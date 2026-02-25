Yeremay, en el momento en el que vio ve vio la roja en el partido ante el Eibar Quintana

El Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo públicos este miércoles los acuerdos adoptados en el apartado de sanciones tras la disputa de la 27ª jornada liguera en Segunda división. En el caso de Yeremay el organismo ha impuesto al jugador un partido de suspensión (por doble amonestación) ya que el canario vio dos amarillas en el transcurso del partido ante el Eibar (1-0) de la pasada jornada en Riazor. Una resolución que ya se esperaba y que ratifica que se perderá el choque de este domingo a las 14 horas en Zubieta ante la Real Sociedad B.

No obstante, esta amonestación no implica que el jugador se limpie de tarjetas, ya que seguirá contando con cuatro amarillas y estará a una de la suspensión. Yeremay, que volverá a competir contra el Granada el domingo 8 a las 21 horas en Riazor, tendrá que tener cuidado para no ver una cartulina que le supondría cumplir ciclo el siguiente fin de semana ante el Ceuta (sábado 14 de marzo, a las 21 horas).

Esta semana el jugador ha bajado la intensidad de trabajo y está realizando control de cargas. Por una parte, debido a que no podrá jugar ante el filial txuri-urdin y por otra parte con vistas a paliar las molestias que lleva tiempo arrastrando.