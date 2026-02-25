Un club de armas tomar y una Sábana Santa

Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor RCD

Son los siete títulos que coronan la musealización de la historia del Dépor, el punto que probablemente acabe por convertirse en el más viral, medido en términos de redes sociales y alcance generacional. Es la bandera y la vara de medir para la grandeza de la entidad más grande del balompié gallego, además de objeto de recordatorio ahora que el sur lleva unos cuantos años mirando jocosamente a la más grande masa social del país. Por eso, durante el proceso de concepción de la historia del club, en el imaginario popular del aficionado existían muchísimos lugares comunes que, aunque presentes en el nuevo espacio de Riazor, son solamente una parte importante de la historia. El deportivista que desde este jueves se acerque a 'o noso museo' tendrá eso, pero sobre todo mucho más.

Digamos que la memoria colectiva de buena parte del deportivismo se comprime en la llamada Sala Azul, la cual no existiría sin la resurrección en forma de gol de Vicente Celeiro contra el Racing y que significa el final de la Sala Dorada. Allí se encuentra la llamada 'Sábana Santa', la camiseta del momento que evitó un final y que dio paso a una nueva era. Tomemos como paradigma una fotografía tomada en la calle de los Olmos con Rúa Nueva. Para algunos, el bar de los calamares; para muchos, el de Otero, el portero. Para todo el deportivismo desde ya, la antigua sede del Dépor en el bar Derby. Allí, una cantidad inescrutable de aficionados esperaban en ese momento el minuto y resultado del partido contra el Real Madrid. Era la hazaña copera del Dépor. Un título en ese momento. Y ahí radica una de las grandes justificaciones de cómo de necesario es este viaje en el tiempo: los días de vino y rosas, tomados en seis de las siete copas que alumbran al club, están grabados, revisados, recordados y frescos en la memoria de buena parte de los asistentes. Los menores de 30, además, pueden revisarlos prácticamente en calidad HD a través de las diferentes plataformas. Pero la plataforma definitiva hacia el germen del Dépor es ya objeto de museo.

El Deportivo nació como un club de armas tomar, en un gimnasio espada en mano y con la esgrima como principal actividad de la Sala Calvet. También supo desde el comienzo que habría que remar contra viento y marea, y de ahí que el trofeo más antiguo que se exhibe sea una competición de traineras. Y de ahí que el primer héroe al que se le dedica una exposición temporal sea Virgilio Rodríguez Rincón. Con nombre de poeta clásico, apariencia apolínea y capacidades de un superhombre, puede considerarse el primer gran héroe de 'os nosos'. Detrás de los laureles reivindican también su sitio los trofeos Zamora de Acuña, al que no se entregó premio alguno en su día, el único Pichichi logrado por un centrocampista, el esteirano José Luis Vara, o el hecho de que A Coruña fuese el germen del mejor fútbol femenino de Galicia y de España antes y después de los años más oscuros.

Pero no será hasta el jueves cuando sea el propio aficionado el que descubra cómo, por debajo de la historia que se sabe de memoria, existe una intrahistoria imprescindible para llegar a lo que somos, y para seguir construyendo otros 120 años. Los primeros han quedado ya registrados y a disposición de todo el deportivismo.