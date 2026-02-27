Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El emotivo último adiós de Bebeto a su padre

"Mi corazón llora por tu partida, papá. Nos despedimos de un hombre que fue más que un padre", ha escrito la leyenda del Dépor en sus redes

Esther Durán
27/02/2026 14:54
Bebeto presentó su biografía en el estadio de Riazor ante una multitud de aficionados
Bebeto, durante la presentación de su biografía en el estadio de Riazor ante una multitud de aficionados
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El exjugador del Deportivo José Roberto Gama de Oliveira 'Bebeto' ha dedicado un emotivo adiós a su padre, recientemente fallecido. El que es una de las máximas leyendas de la historia del club blanquiazul ha publicado en las redes sociales un emotivo mensaje, junto a un vídeo de su progenitor, que ha servido como despedida de su padre.

"Hoy mi corazón llora por tu partida, papá, pero también se llena de orgullo por todo lo que el señor representó en mi vida. Nos despedimos de un hombre que fue más que un padre, fue un guerrero de Dios", escribió el exdelantero blanquiazul sobre su padre, fallecido a los 97 años de edad.

Bebeto ha continuado su misiva con más elogios hacia su progenitor: "Doy gracias a Dios por el privilegio de ser su hijo, por cada enseñanza, cada cuidado y cada demostración de amor".

El exdelantero brasileño ha cerrado su dedicatoria con la frase: "Te amo eternamente".

Bebeto estuvo en A Coruña el pasado mes de noviembre, con motivo de la presentación de su biografía, el libro ‘Bebeto, el hombre que acunó el gol’, escrito por el periodista Alexandre Centeno, y por el encendido de las luces de Navidad de la capital herculina.

Bebeto posa durante la firma de su biografía en Cuatro Caminos Centro Comercial

Bebeto: "Nací para jugar al fútbol, no podría haber hecho otra cosa"

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Nsongo Bil, en el banquillo durante el partido ante el Ceuta

Bil se queda como único representante del Fabril a las órdenes de Antonio Hidalgo
Xurxo Gómez
Bebeto presentó su biografía en el estadio de Riazor ante una multitud de aficionados

El emotivo último adiós de Bebeto a su padre
Esther Durán
Antonio Hidalgo dándole el balón a Luismi Cruz durante un partido

Radiografía del Deportivo de Hidalgo, 27 jornadas después: "Non xoga, fai xogadas"
Xurxo Gómez
Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B

Jon Ansotegi: "Queremos que nuestros jugadores lleguen a Primera y el Dépor es un equipo que se parece mucho a eso"
Dani Fernández