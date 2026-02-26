Eddahchouri: "Tengo 14 años de experiencia con el Ramadán, me ayudan mucho y lo llevo bien"

Eddahchouri, durante el duelo con el Eibar Quintana

Eddahchouri ha sido uno de los protagonistas del Deportivo esta semana después de marcar el gol de la victoria ante el Eibar. El delantero neerlandés, que está estas semanas en Ramadán, habla de cómo se siente con respecto al equipo y también físicamente.

Semana después y victoria. “Creo que muy bien. El sentimiento es bueno en el vestuario y con mis compañeros estamos en buen momento y toca seguir así”

Gol. “Creo que siempre es bueno marcar gol. Pero para mí, ya dije siempre es muy importante el trabajo del equipo. Cuando yo marco gol está bien, pero para mí lo primero es el equipo, el plan de partido, eso es más importante”.

Sufrir en los partidos. “Estamos en proceso de crecimiento del equipo. Trabajamos en el día a día, semana a semana y mes a mes. Hay que hacer muchas cosas para ganar partidos, porque además es una competición muy dura, complicada. Todos los partidos son una final y todas las semanas nos preparamos para sacar un buen resultado”.

Rotación en la delantera. “Creo que para mí, soy un profesional y trabajo día a día para preparar los partidos. Luego el míster es el que decide qué jugador es titular. Para mí es importante seguir todos los días trabajando y luego que sea él el que toma la decisión”.

El gol con el que Eddahchouri puso fin a su sequía se cuela en el 'Top-5' de la jornada Más información

Trabajo defensivo. “Es muy claro en esto. Esta es una competición muy dura, complicada. Tenemos muchas tareas dentro del campo y también es importante que los delanteros trabajemos en defensa. Es fundamental que hagamos ese trabajo en el fútbol moderno, que los delanteros defiendan. No es importante marcar goles y dar asistencias, sino también aportar otras cosas diferentes, en lo defensivo también”.

Jugar solo o acompañado. “No me siento solo, no. Para mí es muy importante el resultados. Con Stoichkov, Mula o cualquier otro… no pasa nada, el míster decide. Estamos en el día a día preparados para jugar”.

Ramadán. “Lo llevo bien. Tengo experiencia de 14 años con el Ramadán; es sencillo. Me preparo con una buena dieta, como y bebo de forma estratégica por la noche para luego estar preparado por el día. El cuerpo médico me ayuda mucho en ello. Con preparación para el partido, los entrenamientos. Tengo una dieta también. Toda la gente del club me ayuda con eso”.

Real Sociedad B. “Queremos ganar el partido, estamos preparados para ganar el partido. Pero no será fácil. Contra jugadores jóvenes como es un filial, está bien”.