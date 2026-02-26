La plantilla del Dépor, a la conclusión del empate en Zubieta ante la Real B, la temporada 2023-24 Archivo El Ideal Gallego Dxt Campeón

La visita del próximo domingo a Zubieta permitirá al Deportivo regresar a un estadio que refresca el recuerdo del último gran éxito vivido por el conjunto blanquiazul, el regreso al fútbol profesional. La escuadra coruñesa jugó por última vez en el campo de la Real Sociedad B el sábado 18 de mayo de 2024, seis días después de certificar el ascenso a Segunda División, tras una travesía por el barro que se prolongó durante cuatro temporadas. Había transcurrido una semana, pero aún perduraba la resaca por todos los actos de celebración del retorno al fútbol profesional, tras ese golazo de falta de Lucas Pérez frente al Barça Atlètic en Riazor que selló el 1-0 y rescató a los deportivistas de la pesadilla de la tercera categoría.

La fiesta oficial en la fuente de Cuatro Caminos se retrasó hasta el 25 de mayo, tras el último partido de la liga regular, contra el Real Unión en el estadio herculino, pero las celebraciones se sucedieron desde que el árbitro Palencia Caballero pitó el final del duelo con el filial barcelonista. Las recepciones en los organismos institucionales se sucedieron, así como los actos con los patrocinadores, como Abanca y Estrella Galicia. La plantilla al completo soltó toda la tensión acumulada durante aquel curso tan largo e intenso con una fiesta, cuya resaca se prolongó hasta el siguiente compromiso, contra la Real Sociedad B. "Tocaba celebrarlo. Todos hemos estado esperando esto, han sido cuatro años. Estamos muy contentos pero ya hay que ponerse serios de nuevo. Hoy ya hemos entrenado todos. Más allá de cumplir el objetivo, hay que seguir defendiendo esta camiseta sea donde sea", manifestó Imanol Idiakez, técnico blanquiazul, en la previa del enfrentamiento con el filial txuri-urdin.

Nada en juego

Ni el equipo coruñés ni la escuadra donostiarra se jugaban nada, puesto que los deportivistas ya tenían asegurado el campeonato y el ascenso, mientras que la Real Sociedad B había asegurado la permanencia en Primera RFEF. Con el objetivo conseguido, el entrenador del cuadro coruñés alineó un once en Zubieta integrado por una mezcla de titulares y otros jugadores con menos peso. De esta forma, bajo palos estuvo Alberto Sánchez, que aquella campaña solo jugó aquel encuentro.

La línea defensiva la formaron Paris Adot, quien alternó titularidades con suplencias, Jaime Sánchez, que era el tercer central, tras la pareja titular integrada por Pablo Vázquez y Pablo Martínez, el canterano Dani Barcia, que aquel curso dio el salto al primer equipo, e Iano Simao, que disfrutó de su primera titularidad en la liga con los blanquiazules.

José Ángel, titular indiscutible aquel curso, y Salva Sevilla sostuvieron la medular en Zubieta, con la presencia también del joven Rubén López. Arriba, Idiakez apostó por Cayarga, uno de los fichajes fallidos de aquella temporada y que solo formó en el once inicial en cinco partidos de la liga regular, Davo, que salvó la cabeza a Idiakez en dos ocasiones, con su gol frente al Barça Atlètic en el minuto 90 en el Johan Cruyff (1-2) en la primera vuelta, y su doblete ante el Arenteiro (1-2), y Raúl Alcaina, que solo jugó trece duelos de Liga y dos como titular aquella temporada.

Iván Barbero, trata de avanzar con el balón durante el duelo en Zubieta del curso 2023-2024

La Real Sociedad B, dirigida en el banquillo por el técnico Sergio Francisco, formó con: Aitor Fraga; Dadie, Peru Rodríguez, Beitia, Zoilo; Gorrotxategi, Mikel Rodríguez; Goti, Marín, Agote y Faibema. El encuentro, sin intensidad ni tensión, recordó a los bolos de pretemporada. Con los blanquiazules aún de resaca, fue el filial txuri-urdin el que llevó el peso del encuentro desde los instantes iniciales. Con el paso de los minutos, el ritmo descendió, el choque se fue igualando y se jugó principalmente en la zona ancha.

La intensa lluvia de aquel día, provocó que el césped estuviera cada vez más encharcado, con lo que costaba mover la pelota en determinadas zonas del campo. Aun así, el ritmo se incrementó en la segunda mitad, con más alternancia en ambas áreas. La Real Sociedad B golpeó primero, en el minuto 53 con un gol de pillo de Mikel Goti, tras un doble rechace de Rubén López y Jaime en un centro al área de los donostiarras. En el minuto 64, Idiakez introdujo a Yeremay y a Pablo Valcarce, quien no jugaba desde el 10 de diciembre de 2023. El berciano fue uno de los fichajes estrella y, sin embargo, terminó siendo un fracaso.

Diez minutos después, fue Luis Quintero quien saltó al campo, con apenas ocho minutos en su mochila. Otro refuerzo que no funcionó. Junto al colombiano, entró Barbero, cuya presencia fue clave. Solo llevaba unos segundos en el campo, cuando el delantero almeriense aprovechó un rechazo del portero, tras un remate de Yeremay, para marcar el 1-1. El canario estaba en fuera de juego cuando recibió un pase de Salva Sevilla, pero el colegiado dio por bueno el gol.

Aquel gol equilibró el marcador de un duelo sin historia que los blanquiazules disputaron a ritmo de trote y aún con la felicidad del retorno a Segunda. Ahora, el Dépor vuelve a Zubieta, instalado en puestos de playoff de ascenso a Primera, contra una Real B que pelea por la permanencia