducta a la hinchada deportivista, quizá también con un mensaje a sus propios jugadores, de que no le había gustado la “energía”. Puede que lo acabe matizando antes de que termine el día.

Job Ochieng, el extremo que se ganó su oportunidad con un 'crowdfunding' y que ahora amenaza al Deportivo Más información

Él mismo apuntó hace unas semanas que ya iba entendiendo que A Coruña era un sitio diferente en cuestiones de exigencia. Quizá tenga que profundizar en materia deportivista algo más, porque a estas alturas debería saber que dirigir al conjunto herculino siempre ha supuesto esto para sus entrenadores. Ganar no siempre es suficiente. Para nadie. Probablemente no sea justo. Tampoco lo fue para sus predecesores en el cargo.

Porque sí que es cierto que el Dépor está venciendo con regularidad. De hecho, este domingo acude a Zubieta (14.00 horas) con la opción de darle caza al Almería en la tercera posición e igualar los puntos del ascenso directo tras la derrota del Castellón ante el Racing de Santander (1-3). Tan cierto como que cada vez que se ha enfrentado a un aspirante no ha sido capaz de salir airoso, lo que convierte cada choque como este en un salto sin red. Porque no se trata solo de vencer, también de convencer.

Sin Yeremay

Para pasar esta nueva prueba, el conjunto blanquiazul afronta una dura salida frente a uno de los equipos que más ha evolucionado en los últimos meses. Una oportunidad además de revancha después del festín que el filial ‘txuri-urdin’ se dio en Riazor justo antes de navidades (0-3). Hasta entonces no había sido capaz siquiera de sumar un punto fuera de casa. Hoy acumula tres triunfos lejos de San Sebastián, el último el pasado lunes en Cádiz para poner en fila tres victorias consecutivas y estar en el mejor momento de la temporada en busca de la permanencia.

¿Cuánto pesa la baja de Yeremay? Estas son las cifras que debe compensar el Dépor sin el canario Más información

Pero esa complicación es menor si la comparamos con una que Hidalgo se encontrará en su propia casa. Terreno desconocido el acudir a un envite sin la presencia de Yeremay. El canario, lastrado por problemas físicos desde hace semanas, verá el encuentro desde casa después de su combustión en el tiempo de alargue ante el Eibar. Debe el técnico decidir cómo resuelve ese vacío, respuesta que salvo sorpresa llevará el nombre de David y el apellido de Mella. El canterano tiene la oportunidad de volver al origen en el costado izquierdo y la difícil misión, si eso sucede, de hacer olvidar a su compañero de batallas desde que ambos corrían por las bandas de Abegondo en categorías inferiores. Con la defensa cada vez más asentada, al menos en cuanto a piezas, la otra incógnita está en el centro del campo, donde solo una plaza está sin dueño ante la consolidación de Riki y la certeza perenne de Mario Soriano.

Enfrente estará un grupo de jóvenes a los que les costó la transición al fútbol profesional, pero que están consiguiendo la competitividad suficiente como para aspirar a continuar en la élite y, por supuesto, llamar a la puerta del primer equipo. Futbolistas como Ochieng, Carrera o Balda, que ya dieron muestras en Riazor del potencial que atesoran, amenazan la marcha de un Dépor que no puede permitirse errores en su persecución para volver a los puestos de cabeza... ni tampoco para subir más la temperatura de sus seguidores.