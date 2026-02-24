LA LUPA | Deportivo 1-0 Eibar: Un patadón hacia la procrastinación

David Mella, conduciendo el balón en el Deportivo-Eibar Patricia G. Fraga

Un gol surgido del juego y otra patada hacia delante. Sucedió tal cual en el Deportivo 1-0 Eibar. Porque la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo encontró el premio en un primer cuarto de hora en el que fue un equipo notable y atrevido con balón. Relativamente reconocible. Pero una vez fabricó su ventaja, decidió que la mejor forma de asegurársela era buscando que no pasase nada.

Minimizó riesgos olvidándose del balón, sin darse cuenta de que lo más arriesgado es no arriesgar —Juanma Lillo dixit—. Porque sacándose de encima la pelota para evitar perderla en zonas comprometidas, se sacó a sí mismo del partido. El Dépor actuó como esas personas que van por la vida procrastinando. Improvisando ante los problemas. Sin enfrentarse a ellos de verdad y dando patadas hacia delante. Posponiendo los dilemas. Esperando que el propio tiempo los solucione por sí mismo.

El conjunto coruñés no está cómodo defendiendo. Sufre corriendo detrás del balón, de la misma manera que no disfruta pertrechado cerca de su área. Pero con su abusivo juego directo y sus prisas por acabar las jugadas en las ocasiones en las que sí pudo quedarse con la pelota, acabó dándole más vida a un Eibar muy dúctil, que le volvió a desordenar —como en la ida— y al que solo su falta de talento neto en último tercio le privó de sacar algo de Riazor.

Riki inicia, Mario acelera

Antonio Hidalgo estaba obligado a darle un giro al equipo después de la derrota en Castellón. No solo por venir de perder, sino porque la sensible baja de Quagliata le obligaba a buscar soluciones a la pérdida de prestaciones desde el lateral izquierdo que supone la ausencia del italiano.

No se complicaron el técnico y su staff. Con la opción de Mella como carrilero a pie natural asomando —acabó jugando ahí durante el partido—, Hidalgo apostó de inicio por la opción canónica de colocar a Sergio Escudero en el lugar del transalpino y pedirle a Yeremay Hernández que partiese muy abierto por delante para dotar a ese carril de la amenaza en forma de amplitud y profundidad que ‘Escu’ ya solo puede dar desde el pase, pero ya no desde la conducción o el desmarque.

Ante un Eibar estructurado en 5-3-2, el Deportivo priorizó alcanzar la máxima amplitud como método para abrir al rival. Para ello, Yeremay y Mella partían pegados a la línea de cal, con Alti y Escudero en el carril intermedio para conectar con ellos y dos interiores muy marcados, encargados de generar el triángulo por cada uno de los dos sectores.

Al margen de este relevo obligado, en la sala de máquinas Villares dio relevo a José Ángel Jurado. Podía ser el capitán quien ejerciese de pivote más posicional, pero con Riki Rodríguez ya a disposición, tenía más sentido que fuese el asturiano quien descendiese un escalón para ser el primer receptor y dirigir los ataques desde atrás. Así lo hizo el ex del Albacete, a quien Hidalgo flanqueó con Villares y Mario de interiores. El primero, por la izquierda para compensar a Yere y cargar el área. El segundo, por la derecha para acelerar los ataques en ese sector... desde el que el Dépor acabó ganando el partido.

Una derecha ganadora

Y es que precisamente a través del trío que conformaron Soriano, Altimira y Mella, encontró el Deportivo la forma de amenazar al Eibar en el primer cuarto de hora.

Puede que Beñat San José pensase que el conjunto herculino intentaría volver a juntar referencias por dentro, como hizo contra el Albacete. Y quizá por eso apostó por reforzar la última línea con Peru y convertir su zaga en una defensa de cinco —desde la que es más fácil ‘saltar’ hacia delante con agresividad— y tres medios por delante a costa de perder densidad en sus carriles exteriores.

El triángulo del sector derecho, encontrando la profundidad. Alti, abierto, se apoya en Mella, que filtra el pase al desmarque de Soriano entre central y carrilero. Ocupación de tres pasillos, tres alturas y movilidad

Sin embargo, el plan de partido de Hidalgo escondía otro camino que, a la postre, fue ganador. Porque en vez de colocar a Mario, a Yeremay o a Luismi —este incluso partió desde el banco— en el carril central, decidió alejarlos del tráfico. Y en cuanto el equipo herculino podía levantar la mirada hacia el horizonte y abrir el juego al perfil diestro, el trío encontraba la superioridad numérica beneficiado por esa estrechez del Eibar en su centro del campo de tres, o era capaz de fabricar una ventaja desde su superioridad cualitativa, posicional o incluso socio-afectiva.

Así, era casi siempre Mella quien esperaba abierto para atraer a Corpas, con Mario o Alti alternándose en función de la situación: uno atacaba la profundidad en el carril intermedio y el otro ejercía de apoyo sostén.

