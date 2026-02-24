Quagliata vuelve y busca socio en el carril izquierdo del Dépor

Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta Germán Barreiros

Para empezar a paliar la baja de Yeremay ante la Real Sociedad B, Antonio Hidalgo tiene la buena noticia de recuperar a Giacomo Quaglaita. El lateral italiano fue baja ante el Eibar al tener que cumplir ciclo de sanción y puso fin a una racha de 17 jornadas consecutivas sobre el césped, periodo en el que además ofreció un rendimiento notable en el carril izquierdo

De hecho, su sociedad con Yeremay ha sido uno de los recursos ofensivos más importantes de Hidalgo. Tanto por la energía que aporta el exinternacional sub-21 con la azzurra, como por su entendimiento del juego para compensar los movimientos del canario y elegir si su presencia tiene más sentido pegado a la banda o en zonas interiores, como el día del gol con el que abrió el marcador en el Arcángel.

Parece probable que vuelva directamente al once pero, como ya sucedió la semana pasada con la entrada de Escudero, el técnico catalán probablemente tenga que cambiar los comportamientos de los ocupantes del carril zurdo, ya que los diferentes perfiles exigen algo más que un hombre por hombre. El principal candidato para ocupar el puesto de Yeremay es David Mella. El canterano ha actuado puntualmente a pierna natural, pero desde su cambio de costado en Primera RFEF, ha ido acomodándose de forma paulatina a la banda derecha hasta encontrarse cómodo ahí. Con dos futbolistas zurdos jugando por la izquierda, el funcionamiento del equipo cambiaría, aunque Mella volvería a una posición en la que siempre reconoce que le gusta jugar, lo que directamente implicaría la entrada de Luismi Cruz en la derecha.

Hidalgo también tiene alguna alternativa en caso de querer mantener ese molde de futbolista diestro que parte desde el perfil izquierdo, pero para buscar posiciones interiores con las que amenazar tanto con el disparo como con el pase. Más allá de la posibilidad de adelantar la posición de Mario Soriano, algo poco probable teniendo en cuenta que ahora mismo es el principal generador de juego del equipo, el preparador deportivista se guarda en la recámara la bala de Stoichkov. El atacante andaluz ha perdido peso en la rotación en los últimos encuentros y este año ha actuado habitualmente como delantero o como enganche, pero siempre por el carril central. Ante la Real B quizá tenga la oportunidad de volver a ser importante si finalmente el de Granollers recurre a él, en lo que sería también una apuesta por tirar de un futbolista que tiene más gol.

Buscando ya más en el fondo del armario aparece la alternativa de Cristian Herrera, que pese a estar totalmente descartado para salir de inicio, sí podría tener sus primeros minutos en Liga en este 2026. Ya mirando un piso más abajo, a los ya habituales Noé Carrillo y Nsongo Bil, futbolistas que ocupan demarcaciones diferentes, aparece la opción de Fabi Urzain. El segoviano ya debutó con el primer equipo esta temporada en Copa del Rey y está siendo uno de los más destacados en el Fabril en el extremo izquierdo.