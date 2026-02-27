Radiografía del Deportivo de Hidalgo, 27 jornadas después: "Non xoga, fai xogadas"
Los técnicos José Luis Lemos, Posi y Borja Guerreiro diseccionan al equipo a falta de 15 jornadas para la conclusión de la liga regular
Seis meses de competición después y a falta de solo 15 partidos para cruzar la meta regular de la competición regular de la Liga Hypermotion, el Deportivo corre bien posicionado entre los atletas del pelotón de cabeza. La dinámica de la carrera, como en el resto de competidores, no ha seguido una línea constante. Y en el caso blanquiazul ha estado salpicada de dudas. Pero ahí está: consolidando el evidente paso adelante con respecto al pasado curso y con todas las opciones de ascenso intactas. Dentro del objetivo.
Sin embargo, una cosa son los incontestables números y otras las sensaciones. La clasificación no miente y el mérito, a punto de alcanzar el último tercio de la competición, es evidente. Pero tampoco resulta falso apuntar que, más allá de percepciones subjetivas, el Deportivo no ha terminado de consolidar esa solvente imagen que ofreció en el inicio de liga. De ofrecer una identidad clara.
“Es una victoria importante para seguir en el grupo de arriba. A partir de ahí, tenemos que mejorar muchos aspectos porque tenemos que ser regulares durante los 90 minutos”, concedía Antonio Hidalgo al término del encuentro ante el Eibar, en un claro reflejo de que al técnico catalán tampoco termina de estar conforme con lo que transmite su equipo.
Precisamente para diseccionar al colectivo blanquiazul antes de afrontar el tramo definitivo del curso, DXT Campeón charla sobre cómo ven al Dépor con José Luis Lemos, Alejandro Expósito ‘Posi’ y Borja Guerreiro, tres entrenadores de A Coruña y su área de influencia.
“No clasificatorio, está moi ben. Chegará aos 10 ou 12 últimos encontros, que son diferentes ao resto, situado para conseguir o ascenso. Pero no funcionamento como colectivo, xérame máis dúbidas. Vexo a un equipo plano e con pouca evolución”, arranca Lemos, ahora alejado de los banquillos tras una larga trayectoria en clubes como el Cerceda, el Boiro, el Bergantiños o el Arosa.
“Lo está haciendo bien. Es una temporada larga y, si estás a un partido del ascenso directo a estas alturas, no es por casualidad. Quizá ahora mismo le falta un poco de frescura porque no ha rotado mucho, pero seguro que el equipo vuelve a recuperar el nivel”, expone Posi, actual preparador del Atlético Arteixo.
“Eu definiríao como un equipo pragmático. Ten un potencial tremendo, pero sen explotar. O inicio deste 2026 deume esperanzas, pero esta semana contra o Eibar, todo voou polos aires. A sensación é que o equipo deu dous pasiños cara atrás. E iso faime ser algo escéptico”, resume Borja Guerreiro, titular del banquillo del Atlético Montañeros juvenil.
Recurso de ataque
Más allá de esta foto general que ofrece puntos en común entre los tres técnicos y, a la vez, consideraciones diferentes, Lemos, Posi y Guerreiro sí coinciden de manera total en que al Deportivo le faltan herramientas en ataque posicional.
“Echo en falta más recursos en los inicios de juego, sí. Se ve una misma idea y movilidad. Quizá se podría apostar por intentar más cosas, como algún pase intermedio”, especifica Posi. “É un equipo moi plano, con moi poucos recursos. No inicio de xogo, temeroso. Aposta moito polo balón directo, pero sobre un punta como Zaka que non é gañador e que tampouco está rodeado de futbolistas agresivos no segundo balón”, matiza Lemos, que considera que o equipo necesita “outro tipo de saída de balón, diferentes mobilidades e alternativas”. “Que o porteiro xogue directo non é unha toma de decisión individual porque se pasa tres veces e ti o consintes desde o banco, é porque o queres”, añade.
O Dépor é un equipo moi plano, con moi poucos recursos. No inicio de xogo, temeroso"
“O que hai son dúbidas. E iso é o peor que pode ter un xogador no campo. Non é casualidade que ante equipos agresivos como o Valladolid ou o Eibar sufras. Faltan mecanismos colectivos para progresar”, considera Guerreiro, que entendería “minimizar riscos no minuto 85 saíndo directo”, pero no lo que hace el Dépor: “Creo que é un debe de Hidalgo. Porque ademais é importante saber o que queres facer: se me empurran a xogar directo, tereime que xuntar e non golpear co equipo tan aberto”.
