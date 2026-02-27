Mi cuenta

Diario de Ferrol

La metamorfosis del próximo rival del Dépor desde su visita a Riazor

La Real Sociedad B se presentó en A Coruña el 13 de diciembre como el peor visitante de Segunda y, desde entonces, es el mejor

Israel Zautúa
Israel Zautúa
27/02/2026 21:10
Mella y Charlie Patiño, durante el Dépor-Real Sociedad de la primera vuelta
Charlie Patiño, durante el Dépor-Real Sociedad de la primera vuelta
Quintana
La visita a Riazor del pasado 13 de diciembre inició la metamorfosis de la Real Sociedad B a domicilio. El filial txuri-urdin ha pasado de ser el peor visitante de Segunda División en aquel momento al mejor, desde su victoria en el estadio coruñés (0-3). 

El conjunto entrenado por Jon Ansotegi se presentó en tierras herculinas con su casillero de puntos lejos de casa sin estrenar, cuando ya había disputado ocho encuentros lejos de sus dominios.

Todos los desplazamientos que habían efectuado los donostiarras hasta ese momento habían finalizado en derrota: Málaga (1-0), Las Palmas (2-1), Eibar (2-1), Granada (5-2), Burgos (1-0), Santander (1-0), Castellón (5-4) y Mirandés en Mendizorroza (1-0).

Se trataba del único equipo de la categoría de plata que no había sumado un solo punto como visitante a esas alturas de la competición. El siguiente peor era el Eibar, con dos empates y seis derrotas en los ocho encuentros que había jugado fuera de Ipurua.

El filial txuri-urdin estrenó su casillero de puntos fuera de casa a lo grande, con un 0-3 en Riazor. Los goles del primer triunfo de la Real B como visitante los certificaron Gorka Carrera, en el minuto 36, Jon Balda, en el 76, y Gorka Gorosabel en el minuto 90. A partir de ahí, el equipo de Ansotegi se quitó los complejos fuera de casa y cambió de manera radical.

Arnau Comas, en una jugada del Deportivo-Real B

La crónica | La Real B muestra el cartón del Deportivo (0-3)

Las dos siguientes salidas del Sanse finalizaron en tablas, ambas por 1-1. Primero arañó un punto en el Reino de León, frente a la Cultural, y a continuación, en Zaragoza.

Tras esos cinco puntos de nueve posibles, se produjo la única derrota de la Real B desde que despertó en Riazor. Fue en el campo del Leganés (2-0) el 24 de enero, con dos tantos en la última media hora.

El cuadro pepinero fue el último en imponerse a los realistas, que enlazan dos victorias a domicilio con su 1-2 en Andorra y el 0-2 en Cádiz en sus últimas salidas.

La Real B ha sumado once puntos de los 18 últimos que ha jugado lejos de su campo y es el mejor visitante desde su visita a Riazor. Solo el Málaga, que ha registrado nueve en cinco partidos, y el Córdoba, con nueve en cuatro, podrían superar sus números.

Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B

Jon Ansotegi: "Queremos que nuestros jugadores lleguen a Primera y el Dépor es un equipo que se parece mucho a eso"

