El exdeportivista Molina encuentra nuevo acomodo internacional en los banquillos
Ha sido elegido por Honduras como sustituto del histórico Reinaldo Rueda
José Francisco Molina, histórico exportero del Deportivo, ha encontrado nuevo acomodo en los banquillos. El que fuera director deportivo de la RFEF entre 2018 y 2022, en la etapa de Luis Rubiales, ha sido contratado por la Federación de Honduras como nuevo entrenador del combinado nacional.
Molina se convierte, por lo tanto, en el relevo del histórico Reinaldo Rueda. El preparador colombiano logró llevar al Mundial del 2010 a 'La H', pero en su segunda etapa no pudo repetir la hazaña clasificándolo para la Copa del Mundo del 2026.
De este modo, Molina inicia una nueva etapa como técnico tras su último éxito en India con el Mohun Bagan, equipo que venía de ser campeón y con el que logró revalidar el título.
Previamente, el valenciano había sido entrenador en México con el Atlético San Luis, además de en el propio país indio con el Atlético Kolkata y en Hong Kong, con el Kitchee. En España, antes de hacerse cargo de la máxima responsabilidad deportiva en la Federación, dirigió al Villarreal B y al Getafe B.