Algo de mejores sensaciones ofrece el Deportivo una vez se asienta en campo contrario, aunque para Posi el cuadro blanquiazul es también “un poco previsible” según progresa. “Quizá falta algo de verticalidad. Más rupturas y amplitud. A lo mejor, con Mella en banda izquierda o con un ‘9’ más llegador”, apunta el preparador del Arteixo. “O Dépor ten bos futbolistas no xogo interior e tamén con capacidade de desborde por fóra. Pero a mobilidade é moi xustiña. Non ves unha estrutura nin alternativas para superar aos rivais. Cústalle sometelos. Non xoga: fai xogadas”, expresa Lemos.
En este sentido, Guerreiro sí ve un hilo de esperanza: “Como digo, despois do Nadal vin unha pequena mutación cara un equipo máis asociativo. Buscábase afundir ao rival. En ataque posicional, o equipo está cómodo porque os seus mellores xogadores disfrutan. Pero a falta dun ‘9’ de garantías ensombrece todo o feito no xogo. Por exemplo, contra o Castellón, que viña de non encaixar en seis partidos, xeras situacións moi claras. Pero logo, en moitas ocasións, hai a nada máis absoluta no área”, explica.
Hacia delante
Precisamente ese juego ofensivo más combinativo sería un camino a partir del que el Deportivo podría protegerse también en transiciones defensivas. Porque pasarse la pelota equivale a juntarse. Y minimizar las distancias de relación entre futbolistas permite ser más agresivo una vez se pierde el balón. “Apostar por esas posesións permíteche ser capaz de apretar tras perda para non ter que correr cara atrás. Se non o consigues, ao final, acabas tendo que defender máis tempo e máis abaixo. Enfrías as sensacións dos teus futbolistas e pasas a estar incómodo”, desarrolla Borja Guerreiro, que considera imprescindible alcanzar el punto en el que los cercanos a la pérdida “teñan o chip de presionar”.
“É posible con calquera tipo de xogador. Tamén cos do Dépor. No Barça, Guardiola non tiña en Xavi e Iniesta a centrocampistas agresivos e, sen embargo, presionaba moi ben tras perda. Hai que adestralo e, sobre todo, convencer ao futbolista. Se Hidalgo foi capaz de convencer a Mario Soriano durante toda a primeira volta de que tiña que pasar tempo correndo detrás do balón moi abaixo, por suposto que pode convencelos de apretar nos tres segundos inmediatos á perdida para continuar atacando e non facelo ‘por turnos’, como ao principio. É máis fácil”, añade el titular del banquillo del Montañeros de División de Honor.
Potenciar esa gestión inicial de la transición defensiva ayudaría a que el equipo herculino recuperase el balón más arriba y no tuviese que protegerse tan cerca de su área. “Eu, co equipo do Deportivo, elixiría posicionarme alto en defensa. De feito, a principio de tempada así o facía e era un equipo cunhas liñas moito máis xuntas, máis estreito e máis curto”, menciona José Luis Lemos. “Se non es agresivo, debes estar xunto. Agora todo é flotar sen agresividade. Así, nin roubas, nin sales”, añade.
No momento no que o contrario daba o pase dentro, había un cambio de ritmo defensivo. Agora non sabe se quere apretar alto ou non"
“Hay una diferencia evidente entre el comienzo y ahora. Se ven unas distancias que antes no. El Dépor tiene capacidad para ser un equipo que vaya más junto a esa presión media y alta. Es que si no lo haces, te filtran pases, tienes que correr para atrás, llegas tarde y te acabas hundiendo. Y ahí hundido, solo veo cómodo a Loureiro. Sus defensas no brillan ahí y sus medios, que tienen ímpetu y quieren saltar para robar, tampoco. Eso genera distancias y desequilibrios”, desarrolla Posi.
“Penso que no inicio, o Dépor era un xa longo, pero que unha vez invitaba a meter o balón no carril central, apretaba moi ben para roubar con futbolistas como Ximo o Villares, que agora están a xogar menos. No momento no que o contrario daba o pase, había un evidente cambio de ritmo defensivo para intentar recuperar e transitar”, añade Guerreiro, que ahora ve a un Deportivo “que non sabe se quere apretar alto ou non”. “Pouco a pouco, vanche tomando a medida e penso que non soubo axustarse. Por iso sofre tanto contra equipos dinámicos, que o desordenan”, sentencia el técnico criado en As Pontes.
