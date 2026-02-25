Así es y así se hizo el museo del Deportivo

Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor RCD

El Museo del Deportivo fue inaugurado este martes y abre sus puertas al público el jueves. La apertura de la primera exposición permanente dedicada a la historia del club blanquiazul es el primer gran acto de su 120º aniversario. Muchos deportivistas lo habían soñado y muchos, en mayor o menor medida, en los últimos meses, hace diez, cincuenta o cien años, han puesto de su parte para que este viejo anhelo se haya convertido, al fin, en realidad.

No ha sido un proceso de solo diez meses. Ni un trabajo exclusivo de los asesores históricos y responsables de la propuesta expositiva. Han sido muchos años, mucha gente de ahora, mucha de tiempos pretéritos y muchas ideas que ahora se ven plasmadas por el equipo que ha trabajado en estos meses. Lo mejor de todo es que no es el final del camino, sino el principio. El museo se ha inaugurado, pero irá creciendo y mudando con el paso del tiempo, con la aparición de nuevos objetos y de nuevas historias. Y, sobre todo, de los futuros éxitos de los equipos blanquiazules.

Historia

El Deportivo organiza una exposición de sus trofeos durante la celebración de su 75º aniversario, en 1981. Casi dos décadas después, en la Junta General de Accionistas del 26 de noviembre de 1999, el presidente Augusto César Lendoiro anuncia el proyecto de un futuro museo del club. Uno de los puntos principales del programa electoral de Tino Fernández es la creación de un museo. Poco después de su nombramiento en 2014 se pone en marcha el proyecto. Es en 2015, año en que Novo se incorpora al departamento de comunicación del club con el trabajo de fondo de dotar de contenidos a la muestra permanente. La directiva paraliza las labores en el momento en que Hacienda recalifica la deuda del club, en marzo de 2017.

Durante sus casi diez años de trabajo en el club, Novo encabeza otros dos proyectos para contar a los aficionados la historia blanquiazul. Ambos están más enfocados a un tour musealizado que a un museo en sí. El primero lo tumba el Riazorazo, la victoria del Albacete en el playoff de ascenso a Segunda. El segundo, algo más ambicioso, se pierde para siempre tras aquella aciaga noche en Castalia.

El club se pone en contacto con Novo el 11 de enero de 2025 con la intención de retomar la idea. Después de las correspondientes negociaciones y de que Novo solicite la participación de Ventureira, es a mediados de abril del pasado año cuando se produce el pistoletazo de salida de un proceso que llegó a su fin este martes.

Un recorrido cronólogico

Tanto Novo como Ventureira han invertido incontables horas (tanto en su trabajo como fuera de él) desde mucho antes que el pasado mes de abril en recopilar datos, adquirir material, localizar objetos y contar la historia del club a través de varios libros y en reportajes periodísticos. La propuesta expositiva está bastante clara desde un principio. Consiste en un recorrido cronológico en el que prima el equilibrio. Los espacios disponibles llevan a los arquitectos a dividir el recorrido en tres salas, que se denominan Blanca, Dorada y Azul en honor a los dos colores del Deportivo y un tercero muy presente en su escudo y, además, en las equipaciones de la presente temporada.

En la Sala Blanca, un espacio abierto y gratuito, cobra vital importancia el mensaje de la Fundación RC Deportivo, ejemplificado en el Dépor Genuine, uno de sus principales proyectos sociales. Riazor tiene su espacio, con un vídeo en 3D que recrea la evolución del estadio desde su construcción hasta nuestros días.

La Sala Dorada, el espacio de mayor extensión, abarca la historia desde los orígenes en 1901, año de apertura de la Sala Calvet, hasta 1988, un momento clave en la existencia del Deportivo con el gol de Vicente que evita el descenso a Segunda B. Además, en este espacio se ubican la sala de exposiciones temporales, en la que está previsto realizar una, dos o tres muestras distintas cada año, y un pequeño cine. Igualmente, en la Sala Dorada hay un espacio en el que se repasa la evolución del escudo del club y otro sobre la camiseta. Este último está coronado por una de las piezas más importantes del museo. Es el cuadro Jugador de fútbol (Virgilio Rodríguez Rincón), que Francisco Lloréns pintó en 1911 y es, además de uno de los cuadros más antiguos de España sobre este deporte, la representación a color más antigua de la equipación deportivista. El club ha logrado el préstamo del mismo por parte de la Consellería de Cultura de la Xunta, ya que se encontraba custodiado por el Museo de Belas Artes da Coruña.

