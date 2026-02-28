Job Ochieng, el extremo que se ganó su oportunidad con un 'crowdfunding' y que ahora amenaza al Deportivo

Ochieng encara a Larrubia, en el Real B-Málaga Real Sociedad

La condición socioeconómica es, por desgracia, un factor desequilibrante a la hora de poder ganarse oportunidades en la vida. Muchas veces, el origen o el dinero son elementos que establecen techos y limitan futuros, de manera independiente a las posibilidades naturales que cada persona tenga. Un ejemplo es el de Job Ochieng. El ‘león’ keniata amenaza este domingo la banda derecha del Deportivo y es uno de los grandes talentos de la Liga Hypermotion. Pero su camino hasta este punto no ha sido, ni mucho menos, sencillo.

A sus 23 años, Ochieng ha dado el paso adelante definitivo para afianzarse en el fútbol profesional. En su primera experiencia en la categoría de plata, en la que es su cuarta temporada en el club donostiarra, el futbolista de Nairobi ha explotado definitivamente. Ha dado un paso adelante ganándose un puesto en la banda izquierda del filial txuri-urdin... y un contrato con el primer equipo hasta el 2028.

Terminó asegurándose los próximos años del chico la entidad de Donosti, que apostó por él en el 2022, cuando le llegó el ofrecimiento por medio de un intermediario. Por aquel entonces, el joven de Kenia destacaba en el Maspalomas grancanario, club que le había acogido tras un duro comienzo en las islas.

A tierras españolas llegó con 17 años, buscando una vía para poder convertir su talento en un medio de subsistencia. Brillaba en el club Express de su país, pero debía dar un paso más si quería ser futbolista de verdad. Por eso, su familia puso en marcha un crowdfunding a través del que recaudó dinero de conocidos para que Job pudiese viajar a España y, así, ganarse una oportunidad.

No era una simple ‘limosna’, sino una inversión de futuro. Porque detrás de la petición se establecía como contrapartida la devolución de la cantidad aportada si el chico lograba ganarse una ficha como profesional. La historia, al final, se ha convertido en cuento con final feliz. Pero no fueron pocas las veces en las que todo estuvo a punto de romperse.

Porque el dinero con el que Job llegó se acabó y el chico se vio en la calle, despojado de una plaza en la residencia en la que vivía. Con sus pertenencias en una bolsa de basura. Entonces, cuando estaba con una mano delante y otra detrás, el humilde Maspalomas lo acogió en su seno. Le dio cariño y el contexto propicio para poder brillar y ganarse una oportunidad que parecía ya imposible.

Apuesta sin reservas

Porque fue la Real Sociedad, por medio de Luki Iriarte, su director de fútbol base, el equipo que se decidió a contratarle. Dio igual que el keniata llegase a Zubieta con una reciente lesión en el tobillo que le impidió mostrarse en las pruebas: el club donostiarra ya había decidido abrirle una ventana a través de la que asomarse. Y el africano no la desaprovechó.

Aunque, una vez más, el tránsito no fue fácil. A su dolencia en el tobillo le continuó una tendinitis rotuliana, que dejó un balance de apenas 800 minutos jugados en sus dos primeros cursos como txuri-urdin. En el primero, con la Real C en Segunda Federación. Tras esa campaña, ascendió al filial, donde no se consolidó hasta la temporada del ascenso a Segunda, la pasada 2024-25. Incluso en ese curso con más continuidad no pudo celebrar el salto de categoría vestido de corto por los problemas físicos. Pero aprovechó el verano para ponerse a punto y ganarse un puesto de verdad.

Arrancó fulgurante en Segunda. Primero, en la derecha. Ahora, en la izquierda a pie cambiado, donde actuó en Riazor. Al encuentro contra el Dépor ya acudió como internacional absoluto por Kenia, aunque en aquel diciembre todavía no había debutado con el primer equipo ni renovado con el club, condiciones que sí cumple ahora.

Matarazzo le dio la oportunidad en este mes de febrero tanto en liga, con 25 minutos frente al Elche, como en Copa del Rey, entrando al final del encuentro de ida en todo un San Mamés. Probablemente no serán las últimas para el león que ahora es potrillo y al que el crowdfunding le dio una oportunidad que parecía imposible.