El emotivo último adiós de Bebeto a su padre

Bebeto, durante la presentación de su biografía en el estadio de Riazor ante una multitud de aficionados Quintana

El exjugador del Deportivo José Roberto Gama de Oliveira 'Bebeto' ha dedicado un emotivo adiós a su padre, recientemente fallecido. El que es una de las máximas leyendas de la historia del club blanquiazul ha publicado en las redes sociales un emotivo mensaje, junto a un vídeo de su progenitor, que ha servido como despedida de su padre.

"Hoy mi corazón llora por tu partida, papá, pero también se llena de orgullo por todo lo que el señor representó en mi vida. Nos despedimos de un hombre que fue más que un padre, fue un guerrero de Dios", escribió el exdelantero blanquiazul sobre su padre, fallecido a los 97 años de edad.

Bebeto ha continuado su misiva con más elogios hacia su progenitor: "Doy gracias a Dios por el privilegio de ser su hijo, por cada enseñanza, cada cuidado y cada demostración de amor".

El exdelantero brasileño ha cerrado su dedicatoria con la frase: "Te amo eternamente".

Bebeto estuvo en A Coruña el pasado mes de noviembre, con motivo de la presentación de su biografía, el libro ‘Bebeto, el hombre que acunó el gol’, escrito por el periodista Alexandre Centeno, y por el encendido de las luces de Navidad de la capital herculina.