La Sala Azul cierra el recorrido. Un espacio inmersivo en el que gana peso el audiovisual y la iluminación para sobresaltar la época más exitosa del Deportivo. Aquí aparecen el SuperDépor y el EuroDépor, en el mueble de mayor tamaño de toda la muestra, que abarca desde 1989 hasta 2005. Este se completa con dos vitrinas móviles, objetos de todo tipo relacionados con aquellos años triunfales y un mosaico con portadas de periódicos de las grandes gestas blanquiazules. Un repaso a los últimos años, sendos espacios para el Dépor ABANCA y para la cantera ponen fin al museo, previo paso, eso sí, por un lugar de parada obligada para los devotos blanquiazules, el altar en el que se sitúan los siete trofeos oficiales conquistados por el Deportivo: la Copa España de 1912, las Copas del Rey de 1995 y 2002, la Liga de 2000 y las tres Supercopas de 1995, 2000 y 2002.

Esta sala se completa con dos elementos que dan muestra de la grandeza del club. Una idea de Populous, empresa que pintó el recorrido ideado por Novo y Ventureira, es el gabinete de trofeos, que ocupa la pared más grande de todo el museo. Son 55 trofeos conquistados por los equipos masculino y femenino, por el Karbo y el Fabril y por las extintas secciones deportivas. Además de la representación de todos los equipos del club, los asesores históricos quisieron dar cabida a la mayor cantidad posible de lugares de Galicia, con trofeos ganados en localidades como Carral, Oleiros, Carballo, Betanzos, Padrón, Pontevedra, Foz, Rábade, Sarria, Ribadeo o Verín.

Dos piezas sobresalen por importancia y tamaño. Son el Trofeo Ramón de Carranza de 1998 y el Trofeo Cartagineses y Romanos de 1995. Este último, el más grande que posee el Deportivo con 2,28 metros de altura, se encontraba en deplorables condiciones dado que durante estos 31 años vagó por diversos puntos de los bajos de Tribuna, pero el reciente trabajo de restauración lo ha convertido en un elemento muy llamativo, más que por su tamaño. Una pantalla interactiva permite consultar una explicación acerca de cada uno de ellos.

El museo, antes de dar paso al tour del estadio, se despide con un reloj con el tiempo de vida del club, puesto en marcha a las tres de la tarde del 8 de diciembre de 1906, que simboliza todo lo visto previamente y que la historia, aunque de momento se acaba, no se detiene.

Más de 250 piezas originales

La exposición cuenta con más de 250 piezas originales. Hay trofeos, fotografías, pinturas, prensa, banderines, indumentarias de juego y de viaje, cromos, álbumes, entradas, pósters, balones, programas de partidos... A todo ello hay que añadir numerosas imágenes impresas desde archivos digitales, además de diversos tótems digitales en los que se pueden consultar biografías de presidentes, entrenadores y algunos de los principales jugadores, además de participar en juegos: uno de adivinar el o la futbolista del Deportivo, otro de colocar una alineación histórica sobre el césped y el último en el que el visitante podrá crear un cromo suyo del Deportivo a través de una cámara.

Los trofeos conforman algo más de una cuarta parte de esos dos centenares y medio de piezas originales. Durante las últimas semanas, Joyería Obradoiro trabajó con dedicación y esmero para que todos ellos estuviesen en las mejores condiciones posibles. Muchos no podían ocultar el paso del tiempo pese a la labor de limpieza y catalogación llevada a cabo en 2017, entre el exempleado Gonzalo Giménez, Novo y su padre Ángel, a raíz de la reforma de las oficinas de la Plaza de Pontevedra. Entre las copas de mayor valor, además de los siete títulos oficiales, están las más antiguas que –por fortuna, gracias a aquella impagable decisión de Ramón de Llano de negarse a donarlas a la iglesia durante la Guerra Civil– conserva el Deportivo. Son la Copa Coruña de traineras (1908), la Copa Bugallal (1912) y la Copa Coruña-Deportivo (1913), estas dos últimas de fútbol.

No existen en el museo fotografías inéditas, pero sí muchas muy significativas y la mayoría poco conocidas. Están expuestas la imagen más antigua de un gol del Deportivo (cedida por la familia Gesto) y la más antigua de un equipo deportivista. También otras icónicas, como la del gol de Alfredo en la final de Copa de 1995. Dos obras realizadas por pintores sobresalen en la exposición: el mencionado óleo de Francisco Lloréns y un dibujo en el que el exjugador y exentrenador Cheché Martín retrata a Arsenio Iglesias, que también dedicó su vida a la pintura y que conserva la familia del ‘zorro de Arteixo’.

