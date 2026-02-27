Hidalgo: "No me gustó la energía después del partido ante el Eibar, parecía que habíamos perdido"

Hidalgo en una rueda de prensa de esta temporada Archivo DXT

Antonio Hidalgo apareció en la sala de prensa de Abegondo para analizar el partido de este domingo a las 14.00 horas frente a la Real Sociedad B. El preparador catalán confirmó las dolencias de Yeremay, habló de la necesidad se seguir con el plan inicial cuando ya estás por delante en el marcador y de una energía negativa tras el partido del Eibar que nunca antes le había sucedido tras ganar.

Estado físico. “A parte de Yeremay, todo el mundo está bien. Ximo no, entrenó el primer día de la semana por precaución, pero ayer ya hizo toda la sesión. Están todos disponibles para el domingo".

Yeremay. "Tiene una pequeña lesión en el aductor. Podemos aprovechar la sanción para cuidarlo un poco más. Esperemos que se recupere cuanto antes porque lo necesitamos".

¿Se pudo gestionar mejor?. “Intentáis darle la vuelta un poco a todo. Intento optimizar a los jugadores. Sabemos la importancia que tiene dentro del equipo, no lo vamos a descubrir ahora. Es una lesión pequeña, no demasiado grave. Vamos a ver su evolución. Lo venía arrastrando todo el año. No es un tema de gestión, hay que competir al máximo nivel y todos los jugadores están expuestos a caer lesionados. Vamos a un gran pico de exigencia siempre y al él le pedimos mucho en lo ofensivo y también en lo defensivo. Que se recupere lo antes posible. Veremos si llega para el Granada. Entiendo que no es mucha cosa, pero veremos su evolución”.

Posible sustituto. “Yere es nuestro estandarte. El jugador que salga en su puesto va a estar capacitado para dar el nivel, pero en otra versión por capacidades diferentes".

Análisis ante el Eibar. “Intento analizar todo en todos los partidos. Todo es mejorable, evidentemente. Nos hemos ganado el derecho a estar donde estamos. Entiendo que hay momentos en los que el juego no está siendo lo fluido que debería ser, pero si nos vamos a otros datos el equipo está rindiendo bien. Hay situaciones que puede que no gusten y que sean mejorables. Intento ver el vaso medio lleno. Intentamos ser protagonistas, pero hay un rival que juega y que plantea y cambia durante el desarrollo. Nuestro principio de la segunda parte no fue bueno hasta que modificamos otra vez. Si hay que mejorar es con balón, somos conscientes, pero con un análisis más global. Estamos en el objetivo y es una categoría muy difícil. No me gustó la energía después del partido ante el Eibar. Parecía que habíamos perdido y no puede ser. Estamos en una posición muy buena y cumpliendo el objetivo con creces. Tenemos que saber cómo queremos luchar y competir esto”.

¿Por qué hubo energía negativa?. “No lo sé. Entiendo cómo funciona esto y el entorno. Me gustaría que eso se pudiera canalizar. El que sale al campo hay que darle la energía positiva, para que se atreva a hacer cosas. No estamos siendo regulares en los 90 minutos, sí en la temporada”.

¿Qué es jugar bien?. “Podemos hablar de mucho. Desde el punto de vista más del entrenador es que la relación entre lo que concedes y produces vaya en consonancia. Intento buscar el equilibrio entre ambas y el equipo lo tiene. Podríamos producir más, si. Pero también hay que contrarrestar nuestros puntos débiles. Hay mil maneras de atacar. Son diferentes maneras de ver el fútbol y cada uno dirá una cosa”.

Gestionar las virtudes ofensivas. “¿Viste el partido del Almería del otro día? Son diferentes tipos de partido, tengo claro los porqués. Pero no quiero que me escuche el contrario, no lo voy a decir aquí. Es importante entender cómo queremos gestionar nuestro talento, hay que sostenerlo de alguna manera. Tenemos un perfil de jugadores en esa posición que nos lleva a jugar de una manera. Hay partidos en los que hemos sido dominadores y no hemos ganado. El entrenador vive de la victoria, si no ganase no estaría aquí. Intento analizar la mejor opción y dar ese punto de equilibrio, si concedes cuatro goles por partido... es imposible. Hay días en los que estás más fino, otros no. Buscamos superioridades y en el fútbol de hoy en día, que te aprietan mucho a pares, están desapareciendo. Comparto muchos de vuestros puntos de vista. Hay que ir conjugando tipos de perfiles. Todo el mundo cuando juega contra el Dépor se protege más. El otro día fue la segunda vez que el Eibar jugaba con línea de cinco. Es más complejo de lo que parece”.

Puntos a corregir. “Lo que más me gustaría mejorar es que cuando nos pongamos por delante seamos capaces de seguir haciendo lo de antes. Creo que entre todos tenemos una necesidad del ascenso, y estás en esas posiciones… tienes algo en la mano y quizá el miedo a perderlo pueda ser uno de los motivos. Tienes que seguir haciendo las mismas cosas para ser protagonistas. He hablado mucho con ellos de eso. Nunca me había pasado que estando cuartos y tras una victoria el ambiente fuera tan pesimista”.

El runrún de Riazor. “Menos que en otros sitios. En el Heliodoro Rodríguez López como jugador… se la pasabas al otro porque no la querías. Es Riazor y es A Coruña. Poco a poco nos vamos acostumbrando. Pero afecta más al jugador, que es el que está dentro del campo. Necesitamos entender esas cosas si queremos seguir subiendo de nivel”.

Partido. “Es muy sencillo. Nos vamos al resultado de partido de ida entonces hay que estar en alterna. La motivación es máxima y ellos vienen de tres victorias. Nos van a generar estrés en primera línea. Son jugadores muy móviles y vienen en un estado de confianza muy grande”.