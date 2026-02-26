Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Dépor ya conoce el horario de la visita del Zaragoza a Riazor

Los blanquiazules repetirán en una franja habitual en esta campaña

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
26/02/2026 17:16
Yeremay conduce el balón durante el partido contra el Eibar
Yeremay conduce el balón durante el partido contra el Eibar
Patricia G.Fraga
El Deportivo ya conoce el horario de la visita del Zaragoza al estadio de Riazor. Una franja habitual en los encuentros de los blanquiazules, que suelen competir en un horario de prime time para las televisiones, que saben del interés que despierta el partido del cuadro herculino. En la jornada 31 el equipo de Antonio Hidalgo recibirá al equipo maño en su campo el sábado 21 de marzo a las 21 horas. 

No es la primera vez que el Dépor juega a una hora tan tardía, cerrando los partidos del día, si bien a diferencia de cuando es en domingo, el hecho de que el encuentro se haya fijado en el sábado favorece que los aficionados más jóvenes y personas que residen fuera de A Coruña y que tienen que recorrer kilómetros, pero son seguidores blanquiazules, puedan acudir al encuentro. 

