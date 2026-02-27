Mi cuenta

Bil se queda como único representante del Fabril a las órdenes de Antonio Hidalgo

Yeremay Hernández fue el único jugador que hizo trabajo personalizado en la penúltima sesión antes de viajar a San Sebastián

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
27/02/2026 19:16
Nsongo Bil, en el banquillo durante el partido ante el Ceuta
Nsongo Bil, en el banquillo durante el partido ante el Ceuta
Quintana
Empezaron la semana tanto Quique Teijo como Fabi Urzain. Pero con el paso de los días, únicamente Bil Nsongo se ha quedado como el singular representante del Fabril a las órdenes de Antonio Hidalgo de cara a preparar el choque de este domingo (14.00 horas) ante la Real Sociedad B.

El delantero camerunés apunta a ser el único futbolista del filial que entre en la convocatoria del primer equipo. Dicha citación será oficial para los futbolistas mañana sábado, cuando la expedición blanquiazul emprenderá rumbo al País Vasco una vez finalice su último entrenamiento de la semana en Abegondo.

La ausencia de bajas, más allá de la ya conocida de Yeremay Hernández, hace que apenas quede espacio para que los futbolistas de la base puedan asomar en el día a día, algo que se vio reflejado en la sesión de este viernes. En dicho entrenamiento, Hidalgo propuso una tarea de finalizaciones y otra de trabajo táctico para terminar de perfilar el choque contra el filial donostiarra.

