Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Quagliata vuelve y busca socio en el carril izquierdo del Dépor

La sociedad del italiano con Yeremay ha sido una de las principales vías ofensivas del equipo blanquiazul

Jorge Lema
Jorge Lema
24/02/2026 16:40
Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta
Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Para empezar a paliar la baja de Yeremay ante la Real Sociedad B, Antonio Hidalgo tiene la buena noticia de recuperar a Giacomo Quaglaita. El lateral italiano fue baja ante el Eibar al tener que cumplir ciclo de sanción y puso fin a una racha de 17 jornadas consecutivas sobre el césped, periodo en el que además ofreció un rendimiento notable en el carril izquierdo

De hecho, su sociedad con Yeremay ha sido uno de los recursos ofensivos más importantes de Hidalgo. Tanto por la energía que aporta el exinternacional sub-21 con la azzurra, como por su entendimiento del juego para compensar los movimientos del canario y elegir si su presencia tiene más sentido pegado a la banda o en zonas interiores, como el día del gol con el que abrió el marcador en el Arcángel.

Parece probable que vuelva directamente al once pero, como ya sucedió la semana pasada con la entrada de Escudero, el técnico catalán probablemente tenga que cambiar los comportamientos de los ocupantes del carril zurdo, ya que los diferentes perfiles exigen algo más que un hombre por hombre. El principal candidato para ocupar el puesto de Yeremay es David Mella. El canterano ha actuado puntualmente a pierna natural, pero desde su cambio de costado en Primera RFEF, ha ido acomodándose de forma paulatina a la banda derecha hasta encontrarse cómodo ahí. Con dos futbolistas zurdos jugando por la izquierda, el funcionamiento del equipo cambiaría, aunque Mella volvería a una posición en la que siempre reconoce que le gusta jugar, lo que directamente implicaría la entrada de Luismi Cruz en la derecha.

Yeremay intenta regatear en el Deportivo-Eibar

¿Cuánto pesa la baja de Yeremay? Estas son las cifras que debe compensar el Dépor sin el canario

Más información

Hidalgo también tiene alguna alternativa en caso de querer mantener ese molde de futbolista diestro que parte desde el perfil izquierdo, pero para buscar posiciones interiores con las que amenazar tanto con el disparo como con el pase. Más allá de la posibilidad de adelantar la posición de Mario Soriano, algo poco probable teniendo en cuenta que ahora mismo es el principal generador de juego del equipo, el preparador deportivista se guarda en la recámara la bala de Stoichkov. El atacante andaluz ha perdido peso en la rotación en los últimos encuentros y este año ha actuado habitualmente como delantero o como enganche, pero siempre por el carril central. Ante la Real B quizá tenga la oportunidad de volver a ser importante si finalmente el de Granollers recurre a él, en lo que sería también una apuesta por tirar de un futbolista que tiene más gol.

Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada

Hidalgo enfría su apuesta por Stoichkov en el Deportivo

Más información

Buscando ya más en el fondo del armario aparece la alternativa de Cristian Herrera, que pese a estar totalmente descartado para salir de inicio, sí podría tener sus primeros minutos en Liga en este 2026. Ya mirando un piso más abajo, a los ya habituales Noé Carrillo y Nsongo Bil, futbolistas que ocupan demarcaciones diferentes, aparece la opción de Fabi Urzain. El segoviano ya debutó con el primer equipo esta temporada en Copa del Rey y está siendo uno de los más destacados en el Fabril en el extremo izquierdo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La afición del Dépor, en el partido ante el Eibar

El puesto de nueve, a debate entre la afición del Dépor: "Mulattieri es el único de Primera, pero no le marca ni al arcoíris"
Esther Durán
El ideal gallego

El Deportivo anuncia desde qué día y a qué precio se podrá visitar el Museo&Tour
Dani Fernández
Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta

Quagliata vuelve y busca socio en el carril izquierdo del Dépor
Jorge Lema
Jairo Noriega

El cambio de banquillo en el Racing de Ferrol deja a Jairo Noriega en un segundo plano
Lucía Dávila