Los banderines, un elemento muy futbolero desde tiempos inmemoriales, también tienen cabida. En especial, en el espacio de los tiempos de gloria. Más de una veintena de los que entregaron diversos rivales como Manchester United, PSG, Arsenal, Oporto, Marsella o Liverpool sirven para resumir las doce participaciones en competiciones europeas. Otros banderines son el que el Oporto entregó al Deportivo en el Teresa Herrera de 1964 y con el que el Fabril, todavía azulgrana, felicitó al equipo por su ascenso de 1962. Estos últimos aparecieron hace algunos años en las dependencias de la antigua lavandería del estadio, a donde probablemente se trasladaron tras el cierre de las oficinas de A Marina. También hay un espacio para disfrutar de las glorias del club durante su periodo en la Champions a través de la visión de los medios de comunicación que seguían al equipo. Ahí tanto DXT Campeón como El Ideal Gallego tienen presencia destacada.

Las camisetas son el elemento más icónico del fútbol. En el museo del Deportivo pueden verse varias de gran valor. La principal, la que Vicente lanzó a la grada de General tras su salvador gol al Racing de Santander en 1988. Compite con ella la camiseta que Fran vistió en el Centenariazo, firmada por todos sus compañeros. Igualmente, dada la falta de material antiguo, Novo solicitó la fabricación en 2019 de réplicas de algunas de las equipaciones más significativas de los primeros años de vida del club. Varias de ellas pueden verse en la exposición.

Una prenda, pero no de juego, sino de vestir, llama la atención en el espacio dedicado a los años 60. Es una americana con los escudos bordados de Fabril y Deportivo. Es propiedad de Pepe Guillín, delegado fabrilista en aquel momento y posteriormente consejero durante la presidencia de Augusto César Lendoiro. Y durante años, a la espera de este momento, la ha custodiado Javier Suárez Brañas, el empleado más antiguo de la OAD.

La importancia de los cedentes

El Deportivo dispone de algo más de 2.100 objetos catalogados. Pese a semejante volumen, sin embargo, la realización de un museo sería imposible sin la participación de prestadores. Algo más de treinta personas o familias han cedido objetos para el museo deportivista. Esta es otra de las labores que ya desde años atrás han venido realizando Novo y Ventureira en su afán de recuperar, ordenar y contar la historia del club. Aparte de ellos mismos, que han cedido una importante cantidad de objetos, hay otros coleccionistas particulares y familias de exjugadores, exdirectivos y exempleados que han puesto en sus manos desde trofeos hasta fotografías, pasando por balones, colecciones de cromos, camisetas de juego o americanas.

Los prestadores de mayor calado entre los descendientes de exdeportivistas son los herederos de Salvador Fojón, Virgilio Rodríguez Rincón, Antonio González y José Luis Vara. Igualmente, han cedido objetos jugadores de tiempos más recientes, como Paco Liaño o la familia González Pérez (José Ramón y Fran). El caso de Fojón es particular porque ya en la época de Novo en el club, el portavoz de la familia prometió que el jersey de portero, gorra, botas y espinilleras del primer portero de la historia del Deportivo, que han custodiado durante casi 120 años, estarían en manos del club en el momento en que inaugurase su museo. Y así ha sido.

Los familiares del expresidente Antonio González guardan un auténtico museo en su antiguo hogar. Para el del Deportivo han cedido un artículo muy llamativo, una bolsa de viaje y deporte personalizada de la época en que fue el máximo mandatario, los años 60, además de dos balones personalizados del Trofeo Conde de Fenosa.

Caso aparte es el de Virgilio Rodríguez Rincón. Uno de los fundadores del club es el protagonista de la primera exposición temporal, para la que cuatro ramas distintas de sus descendientes han cedido cerca de medio centenar de objetos, sobre todo fotografías, documentos y recortes de prensa. Los historiadores tratarán de conseguir que alguno de ellos pase a engrosar la exposición fija en cuanto finalice la temporal.

También ha sido importante la aportación pública. Los fondos de diferentes archivos de la ciudad tienen presencia a través de diversas fotografías antiguas que solamente conservan sus archiveros.

Otros préstamos proceden de otros clubes de la ciudad, como el Victoria, el 100tolos de esgrima o el desaparecido Karbo. Este último se gestionó a través del colegio donde nació el equipo femenino, que conserva la primera Copa de la Reina. Manel Villadóniga, presidente del club coruñés de esgrima, ha cedido un sable, una espada y una máscara de esgrima de la primera década del siglo pasado. La misma época en que se inaugura la Sala Calvet y en que en el escudo del Deportivo aparecen esos tres elementos. El club del barrio de Santa Lucía, donde se formó Amancio Amaro antes de fichar por el Deportivo, cedió una camiseta de la selección española vestida por el ‘Brujo’ en los años 60 que en su día donó al club blanquinegro.

Una ingente labor de búsqueda de objetos, de recopilación de datos, de redacción de textos, de búsqueda de la coherencia y la equidad en el discurso. Un arduo trabajo de diseño, tanto arquitectónico como expositivo. Una mezcla de ideas actuales y de proyectos previos. Así es y así se hizo el museo del Deportivo.