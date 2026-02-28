Las alternativas del Deportivo a Yeremay: ¿profundidad o juego interior?

Duplicar la amenaza por fuera o intentar potenciar el juego interior del equipo. La pregunta habrá rondado durante toda esta semana el despacho de Abegondo en el que Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico trabajan y departen, pues por primera vez se han enfrentado a la necesidad de construir un once sin Yeremay Hernández.

No estará el canario en Zubieta (domingo, 14.00 horas), 456 días después de su última ausencia. Será su primera ‘falta’ en el actual curso, en este caso por una sanción que ha llegado justo cuando el chico parece haber cruzado el umbral entre la plenitud física y la condición de integrante en la enfermería. Y el Deportivo tendrá que aprender a competir sin él. La primera prueba será el choque contra la Real Sociedad B. Pero es probable que, viendo la sobrecarga que arrastra el canario y que volverá de nuevo apercibido, a solo una tarjeta amarilla de perderse otro partido, quizá tenga que acostumbrarse más de lo que le gustaría a no contar con el ‘10’.

El Dépor pierde sin Yere a su futbolista con mejores números en ataque. El canario acumula ya 17 goles generados gracias a que complementa sus diez tantos anotados con siete asistencias a sus compañeros. Nadie marca más que la perla forjada en Abegondo, que además puede presumir con orgullo de anotar tantos de verdadero impacto, pues todas sus dianas han servido para cambiar el marcador de los partidos y nueve de ellas han terminado dándole al colectivo puntos. Además, ‘Yere’ maneja el extraordinario registro de que sí comparte el registro de máximo asistente del equipo con Mario Soriano.

Pero más allá del registro tangible de cara a gol y pese a que su temporada dista de ser regular y óptima, Hernández sigue siendo uno de los grandes faros ofensivos del equipo deportivista. Así lo demuestran sus 73 regates exitosos este curso (solo Larrubia, del Málaga, le supera) o sus 53 toques por partido, únicamente superados en la parcela ofensiva por los 61 de Soriano.

El Dépor gira con Yeremay como uno de sus ejes fundamentales y, sin él, tendrá que encontrar otras salidas, pues no hay línea recta posible con un futbolista de idénticas características aunque menos nivel. “Yere es nuestro estandarte. El jugador que salga en su puesto va a estar capacitado para dar el nivel, pero en otra versión por capacidades diferentes”, reconocía Hidalgo en la rueda de prensa previa al choque. Por lo tanto, el sendero se bifurca. Y aunque el técnico no quiso entrar a valorar posibles soluciones, es evidente que solo ofrece dos salidas aunque completamente contrapuestas: apostar por la vía rápida con David Mella o reforzar la amenaza central con Juan Diego Molina ‘Stoichkov’.

El extremo puro

Por un lado, Antonio Hidalgo tiene en su mano apostar por dotar de profundidad la banda izquierda del equipo devolviendo a ese carril a David Mella.

El futbolista de Teo acumula varios años alejado de ese pasillo en el que puede jugar a pie natural y en el que quemó etapas con pasmosa facilidad durante sus años de formación en el Deportivo.

“Sí que ahora ya me veo más un extremo por la derecha que por la izquierda. Ya llevo tres años seguidos jugando ahí y creo que ya estoy mentalizado de que si me tengo que quedar ahí, me quedo. Me gusta, pero no tendría problema tampoco si necesitan que vuelva a la izquierda”, explicaba el joven de 20 años en una entrevista con DXT Campeón hace apenas dos semanas.

La entrada de Mella en ese perfil permitiría que el Deportivo duplicase su amenaza por fuera, pues detrás del extremo —sea quien sea— volverá a estar con casi total probabilidad Giacomo Quagliata.

Más allá de este aspecto importante en cuanto a identidad de juego y posibilidades, el regreso de Mella al perfil zurdo provocaría que, por un fin de semana, el canterano y Luismi Cruz no tuviesen que mantener el pulso casi constante de este curso por ver quién se hace con el puesto de extremo en el lado derecho.

Así, con David en la izquierda, Luismi tendría vía libre de nuevo a la titularidad sin necesidad de desequilibrar el pasillo central del equipo, donde la estructura con Riki Rodríguez, Mario Soriano y un tercer elemento apunta a consolidarse como término medio entre la maniobrabilidad con pelota y las capacidades defensivas.

Más conexiones

Si David Mella aporta una solución para ganar más amenaza al espacio en el perfil izquierdo, la otra clara vía en la que Antonio Hidalgo y su staff pueden invertir es la de Stoichkov.

El delantero andaluz ha perdido peso de manera evidente en los planes del cuerpo técnico en los últimos partidos. El futbolista cedido por el Granada es muy del gusto de un Hidalgo que le ayudó a ‘explotar’ en Segunda División en Sabadell. Sin embargo, ha pasado de comenzar el 2026 con tres titularidades consecutivas entre el puesto de ‘9’ y el de segundo delantero a sumar apenas 90 minutos en las últimas cinco jornadas.

No ha terminado de levantar la mano el andaluz, que no tuvo presencia alguna en el último partido en casa ante el Eibar ni tampoco entró siquiera desde el banquillo dos semanas antes, contra el Albacete.

Sin embargo, la ‘pérdida’ de Yeremay podría provocar que Hidalgo volviese a confiar en un futbolista que, a estas alturas de su carrera y en su etapa en el Deportivo, ha mostrado como una de sus mejores cualidades la capacidad para moverse entre líneas.

Precisamente por esa circunstancia, si el titular del banco del Dépor pretende dotar de más riqueza el juego interior del equipo y, a la vez, ganar a un futbolista con llegada al área —una de los puntos de mejora que ha apuntado públicamente sobre su colectivo—, la presencia de Stoichkov partiendo desde la izquierda podría hacerle ganar enteros en ese sentido.

Una tercera opción sería la entrada de Cristian Herrera, con un perfil más similar al de Stoichkov pero inédito en liga en todo el 2026 y con únicamente 85 minutos disputados en la competición de la regularidad. No apunta a ser esta una vía alternativa para Hidalgo, que tiene en Mella o en Stoichkov algo más que una elección: dos matices para tratar de dañar a una Real B que, en la ida, convirtió su visita en una pesadilla para Riazor.