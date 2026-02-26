Germán Parreño, en el suelo, tras encajar uno de los tres goles recibidos ante la Real Sociedad B en la primera vuelta en Riazor Quintana

El Deportivo tiene este fin de semana cuentas pendientes por saldar en Zubieta ante la Real Sociedad B. El filial txuri-urdin, que lleva tres victorias seguidas y está fuera del descenso, le sacó los colores en el duelo de la primera vuelta en Riazor (0-3). La derrota más abultada hasta la fecha en casa.

Un compromiso en el que a priori los herculinos eran favoritos, pues se medían a un adversario que no había puntuado lejos de su feudo. Y lo que es peor, que contaba sus compromisos por derrotas: Málaga (1-0), Las Palmas (2-1), Eibar (2-1), Granada (5-2), Burgos (1-0), Racing de Santander (1-0), Castellón (5-4) y Mirandés (1-0). Con estos precedentes como visitante llegaba la Real B a Riazor, un campo que acababa de ver como el Dépor perdía su primer partido de la temporada en casa a manos del Castellón (3-1).

Acudía el Dépor a esa contienda segundo en la tabla, con 32 puntos en su casillero y a tres del líder, el Racing de Santander, que tenía 35. En una situación algo más comprometida en la clasificación se encontraba el segundo equipo realista, con 18 puntos y empatado con el Andorra, que era el primero de los equipos que marcaba la zona de descenso. A todo esto había que sumar que en esas ocho jornadas a domicilio solo habían marcado el mismo número de tantos.

Estadísticas rotas

Pero como suele suceder las rachas están para romperlas y todo saltó por los aires el sábado 13 de diciembre, en la decimoctava jornada liguera. Llegaba el conjunto vasco al feudo blanquiazul y no se dejaba intimidar por el escenario. Y eso que era el Dépor el que empezaba apretando a su rival. En el siete de la contienda Yeremay gozaba de una ocasión muy clara para ver puerta. Con todo a favor, después de irse de Fraga, a puerta vacía, el canario cruzaba demasiado el esférico y el balón se iba fuera. Perdía el Dépor una oportunidad muy clara de ponerse por delante en el marcador ante un equipo que presentaba una línea defensiva muy alta. Respondía en el minuto 29 la Real B por medio de Ochieng.

La jugada se iniciaba como resultado de una pérdida de los blanquiazules y esta derivaba en una contra rápida, que culminaba el extremo keniata. Arnau Comas se cruzaba para obstaculizar el disparo del jugador , que remataba solo. Lo intentaba de nuevo el Dépor, con dos ocasiones: el primero disparo entre los tres palos del Dépor, que lo firmaba Quagliata a la media hora de partido y un cabezazo de Mario Soriano, tras buen centro de Mella, que despejaba el arquero realista.El primero en golpear en el minuto 36, no obstante, era el equipo visitante por medio de su pichichi Gorka Carrera, que entonces llevaba seis goles con la Real Sociedad B.

Pérdida y gol

La jugada comenzaba tras perder el balón Patiño y ante la imposibilidad de José Ángel de realizar una falta que cortase la contra. A esto había que unir la pasividad de Comas y Barcia, que no se mostraban agresivos tras el pase al espacio a Carreras y el balón se colaba entre ambos. Allí, el joven delantero definía con perfección en el mano a mano ante Germán Parreño. Tras el paso por vestuarios, el Dépor parecía salir dispuesto a darle la vuelta al marcador. Lo intentaba por medio de Stoichkov pero su remate de cabeza, excesivamente picado, lo atrapaba sin problemas Fraga (min.48).

El Dépor metía más pólvora en el campo, retiraba a Patiño y daba entrada a Eddahchouri, para acompañar al de San Roque en el ataque. Y el neerlandés hasta en dos ocasiones en esos primeros minutos sobre el verde estaba a punto de igualar el choque. Eran instantes en los que los blanquiazules asediaban los dominios realistas. A las ‘intentonas’ de ‘Zaka’ se unían Mella y Quagliata, pero el cuadro herculino seguía sin encontrar el camino al gol que equilibrase el marcador. Pese a lo mucho que insistía el Dépor, era el Sanse el que volvía a golpear. Y lo hacía cuando apenas le quedaba un cuarto de hora al choque.

Balda veía adelantado a Parreño y armaba un potente disparo ante el que no podía hacer nada el guardameta ilicitano. Y si ese mazazo no hubiese sido suficiente castigo aún quedaba la puntilla. En el 80 Gorosabel marcaba el tercero y certificaba la goleada. Este se iba por velocidad, ante un Comas que se iba echando hacia atrás y hacía un quiebro a José Ángel antes de pisar el área grande y disparar ajustado al palo, a donde no llegaba Germán.

Sonrojo final para un Dépor que caía ante un equipo novato en la categoría, mucho más bisoño, pero que le sacaba los colores. Con el recuerdo de ese aciago día los coruñeses buscarán ahora venganza pagándole al Sanse en Zubieta, su casa este fin de semana, con la misma moneda de Riazor.