El Deportivo, contra el equipo que más faltas comete de Segunda

El color blanquiazul en las camisetas es de las pocas cosas en las que coinciden Real Sociedad B y Deportivo. Los coruñeses viajarán a Zubieta conocedores del resultado del Castellón-Racing, que se enfrentan este sábado a las 21.00 horas. Un duelo directo entre los dos primeros clasificados que deja en bandeja al conjunto de Antonio Hidalgo la posibilidad de recortar otra vez puntos con el ascenso directo.

Para ello, el Dépor tendrá que ganar al filial txuri-urdin, en un encuentro en el que los visitantes tendrán que adaptarse a la agresividad que tanto destaca a los donostiarras. Más allá de las diferencias evidentes del escenario —el Deportivo jugará en la ciudad deportiva de su rival en un campo que solo cuenta con grada al público por un costado—, la gran distinción entre uno y otro radica en la cantidad de veces que interrumpen el juego. Porque si existe el dicho de que los equipos vascos representan la seriedad, brega y fuerza de su pueblo, es por escuadras como la que dirige Ion Ansotegi, exfutbolista de la Real Sociedad y actual técnico del filial. Quizás esa sea la fórmula que está llevando a un recién ascendido a encadenar tres victorias consecutivas en el mes de febrero y situarse cinco puntos por encima de los puestos de descenso.

Los de Zubieta lideran la clasificación de equipos que más faltas comete de toda la Segunda División, un total de 468. 30 más que el Real Valladolid, segundo, y 40 que el Mirandés, tercero.

El dato contrasta y mucho con lo que es el Deportivo de esta temporada. Los deportivistas son el cuarto equipo que menos infracciones realiza de la competición (312). Solo Huesca (308), Sporting (308) y Albacete (299) cortan menos el ritmo de partido fuera de lo permitido por el reglamento.

El registro también se extiende a la parcela de tarjetas amarillas. La Real B es el segundo equipo que más veces ha visto la cartulina salir del bolsillo del colegiado (82), dos menos que los de Anduva, primeros en el ranking. El Deportivo, por su parte, ha sido amonestado con amarilla 70 veces (cinco en los últimos minutos ante el Eibar), el décimo de la categoría, empatado en número con Andorra, Castellón y Almería.

El contraste entre ambos clubes quedó reflejado en el duelo directo en Riazor, que quedó 0-3. Triplicaron a los locales en el marcador y en número de faltas. Cinco del Dépor a lo largo de los 90 minutos por 18 de la Real B. Un 0-4 en amarillas. Los de Antonio Hidalgo saben lo que les espera. Necesitarán igualar en intensidad —que no en cantidad de faltas— a los locales para estar en disposición de conseguir la victoria.