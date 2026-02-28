Mi cuenta

El Mundial de A Coruña pasa un examen fundamental en 18 días

La FIFA visitará la ciudad herculina el próximo 18 de marzo para revisar la candidatura de Riazor como sede en 2030

Jorge Lema
Jorge Lema
28/02/2026 11:30
La candidatura para que Riazor sea sede del Mundial 2030 continúa en una batalla contra el reloj para tener todo listo cuando los organizadores reclamen los puntos decisivos del proyecto. Una de las citas más importantes para ello tendrá lugar el próximo 18 de marzo, cuando representantes de la FIFA se desplazarán a A Coruña para evaluar el estado de la candidatura.

De momento, continúa sin haber ningún tipo de novedad en lo que se refiere al avance del proyecto, más allá de que recientemente se ha puesto en marcha en el Concello una comisión especial en la que participaron los diferentes grupos municipales.

Una imagen de la Comisión Especial de seguimiento de cara al Mundial 2030

Tampoco parece existir acercamiento entre el propio gobierno local y el Deportivo. Las últimas declaraciones al respecto fueron de Inés Rey, que fue clara en lo que respecta a cómo percibe la postura del club blanquiazul. "Lo que sabemos del Deportivo, por ahora, no es muy favorable a la celebración del Mundial". De hecho, la apertura del museo del club blanquiazul ha dejado el último cisma entre ambas instituciones esta misma semana.

Este examen será una de las últimas oportunidades para que la candidatura herculina ponga todo en orden, ya que desde la propia FIFA ya le advirtieron en su día que en el último trimestre de 2026 habrá una visita definitiva. La obra de ampliación del municipal de Riazor sigue sin salir a licitación. Si cuando se realice la citada visita a finales de este año la situación sigue siendo la misma, A Coruña se quedaría fuera de la privilegiada lista con toda seguridad.

El estadio de Riazor

