Rubén de la Barrera toma las riendas de la Cultural Leonesa para buscar la permanencia

El último cambio en el banquillo de LaLiga Hypermotion ha traído el regreso a los terrenos de juego de un coruñés y exentrenador del Deportivo. Después del cese del Cuco Ziganda, la Cultural Leonesa ha apostado por Rubén de la Barrera para que tome las riendas del equipo en busca de la permanencia en Segunda.

De la Barrera no es un extraño en el Reino de León, donde vivió uno de los éxitos de su carrera con el ascenso a la categoría de plata. En ese segundo escalón también dirigió a la Cultu al año siguiente, aunque no pudo conseguir la salvación. Esa espinita será la que intente sacarse ahora, con el equipo en puestos de descenso a tres puntos de la permanencia.

Con esta llamada de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera regresa al fútbol español después de dos experiencias en el extranjero. Tras su ascenso con el Albacete en el recordado 'Riazorazo', el preparador herculino puso rumbo a El Salvador para dirigir al combinado nacional. Esa etapa duró poco, ya que decidió regresar a Europa para ponerse al frente del Vizela portugués, donde fue destituido a finales de 2024.

Sin reencuentro en Riazor

Quedan 15 jornadas para que Rubén de la Barrera busque la salvación con el conjunto leonés, un camino en el que no habrá reencuentro con el Deportivo. El conjunto blanquiazul ya ha disputado los dos partidos de esta temporada con la Cultural, ambos con victoria para Antonio Hidalgo y los suyos. En la primera vuelta en Riazor el triunfo fue contundente por 3-0, mientras que la visita al Reino de León se decidió en el tiempo de descuento con un penalti sobre Mella transformado por Yeremay (0-1).