Lucas Noubi, pugna con Sergio Álvarez durante el duelo ante el Eibar Quintana

El gol suele ser un motivo de alegría para los equipos. Te permite ponerte por delante en el luminoso y es un respiro en el partido al tener ventaja. Menos si eres el Deportivo y, tras marcar, te echas atrás. No se trata solo de que el rival también juegue o que empuje, algo entendible en el deporte, en el que todos quieren más.

Va mucho más allá de eso y ese bajón que se produce en el equipo blanquiazul es algo que reconocen los propios protagonistas. En las victorias ante Albacete (2-1) y Eibar (1-0), el guion fue similar. Se adelantó el Dépor antes de la media hora de juego y en los dos choques sufrió para poder llevarse los tres puntos.

Conscientes del problema

Así lo evidenciaba Miguel Loureiro, tras la sufrida victoria la pasada jornada ante el Albacete (2-1). Porque contra el cuadro manchego se habían adelantado en el 25, en el 45+3 ya ganaban 2-0, gracias a un gol en propia de Javier Villar, pero con la diana de Obeng en el 64 terminaban sufriendo para amarrar los tres puntos. "Costounos máis a segunda parte, presionaron máis arriba e hai que aprender a xestionar mellor esas vantaxes", admitía el central en la zona mixta.

"Es una evidencia que la categoría te dice que todo está muy igualado y cuesta ganar partidos. Tenemos que analizar el partido en diferentes fases. En la primera media hora hemos estado muy correctos con el balón, a partir del 1-0 no hemos estado bien. Tenemos que seguir siendo pulcros en esas situaciones. En la segunda parte el equipo rival viene muy alto y te mete el 2-1 que lo deja todo abierto", reconocía Antonio Hidalgo en la rueda de prensa tras el partido ante los blanquillos. Y había en esas declaraciones un cierto halo de familiaridad, como si el Dépor se hubiese instalado en el día de la marmota. Porque tras el varapalo sufrido contra el Castellón (2-0), el Dépor regresaba a casa para medirse y a la postre, doblegar al Eibar, pero de nuevo sufriendo para no dejar escapar los tres puntos de su campo.

Sudor en el triunfo

Eddahchouri adelantaba al cuadro coruñés en el minuto 16 y el equipo iba de más a menos, no solo en juego, también en el campo, retrocediendo metros ante el empuje armero. "Cada victoria es más complicada que la anterior, pero sí que sufrimos más de lo que nos gustaría", argumentaba Diego Villares a la conclusión del compromiso liguero ante los medios de comunicación.

El Dépor y sus bajones mentales cuando encaja Más información

En esa misma línea se movía Hidalgo, consciente de que el equipo no sabía muchas veces jugar con el marcador a favor. "Hemos empezado bien, entendiendo lo que requería el partido. A partir del gol sufrimos demasiado (...) Es una victoria importantísima, pero cuando te pones por delante, tenemos que gestionarlo todos mucho mejor", aclaraba el preparador. Además, el equipo coruñés se ha mostrado en este curso bastante débil mentalmente tras encajar. De momento, solo en dos ocasiones en esta temporada tras sufrir un tanto en contra, el Dépor ha logrado darle la vuelta al partido y vencer.

El Dépor y la gestión de las ventajas Más información

La primera vez que lo hizo fue con un asterisco. En la jornada 14, en la victoria ante el Córdoba (1-3), Quagliata adelantaba a los coruñeses en el 60, pero era Noubi el que marcaba en propia y Yeremay en el 75 del choque rompía las tablas. También se reponía en la jornada 22 contra el Almería (1-2). El rival se ponía por delante en el minuto 13 gracias a un tanto de Leo Baptistao. Yeremay en el 49 y Mulattieri en el 80 le daban la vuelta al partido.