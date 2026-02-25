Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Mario Soriano entra en el once ideal de la jornada 27 de LaLiga Hypermotion

El encuentro ante el Eibar le valió para ser el único jugador del Deportivo con presencia en la mejor alineación de la última fecha liguera

Bea Arrizado
Bea Arrizado
25/02/2026 20:09
Mario Soriano conduce el balón ante el Eibar
Mario Soriano conduce el balón ante el Eibar
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Mientras el Deportivo tiene el esférico, hay un mediocentro que lo controla todo. El juego fluye a través de sus botas y, en el último encuentro, también el gol. Porque ante el Eibar, Mario Soriano no solo fue el faro que iluminó unas ideas que terminaron llenas de oscuridad, sino que también se inventó el gol que sirvió al equipo coruñés para sumar tres puntos. Y es que, aunque el que terminó empujando el esférico hacia el fondo de la red fue Eddahchouri, un alto porcentaje de la fabricación del tanto le pertenece al madrileño.

Su partido ante el Eibar le valió para ser el único jugador del Deportivo con presencia en el once ideal de la jornada 27 de LaLiga Hypermotion. Una asistencia de gol llena de magia y una clarividencia en el juego cada vez que el balón pasaba por sus botas como alicientes para representar al equipo coruñés en la mejor alineación de la última fecha liguera. 

Mario Soriano conduce el balón presionado por Martón

El Deportivo asume el ‘Mariosistema’ como método

Más información

Así lo reflejó su pleno absoluto en pases, a pesar de que su volumen de asociación se elevó hasta las 45 conexiones. Todas ellas, sin excepción, encontraron a un compañero. El 100 %.

Acompañan al mediocentro blanquiazul Andrés Fernández (Almería), Brignani (Castellón), Pablo Vázquez (Real Sporting), Facu González (Racing de Santander), Álex Muñoz (Almería), Juric (Valladolid), Cala (Castellón), Andrés Martín (Racing de Santander), Juan Otero (Real Sporting) y Joaquín Muñoz (Málaga).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mario Soriano conduce el balón ante el Eibar

Mario Soriano entra en el once ideal de la jornada 27 de LaLiga Hypermotion
Bea Arrizado
Lucas Noubi, pugna con Sergio Álvarez durante el duelo ante el Eibar

El Deportivo madruga para hacer gol y sufre para ganar
Zeltia Regueiro
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor

Un club de armas tomar y una Sábana Santa
Guillermo Parga
Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar

La RFEF confirma la sanción a Yeremay
Zeltia Regueiro