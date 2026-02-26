El Deportivo dispone de un calendario de visitas privadas al Museo&Tour dirigido a colectivos estratégicos vinculados a la entidad

Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor RCD

El Museo&Tour ya ha abierto sus puertas al público. Todo deportivista y aficionado al fútbol ya puede disfrutar de las exposiciones desde este jueves. Desde el club han hecho oficial que disponen de un calendario de visitas privadas al Museo&Tour dirigido a colectivos estratégicos vinculados a la entidad.

La iniciativa incluye al Área de Fundación (veteranos, antiguos presidentes y exdirectivos, asociaciones…), plantillas profesionales, cantera, empleados del Club, Federación de Peñas y socios de oro.

Este sistema de visitas privadas permite ofrecer la mejor experiencia posible a cada grupo, garantizando una atención personalizada y adecuada al aforo limitado del espacio.

El objetivo es reconocer el legado deportivista, reforzar el vínculo interno y articular un modelo de acceso ordenado y protocolizado. Tal y como indica el club, en los próximos días se trasladarán los detalles operativos a los colectivos implicados.