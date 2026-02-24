Álvaro Fernández durante el entrenamiento de este martes con el Dépor RCD

El Deportivo regresó este martes por la tarde al trabajo después de dos días de descanso, y lo hizo con tres jugadores trabajando a menos intensidad: Ximo, Loureiro y Yeremay. En el caso del genio canario, el club aprovechará esta semana para realizar un control de cargas, ya que causará baja ante la Real Sociedad B al cumplir un partido de sanción. El atacante vio la doble cartulina amarilla la pasada jornada ante el Eibar y no podrá estar en el duelo de este domingo en Zubieta ante el filial txuri-urdin.

También hicieron entrenamiento personalizado Loureiro y Ximo. En el caso del central de Cerceda, es uno de los jugadores del equipo que más minutos acumula en este curso, con un total de 2340 minutos, repartidos en 26 partidos, todos ellos siendo titular.

Vuelta progresiva

Mientras, en el caso del defensa granadino, volvió a competir a finales del mes de enero, después de haber sufrido una lesión muscular a principios del mes de octubre que lo dejó en el dique seco durante más de tres meses. Desde que reapareció el 31 de enero en la victoria ante la Cultural Leonesa (0-1) ha tenido minutos, aunque siempre saliendo desde el banquillo, también contra Albacete, Castellón y Eibar. El cuerpo técnico programó una sesión suave de activación consistente fundamentalmente en un calentamiento, una rueda de pases y un juego de posición.

Canteranos

Estuvieron entrenando a las órdenes del primer equipo los canteranos Bil Nsongo y Noé Carrillo. En el caso del delantero, volvió a entrar en una convocatoria el pasado fin de semana en el partido en Riazor ante el cuadro armero. En lo relativo al mediocentro, lleva semanas sin ir en la lista del primer equipo. La llegada de Riki como refuerzo de la medular blanquiazul supone un hándicap para que el de Teo vaya con el primer equipo. No obstante, sigue siendo importante en el Fabril, con el que marcó el pasado fin de semana en la victoria ante el Numancia (2-1).