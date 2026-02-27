El exdeportivista Molina encuentra nuevo acomodo internacional en los banquillos

Molina, en una imagen con el Mohun Bagan

José Francisco Molina, histórico exportero del Deportivo, ha encontrado nuevo acomodo en los banquillos. El que fuera director deportivo de la RFEF entre 2018 y 2022, en la etapa de Luis Rubiales, ha sido contratado por la Federación de Honduras como nuevo entrenador del combinado nacional.

Molina se convierte, por lo tanto, en el relevo del histórico Reinaldo Rueda. El preparador colombiano logró llevar al Mundial del 2010 a 'La H', pero en su segunda etapa no pudo repetir la hazaña clasificándolo para la Copa del Mundo del 2026.

✅ OFICIAL



👏BIENVENIDO 🇭🇳, JOSÉ FRANCISCO MOLINA 🇪🇸



La Federación de Fútbol de Honduras anuncia oficialmente la contratación de 👤José Francisco Molina como nuevo Seleccionador Nacional.



Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra Selección Nacional.



Nuevo Camino.… pic.twitter.com/DNNZUb8tUv — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) February 27, 2026

De este modo, Molina inicia una nueva etapa como técnico tras su último éxito en India con el Mohun Bagan, equipo que venía de ser campeón y con el que logró revalidar el título.

Previamente, el valenciano había sido entrenador en México con el Atlético San Luis, además de en el propio país indio con el Atlético Kolkata y en Hong Kong, con el Kitchee. En España, antes de hacerse cargo de la máxima responsabilidad deportiva en la Federación, dirigió al Villarreal B y al Getafe B.