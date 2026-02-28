El Dépor camina lejos de Riazor al ritmo de los dos últimos ascensos a Primera División

Fernando Vázquez, durante la temporada 2013-14 Patricia G. Fraga

El Deportivo, que buscará este domingo en Zubieta (14.00 horas) su octava victoria de la temporada lejos de Riazor, ya iguala los triunfos que logró a domicilio en sus tres campañas anteriores en Segunda División y exhibe unos números similares a los de los dos últimos ascensos a la categoría de oro, en los cursos 2011-12 y 2013-14.

Once partidos como visitante en total ganó la escuadra coruñesa durante ambas campañas, que culminaron con el ascenso del conjunto blanquiazul a la categoría de oro. En la 2011-12, el Dépor registraba siete victorias después de haber efectuado catorce salidas en el campeonato liguero y sumaba 23 puntos, uno menos que en la presente temporada.

El conjunto herculino, dirigido por José Luis Oltra y que al final de aquel curso estableció el récord de puntos de Segunda División que aún continúa vigente, con 91, registró siete triunfos, dos empates y cinco derrotas a domicilio tras sus catorce primeros desplazamientos.

El bloque coruñés, que terminó proclamándose campeón de la categoría de plata, se impuso en cuatro de las siete últimas salidas de aquella campaña. De esta forma, cerró la temporada con once victorias lejos de Riazor, dos empates y ocho derrotas, para un total de 35 puntos de 63 posibles a domicilio.

Ocho triunfos

En la Liga 2013-14, la última que culminó con un ascenso del Deportivo a la élite, los blanquiazules ganaron ocho de los primeros catorce encuentros que disputaron como visitantes. Además, sumaron un empate y cinco derrotas, con lo que llevaban 25 puntos fuera de su estadio a estas alturas de campeonato.

El equipo herculino, entrenado por Fernando Vázquez, culminó la Liga a domicilio con un balance de once partidos ganados, tres empatados y siete perdidos para un total de 36 puntos. Una cifra que le permitió ser el mejor visitante.

En el presente curso, el cuadro deportivista registra siete triunfos, tres empates y cuatro derrotas lejos de Riazor, para un total de 24 puntos. Al equipo de Antonio Hidalgo aún le quedan siete desplazamientos: Zubieta, donde le espera la Real Sociedad B, Ceuta, Gijón, Huesca, Burgos, Cádiz y Valladolid.

De esta forma, a pesar de la derrota en Castellón en su última cita fuera (2-0), los herculinos mantienen un buen ritmo fuera.

A estas alturas, el conjunto blanquiazul ya ha igualado el número de victorias fuera de Riazor que conquistó en toda la pasada temporada y cuando finalizó el curso 2018-19. Además, supera las que logró en la Liga 2019-20, que finalizó con el descenso a Segunda B.

El pasado curso, el cuadro coruñés logró 27 puntos como visitante al imponerse en siete encuentros, empatar seis y perder ocho. En la 2018-19, que el equipo perdió en la final del playoff de ascenso a Primera contra el Mallorca, el Dépor cerró la liga regular con siete triunfos, nueve empates y cinco derrotas en los duelos fuera de su casa.

Muy pobres fueron los guarismos de los coruñeses en la temporada siguiente, que culminó con el descenso a Segunda B. El equipo deportivista sumó 19 puntos lejos de su estadio al registrar cuatro victorias, siete empates y una decena de derrotas.