El gol con el que Eddahchouri puso fin a su sequía se cuela en el 'Top-5' de la jornada

El neerlandés marcó ante el Eibar su noveno gol de la temporada

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
25/02/2026 14:42
Mella, de espaldas, felicita a Eddahchouri tras su gol ante el Eibar del pasado fin de semana
Mella, de espaldas, felicita a Eddahchouri tras su gol ante el Eibar del pasado fin de semana
Quintana
Zakaria Eddahchouri celebró con rabia el tanto que le dio al Dépor los tres puntos ante el Eibar (1-0). Un gol, el noveno del atacante, que puso fin a su sequía anotadora de más de dos meses. Gran parte del méritode la diana recayó en Mario Soriano, asistente del neerlandés y que, tras una gran jugada personal, dejó el balón prácticamente en boca de gol para que el ariete blanquiazul tuviese solo que empujarla. La belleza de la jugada hizo que ese tanto se colase en el top-5 de goles de la 27ª jornada en Segunda División.

Eddahchouri compartió ese honor con otros tantos de bella factura como el de Joaquín Muñoz en el triunfo del Málaga ante el Albacete (1-0), el de Álex Muñoz en la victoria del Almería ante el Córdoba (2-1), Dani Gómez, que no pudo evitar la derrota del Zaragoza (2-1) y Juan Otero, que marcó en el empate del Sporting contra el Valladolid (2-2). 

Eddahchouri alarga su rédito como titular en el Deportivo

La punta de ataque blanquiazul ha sufrido vaivenes en este curso, pero en las últimas semanas 'Zaka' ha vuelto a hacerse con un hueco en el once. Lleva cinco jornadas seguidas siendo titular y con esta diana premia la confianza de Antonio Hidalgo en él. Acabó adelantando a Mulattieri y a Stoichkov, que durante muchas jornadas fue el elegido por el técnico de Granollers como referencia de los blanquiazules. 

El gol rubricado por Eddahchouri parece darle la razón a Hidalgo en esa confianza en un jugador que ha demostrado olfato de cara a puerta, más allá de que sea más o menos purista en sus formas. No le ayudó, no obstante, el juego desplegado por el Dépor durante muchos momentos del partido ante los armeros, cuando optó más por el juego directo. 

Riki Rodríguez conduce el balón durante el partido ante el Eibar

Riki asume galones a la espera de conocer su rol definitivo

A Álvaro Ferllo cuando sacaba en largo le costó conectar con el ariete, que apenas ganó duelos aéreos, ni fue capaz de aguantar el balón de espaldas. Sendos hándicaps que suple con goles, quedándose ya con nueve a uno del pichichi, Yeremay, que este fin de semana ante la Real Sociedad B causará baja. 

