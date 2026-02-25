Mi cuenta

La RFEF confirma la sanción a Yeremay

El canario mantiene las cuatro amarillas y continúa al borde de cumplir ciclo 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
25/02/2026 18:18
Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar
Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar
Quintana
El Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo públicos este miércoles los acuerdos adoptados en el apartado de sanciones tras la disputa de la 27ª jornada liguera en Segunda división. En el caso de Yeremay el organismo ha impuesto al jugador un partido de suspensión (por doble amonestación) ya que el canario vio dos amarillas en el transcurso del partido ante el Eibar (1-0) de la pasada jornada en Riazor. Una resolución que ya se esperaba y que ratifica que se perderá el choque de este domingo a las 14 horas en Zubieta ante la Real Sociedad B. 

Yeremay intenta regatear en el Deportivo-Eibar

¿Cuánto pesa la baja de Yeremay? Estas son las cifras que debe compensar el Dépor sin el canario

Más información

No obstante, esta amonestación no implica que el jugador se limpie de tarjetas, ya que seguirá contando con cuatro amarillas y estará a una de la suspensión. Yeremay, que volverá a competir contra el Granada el domingo 8 a las 21 horas en Riazor, tendrá que tener cuidado para no ver una cartulina que le supondría cumplir ciclo el siguiente fin de semana ante el Ceuta (sábado 14 de marzo, a las 21 horas). 

Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor

Hidalgo, sobre la expulsión de Yeremay: "Le va a venir bien por las molestias que tiene"

Más información

Esta semana el jugador ha bajado la intensidad de trabajo y está realizando control de cargas. Por una parte, debido a que no podrá jugar ante el filial txuri-urdin y por otra parte con vistas a paliar las molestias que lleva tiempo arrastrando. 

