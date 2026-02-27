Mi cuenta

Dépor

Jon Ansotegi: "Queremos que nuestros jugadores lleguen a Primera y el Dépor es un equipo que se parece mucho a eso"

El técnico de la Real Sociedad B califica de "espectacular" el partido de este domingo ante un Deportivo "pensado para subir"

Dani Fernández
Dani Fernández
27/02/2026 12:35
Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B
Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B
Real Sociedad
Jon Ansotegi, preparador del filial de la Real Sociedad, habló en la previa del duelo de este domingo en Zubieta (a las 14.00 horas) contra el Deportivo. El técnico vasco elogió el poderío ofensivo del conjunto herculino y advierte a sus jugadores de que sin intensidad y un punto de acierto "va a ser imposible" sacar algo positivo.

Confianza. “Jugamos contra el Dépor y sabemos que si no lo damos todo, no tenemos un punto de acierto y no aprovechamos nuestros momentos, va a ser imposible. Ellos han demostrado durante todo el año que son un gran equipo y han ganado jugando muy muy bien. A veces, sin hacerlo, o con un nivel más parejo al de su rival, también han ganado. Para nosotros va a ser un partidazo y otra oportunidad más de jugar en Segunda y enfrentarse a este tipo de equipos. Queremos que en un futuro nuestros jugadores estén en Primera División y esto se va a parecer bastante a lo que se encontrarán en la máxima categoría. La confianza está bien para hacer cosas que nos estaban costando, pero hasta ahí. Sin ir al duelo, al choque, a las segundas jugadas no vamos a ganar. Tenemos que transformar la confianza al buen sentido. Que sean libres y atrevidos al jugar”.

Recupera a Iker Calderón. “Es una muy buena noticia sumar a Iker en esa posición. Si en algún momento el primer equipo nos pide algún jugador tiraremos del C. Ya estáis viendo que están sobradamente preparados, tanto para los entrenamientos como para la competición. Veremos. En ese sentido no va a haber ningún problema. Algún jugador que venga con nosotros y se quede sin participar podrá hacerlo con el otro equipo”.

Hidalgo: "No me gustó la energía después del partido ante el Eibar, parecía que habíamos perdido"

El Deportivo como visitante. “No he mirado los datos. He visto los últimos partidos y he visto cómo juegan. Tienen diferentes registros. Muchas veces intentan sacar el balón desde atrás con el lateral izquierdo más alto y tres, a veces cuatro, jugadores entre líneas que cuando enganchan son de lo mejor que hay en la categoría".

La baja de Yeremay. "No sabemos si optarán por jugar con tres por dentro o poner uno de ellos por fuera. Puede jugar Stoichkov por izquierda también. No sabemos cómo afrontarán la baja porque hasta ahora siempre habían jugado Yeremay. No va a cambiar mucho. Mella, Soriano y Luismi son de lo mejor de la categoría en esos espacios intermedios y cuando conectan atacan mucho. En transiciones también salen muy bien. Es un equipo pensado para subir y está en esas posiciones. Se acerca mucho a un equipo de Primera, así que será un contexto espectacular para nosotros”.

Crecimiento del colectivo. “Tenemos margen de mejora todavía. Somos un equipo muy joven y yo soy un entrenador que ha empezado ahora. Tenemos que seguir aprendiendo. Ganar tres partidos seguidos no nos puede hacer pensar que ya está todo hecho y que somos ya muy maduros. Nada de eso. Hay que seguir con lo que estamos haciendo y entrenando como lo hacemos. Ese es el camino. Con los puntos que tenemos no se ha salvado nadie nunca. No se puede parar aquí”.

