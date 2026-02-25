Riki asume galones a la espera de conocer su rol definitivo

Riki Rodríguez conduce el balón durante el partido ante el Eibar Quintana

Riki Rodríguez comienza a imponer su orden en el Deportivo. En menos de un mes en su nuevo hogar, el centrocampista ha cogido el mando en la base del centro del campo del Deportivo para, siempre que el equipo quiso ser dominador, aportar criterio al juego desde los apoyos en corto, la conducción y la presión hacia delante. Todavía es pronto para atreverse con un análisis sobre cuánto le puede cambiar la cara al conjunto blanquiazul en la capacidad de llevar el peso del partido, pero Riki empieza a hacerse notar.

Hubo que esperar al minuto 66 para verlo debutar. Muchos meses de insistencia de Fernando Soriano que, aunque ya tenía un preacuerdo para incorporarse en el próximo mercado estival, llegaron a buen puerto. El Dépor y el futbolista pusieron de su parte para que la operación se pudiese cerrar el último día, pero, pese al deseo del ‘14’, no fue sencillo ponerse el mono de trabajo: "Es raro, no te voy a engañar. Para mí, no era un partido fácil por todo el contexto”, reconoció. Riki contrajo matrimonio con su nuevo amor delante de su ex, el Albacete, con quien había mantenido una relación de cuatro años de duración.

“Estuve mucho tiempo allí y muchos, además de compañeros, son amigos. Pero bueno, somos profesionales y me estuve mentalizando toda la semana de lo que me iba a encontrar el finde”, sentenció con madurez.

La primera toma de contacto con su nueva afición, que le brindó una sonora ovación, fue buena. Sin embargo, en Castellón llegó su primer gran examen. Partió de inicio junto a José Ángel en la medular y ocupó un rol similar al que desarrollaba con el cuadro manchego. Más interior que posicional. Los mejores minutos de los visitantes, con el 1-0 en el marcador, llegaron con un Riki que empezaba a crear conexiones por dentro con Mario Soriano y poniendo a correr a David Mella a la espalda de los defensores. Así llegó una de las llegadas a área más peligrosas, aunque no terminó con remate a portería después de que Eddahchouri metiese la pierna para dejar en nada la intentona ofensiva.

“Creo que mi misión aquí es tratar de poner en ventaja a los Yeremay, Luismi, Mario… todos esos jugadores que son jugadorazos. Lo dije en mi presentación: nunca he sido un jugador que gane partidos, pero sí que trato de ser un futbolista que genere ventajas, que dé soluciones a sus compañeros y el balón en las mejores condiciones posibles para que esa gente esté más fresca de cara portería".

Dos 'Rikis' distintos

El primer Riki con el que quiso probar el entrenador catalán fue el que actúa de ‘8’. Desde esa posición influyó en cómo tenía el Dépor el balón. Sin embargo, hubo otro giro al centro del campo para el duelo ante el Eibar. Beñat San José, preparador del cuadro armero, planteó de inicio una estructura muy fortalecida en los pasillos interiores que descuidaba lo de fuera para dar prioridad y solidez a lo de dentro. Los locales lograron sorprender con la disposición inicial.

El trivote más académico y fijo en lo que va de curso. Riki fue la figura más retrasada, un ‘6’, mientras que Mario Soriano castigaba en las combinaciones con Adrià Altimira —así llegó la jugada del gol— y David Mella, antes de que Hidalgo tuviese que corregir. Diego Villares volvió a la titularidad y coincidió de inicio con el asturiano por primera vez. El de Villalba, siempre que el equipo tenía el balón, jugaba menos encorsetado que otras veces, con un Sergio Escudero que también sumaba su pie por dentro para dejar a Yeremay en la amplitud y mano a mano con Cubero, porque el capitán fijaba al central más próximo al carrilero exracinguista.

Riki descendió un escalón respecto a Castalia para permitir al Deportivo tener claridad con balón, girar el juego de un lado a otro y, todo esto, sin perder en exceso la llegada de Mario Soriano, artífice del tanto del triunfo con una genialidad al alcance de muy pocos en la categoría de plata.

Todos los pases que Riki Rodríguez dio en el partido ante el Eibar Sofascore

Dos funciones muy diferentes en las dos titularidades de las que ha disfrutado. Ante el Eibar, con diez minutos menos en el campo respecto a Castalia, Riki acertó 41 de los 47 que realizó, un 87% de éxito. Muchos de ellos no fueron verticales sino horizontales, pero ese era el papel que esta vez le tocó cumplir.

José Ángel y Diego Villares ya han acompañado a un Riki que, al igual que Ferllo y Altimira, ha aterrizado en A Coruña para jugar. Ahora falta saber qué versión del asturiano quiere ver su entrenador. Una decisión que variará en función de con quién le toque ocupar el ancho del campo. En esa batalla por ser el tercero en discordia, aparece Charlie Patiño. El británico, del que Hidalgo siempre ha hablado como un futbolista que puede ejercer tanto de interior como ancla, no jugaba desde la llegada de Riki. Ante el Eibar, en un contexto en el que el Deportivo había perdido el norte por completo, ayudó a que los herculinos recuperasen algo la orientación.

Escoltado por José Ángel, que sustituyó a Riki en el 68, Patiño, además de ser el que más veces disparó a portería (tres) acertó los diez pases que intentó y lanzó al Deportivo al área rival en dos ocasiones.

Riki y Mario buscan a su tercer socio para la medular en una ‘selva’ de centrocampistas que, sin contarles a ellos, todavía no ha convencido a Antonio Hidalgo.