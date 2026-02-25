Mario Soriano entra en el once ideal de la jornada 27 de LaLiga Hypermotion

Mario Soriano conduce el balón ante el Eibar Patricia G. Fraga

Mientras el Deportivo tiene el esférico, hay un mediocentro que lo controla todo. El juego fluye a través de sus botas y, en el último encuentro, también el gol. Porque ante el Eibar, Mario Soriano no solo fue el faro que iluminó unas ideas que terminaron llenas de oscuridad, sino que también se inventó el gol que sirvió al equipo coruñés para sumar tres puntos. Y es que, aunque el que terminó empujando el esférico hacia el fondo de la red fue Eddahchouri, un alto porcentaje de la fabricación del tanto le pertenece al madrileño.

Su partido ante el Eibar le valió para ser el único jugador del Deportivo con presencia en el once ideal de la jornada 27 de LaLiga Hypermotion. Una asistencia de gol llena de magia y una clarividencia en el juego cada vez que el balón pasaba por sus botas como alicientes para representar al equipo coruñés en la mejor alineación de la última fecha liguera.

El Deportivo asume el ‘Mariosistema’ como método Más información

Así lo reflejó su pleno absoluto en pases, a pesar de que su volumen de asociación se elevó hasta las 45 conexiones. Todas ellas, sin excepción, encontraron a un compañero. El 100 %.

Acompañan al mediocentro blanquiazul Andrés Fernández (Almería), Brignani (Castellón), Pablo Vázquez (Real Sporting), Facu González (Racing de Santander), Álex Muñoz (Almería), Juric (Valladolid), Cala (Castellón), Andrés Martín (Racing de Santander), Juan Otero (Real Sporting) y Joaquín Muñoz (Málaga).