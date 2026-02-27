Cuando José Ángel puso la primera piedra de la edad de oro del Bodø/Glimt, el equipo de moda en la Champions League

José Ángel Jurado con el Bodø/Glimt

Este viernes se celebra el sorteo de octavos de final de la presente edición de la Champions League después de que entre el martes y el miércoles se definieran los playoff. Esta fase de la máxima competición continental dejó una de las grandes sorpresas de los últimos años, la eliminación del Inter de Milan, subcampeón de Europa, a manos del Bodø/Glimt (también escrito Bodo Glimt), que por méritos propios ya se ha convertido en el equipo de moda en el viejo continente.

Y como la historia es caprichosa, el Deportivo también tiene cierta relación indirecta con la gesta que está completando el equipo noruego. O al menos uno de sus jugadores. Porque José Ángel Jurado, uno de los capitanes del conjunto coruñés, puede presumir de haber jugado un papel importante a la hora de poner la primera piedra de esta época gloriosa del Bodo Glimt.

Del paro a liderar un ascenso

En enero de 2017, el centrocampista sevillano fue cortado por el Almería en los últimos días del mercado de invierno. Sin margen de maniobra para firmar en otro equipo, esperó en el paro su oportunidad durante varias semanas hasta que recibió la llamada del fútbol noruego, que comenzaba su competición en el mes de marzo. "Fue algo extraño lo que pasó. Estuve esperando en casa, a ver qué pasa, qué sale… Me di cuenta y llevaba todo el mes de febrero en casa. Y me dije, 'no puedo'. Si espero cuatro meses más, verano… no puedo estar medio año sin equipo. No me aguantaba ni yo", apuntaba el propio futbolista andaluz en una entrevista con RiazorTV.

El Bodø/Glimt, un histórico con más de 100 años de vida, reclutaba a José Ángel para tratar de regresar a la máxima categoría del fútbol noruego, en la que era un habitual, pero en la que solo había conseguido títulos de Copa (1975 y 1993) que empezaban a quedar muy lejanos.

Jurado asumió el reto y de un día para otro se convirtió en la piedra angular del proyecto. Fue indiscutible en un equipo que solo perdió tres encuentros y logró el ascenso de forma holgada.

Primera piedra del Bodo Glimt campeón

Con el equipo del círculo polar ártico ya en la élite de su país, el rearme para la siguiente temporada tuvo uno de los momentos decisivos en la historia reciente del Bodo Glimt. Kjetil Knutsen, que en 2017 había llegado al club como asistente de Asmundo Bjorkan, toma las riendas del banquillo después de que su mentor asumiera la dirección deportiva.

El técnico se apoyó en José Ángel para esa temporada de vuelta a la primera división Noruega, en la que el mediocentro blanquiazul volvió a ser indiscutible para lograr una sufrida permanencia. "Estuve dos años allí. Después, hasta el mismo entrenador me dijo, 'si tienes una oferta de un equipo mejor, te dejamos marchar, porque estás en un momento de crecimiento deportivo y demás' Entonces opté por irme al Sheriff Tiraspol, que jugaba fase de Champions League, solo y exclusivamente por eso. El sueño era disputar competición europea, aunque no salió del todo bien".

Dos años y 55 partidos después, su segunda mayor estancia después de la del Dépor, el mediocentro deportivista estuvo seis meses en Moldavia cedido antes de finalizar su vínculo de forma definitiva con el Bodo Glimt y regresar a España para ascender con el Cartagena a las órdenes de otro exblanquiazul como Borja Giménez. Mientras, Knutsen aprovechaba los cimientos colocados junto al andaluz para construir un equipo campeón que levantó cuatro títulos de Liga en cinco años (2020, 2021, 2023 y 2024) y suma un lustro encandilando a toda la Europa futbolística con un juego alegre y ofensivo. Esta temporada además ha añadido el último plus de competitividad que le faltaba, con victorias de prestigio ante el Manchester City, el Atlético en el Metropolitano o la reciente y brillante eliminatoria ante el Inter. Que pase el siguiente.