Contras con posibilidades
Precisamente esta pérdida de agresividad defensiva redunda en mayores dificultades para contraatacar. “Todo se une. A miña sensación é que falta algo en todas as patas”, expresa Lemos, para quien el hecho de defender más hundido no ayuda a fabricar transiciones ofensivas. “Son moi individuales esas transicións e con futbolistas descolgados. Yeremay perdeu algo de frescura e a Mella xa non o vemos porque moitas veces ten que defender moi afundido”, explica el exentrenador del Arosa.
“El contragolpe es un gran recurso por el perfil de jugadores que hay”, explica Posi, que sin embargo detecta que los rivales “saben que es un recurso del Deportivo y lo controlan cada vez más”. “Los laterales esperan y saben dónde buscan a los futbolistas determinantes y cómo los encuentran. Quizá habría que variar más. Pero aún así, considero que Hidalgo lo está haciendo bien y que es un gran entrenador”, matiza el preparador del Arteixo.
En una línea similar se mueve Borja Guerreiro: “Evidentemente, búscase que Yeremay reciba o balón o máis descolgado posible. Pero iso está pensado: trabállase para que o teu mellor futbolista colla o balón nunha situación propicia”.
Asimismo, el del 'Monta' ve a un Mella que “está afundido, pero segue destacando nese sentido porque ten capacidade para atacar o espazo”. “Penso que o equipo está moi cómodo nese contragolpe, pero non é algo que poidas facer todo o rato nin debe ser o teu modelo”. “Non hai que renegar das contras, pero tampouco de combinar. Pode que o exemplo a seguir sexa o partido contra o Almería. Aquel día, cando puideches ter balón, tivéchelo en fases longas. Pero cando o tiña o rival, sabías o que tiñas que facer para roubar e transitar”, apunta.
Balón parado, trabajo pese a las limitaciones
Por último, los tres técnicos coinciden de manera total en el diagnóstico del balón parado del Deportivo: hay mucho trabajo detrás, pero los perfiles limitantes impiden que se le saque más rédito a nivel ofensivo.
“Non tes centrais nin mediocentros moi poderosos. Falta ese tipo de xogador bo no ofensivo, porque defensivamente si que estás moi ben organizado desde o colectivo. Non concedes remates”, apunta Lemos.
El balón parado defensivo funciona. En ataque, aunque hay buenas movilidades, hay que ganar el duelo individual y cuesta si no tienes jugadores físicos"
“Esta es una categoría súper física y si tú no tienes esos jugadores, cuesta. En lo defensivo, esa estructura mixta le está funcionando. Pero en ataque, aunque hay buenas movilidades, con bloqueos y óptimas ocupaciones, se trata de ganar el duelo individual”, señala Posi.
“Levas poucos goles encaixados e iso ten valor sen grandes especialistas. En ataque hai un debe, pero é que só Noubi e Loureiro son gañadores. Mesmo con ese problema, se Escudero tivera xogado máis probablemente o equipo levaría algún gol máis. Pode que un camiño sexa apostar por saques curtos ou segundas accións. Mobilizar para desaxustar marcas”, explica Guerreiro.
Optimista futuro
De este modo, a pesar de desgranar las dificultades del equipo, los tres técnicos afrontan el futuro con un grado de optimismo variable entre ellos, pero común. "Custaríame ver a este equipo gañar a outros como el no playoff, pero mesmo ao 'trantrán' poderíalle dar para ascender directo", explica Lemos, el menos esperanzado del trío.
"Hay que darle valor a la situación. Hidalgo es un técnico que me gusta. Lo está haciendo bien y seguro que se está trabajando para recuperar las sensaciones. Tengo confianza en el míster y en los jugadores para, como mínimo, asegurar el playoff", sentencia Posi.
"O calendario do Dépor xa ten só a Las Palmas, na casa, como único gran rival directo. E contra os equipos peor posicionados foi sacando resultados. Se non se consigue o ascenso directo, penso que no playoff o que máis importa é a cabeza. Aí non me preocupan tanto os resultados contra 'iguais', senón o feito de que se instale na mente dos xogadores o 'ruxe ruxe' de que non lles es capaz de gañar a eses contrarios. Nas eliminatorias, o futbolístico está súper igualado e importarán máis eses detalles micro, como o punto de forma dos teus xogadores importantes", resume Borja Guerreiro para completar la radiografía a tres voces de un Dépor aún a tiempo de todo.