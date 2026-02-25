Álvaro Fernández, a punto de sacar de puerta en el duelo ante el Eibar Quintana

El Deportivo encontró en el balón en largo y el juego directo un recurso para deshacerse de la por momentos asfixiante presión en la victoria ante el Eibar (1-0). El portero blanquiazul Álvaro Ferllo se acercó a la veintena de los envíos en largo buscando poner el balón en campo rival y más concretamente en los pies de Eddahchouri, referencia ofensiva en el once titular.

Un recurso más conservador que sacar el esférico jugado desde atrás, con el que había comenzado la contienda el cuadro blanquiazul. "Creo que tiene más que ver con una cuestión de seguridad, de no perder el balón en zonas comprometidas. Me viene a la mente que es algo que le pasa en ocasiones al Girona. Pero sí que es cierto que en los primeros minutos Riki, desde esa posición de ‘6’, se incrustaba entre los centrales y creo que el Dépor encontraba mucho mejor el camino", comenta el exportero del Dépor Paco Liaño.

Margen de mejora

Para él la solución es buena pero considera que el equipo deportivista tiene que pulir varios aspectos: "Creo que hay que trabajar esas segundas jugadas y es posible que la referencia arriba de ‘Zaka’ no fuese la mejor". El cancerbero considera que para bajar el balón y ese juego en largo Mulattieri habría sido un perfil adecuado y pone de ejemplo el estilo de un equipo de Primera que exhibe esa manera de competir. "Un equipo que sí puede jugar ese juego directo es el Elche de Eder Sarabia. Y siempre tiene con la referencia de un delantero alto, como es el Álvaro Rodríguez, que siempre te ofrece alternativas, pero porque también están trabajadas las segundas jugadas que Álvaro puede jugar. Es importante tener trabajada esa segunda opción", admite el cancerbero.

El conjunto que entrena Antonio Hidalgo cuenta con varios jugadores de buen trato con el balón como Riki o Mario Soriano y en cierto modo sorprendía que prescindiese de ellos para optar por ese balón en largo. Liaño apuesta por que haya un equilibrio para que el Dépor esté capacitado para manejar diferentes estilos de juego. "En el fútbol de hoy en día, tú tienes que ser capaz de alternar un poco, no tienes siempre que jugar a lo mismo. Para mí si todo transcurre con normalidad lo más probable es que ese doble pivote sea para Mario Soriano y Riki y se apueste por momentos por ese juego combinativo. Pero también hay que pensar que no contamos con centrales para jugar el balón al pie. Ni Loureiro, ni Noubi son especialistas en esa faceta. Son más jugadores que van al choque. Y luego casos como el de Quagliata, al que ya le suele llegar el balón en el centro de campo supone que no participa en esa elaboración del juego y eso limita mucho a la hora de generar superioridades atrás", expone.

Liaño considera que, al margen de que Álvaro Ferllo sea ahora el titular, era el portero Germán Parreño mejor con los pies que el riojano. "Para mí es peor en ese inicio de juego de pies con respecto a Germán. Es verdad que en el juego más próximo los pases son los suficientemente precisos. Pero cuando se trata de jugar el balón en largo Germán tenía mucha más precisión", apunta el exguardameta blanquiazul. Su titularidad obedece para él a una visión más general y pormenorizada de sus puntos fuertes como arquero. "Tomada la decisión (de que juegue él) entiendo que tiene que ver más con un conjunto global de características de los porteros y del gusto del entrenador, sin más. Eso ya es opinable, como todo", matiza el exjugador blanquiazul.

Asimismo, si el Dépor apostase por jugar más de inicio y en corto la elección de inquilino el centro de la zaga podría ser otra: "Tenemos a Dani Barcia, que es zurdo y que puede conducir y romper líneas". Como curiosidad, Liaño vivió un cambio en la norma del fútbol que afectó directamente a los porteros y cambió la forma en la que estos comenzaron a usar los pies y de entrenar esa destreza. Una norma que se instauró en 1992 y que pasó a impedir que si se cedía el balón al portero este pudiese cogerlo con la mano antes de volver a ponerlo en juego. Una transición que reconoce que fue complicada. "La verdad es que al principio la sufrimos (risas). Cuando nos llegaba la pelota ni siquiera dábamos pases, hacíamos despejes para quitárnosla de encima. Y normalmente con tu pierna buena, es decir, la pierna dominante, que era con la que sacabas de puerta, despejabas ..." Más allá de que el Deportivo dé continuidad a ese juego más directo, al que aún le hacen falta ajustes para que carbure, o apueste por algo más de toque por dentro y combinación Liaño cree que sigue haciendo falta algo más de "personalidad" de los jugadores blanquiazules a la hora de afrontar los partidos.