La acción del 1-0. Soriano recibe, se apoya en Altimira y traza un movimiento diagonal hacia dentro. El lateral catalán atrae a Aleix Garrido y Sergio Álvarez, que intuye un posible centro, acude a la ayuda pero libera el espacio en el pico del área, al que Alti filtra el pase a Mario, con margen para encarar a un contemplativo Jair.

El Eibar sufría para llegar a las ayudas, aunque lo acababa consiguiendo. Pero en un saque de banda, liberó a Mario para tapar un teórico centro de Alti y el madrileño no perdonó.

Sin solución

Pero fue anotar el 1-0 y perder el Deportivo cualquier intención. El equipo dio a entender que el trabajo estaba hecho y que lo único que podía pasar era perder el botín. Por eso comenzó a intentar que no pasase nada.

Tras el 1-0, el Eibar extremó todavía más su pressing alto en los reinicios del Dépor. El cuadro herculino apostó por jugar largo muchas veces sin ni siquiera intentarlo en corto. Pero cuando trataba de combinar, no encontraba la forma de salir de esa presión casi a pares, en la que incluso Moreno ‘saltaba’ para emparejarse con Villares (interior zurdo).

De este modo, cada reinicio de juego se convertía en pérdida. Porque el Dépor o bien renunciaba a jugar en corto y buscaba un balón largo hacia una última línea nada dominante en esas lides o bien intentaba comenzar asociándose.

Sin embargo, el segundo de estos caminos acababa derivando en el primero. Porque en cuanto detectaba que el rival lanzaba delante a un elevado número de futbolistas, no buscaba soluciones al emparejamiento casi a pares que planteaba el Eibar. Directamente, acababa renunciando a asociarse en corto y enviando el esférico en largo. Así, por mucho que Zaka tocase más balones que de costumbre, era imposible que el conjunto local sacase algo productivo de esas acciones. Porque o no ganaba el primer balón o nunca se quedaba el segundo.

El Eibar presionó alto al Dépor, pero en no pocas ocasiones el conjunto deportivista entendió mal cómo sortear ese planteamiento. Ferllo conecta con Loureiro, que encuentra fuera a Escudero, al que le 'salta' desde lejos Cubero. En vez de pedirla al espacio libre al apoyo, tanto Mella como Soriano rompen y buscan la espalda del rival en un nuevo balón largo que no va a ningún lado. Demasiada precipitación y poca precisión. Menos riesgos, pero más prisas

Sin referencias

Fue de este modo, renunciando al balón por miedo a perderlo e incapacidad para responder a un bloque alto, como el Deportivo comenzó a perderle el pulso al partido.

Con el balón en los pies del conjunto visitante, el Deportivo comenzó a perseguir sombras. San José diseñó una estructura y movilidades que encontraban superioridades en todas las zonas y, por ende, acababan desordenando al equipo.

El Eibar generaba superioridades por dentro y, además, podía encontrarlas. El equipo de San José gira y encuentra a un Dépor estrecho, que no llega al lado opuesto. Marco Moreno recibe solo y puede apoyarse en Peru (fuera) o Adu Ares, en el carril intermedio demasiado lejos de Loureiro

En la zona de iniciación, Sergio Álvarez ejercía de cuarto elemento para superar la primera línea local, que comenzó estando compuesta por Mella, Zaka y Yeremay, apoyados por Mario, pero acabó desdibujada.

En la banda izquierda local, los ‘saltos’ de Escudero sobre el carrilero Cubero eran demasiado largos. El vallisoletano no llegaba a incomodar, abriendo así la puerta a desestructurar al equipo en una zona en la que el Eibar buscaba generar ventajas con la presencia de Adu Ares situado en el carril intermedio. Lejos de Loureiro, pero también de unos centrocampistas que bastante tenían con igualar el dinamismo de Álvarez, Garrido y Javi Martínez.

Hidalgo trató de corregir el rumbo del partido ubicando a Mella como carrilero izquierdo para incomodar a Cubero, pero Adu Ares siguió siendo un problema. Peru juega con total libertad y encuentra al canterano del Athletic, que puede recibir y jugar fuera para, entonces, atacar el espacio liberado por el ‘salto’ tardío de Escudero, ya central izquierdo.

Mientras, en el perfil diestro, Mella y Alti no terminaban de saber cómo repartirse las marcas de Corpas si por ahí caía Martínez. El Deportivo no tenía ni el balón, ni referencias claras sin él. E Hidalgo apostó por reubicar a Mella en la izquierda para proteger a Escudero como tercer central. Pero el problema siguió siendo el mismo. El Deportivo era un equipo muy largo, el Eibar jugaba con facilidad y el ‘18’ tenía que salir de zona. El Eibar no generaba peligro, pero sí sensación de agobio constante.

A destiempo

De esta manera, como sucedió en el partido de ida, el Deportivo comenzó a llegar tarde a todos lados. Tras el intermedio, intentó dar un paso hacia adelante presionando más alto, pero eso provocó todavía más distancias entre líneas.

La primera línea no incomodaba al poseedor. Mientras, los pivotes eran casi transparentes: si guardaban la posición, el Eibar encontraba al hombre libre, pero si intentaban ser más agresivos, exponían más a un equipo ya roto, en el que nadie terminaba de ser realmente expeditivo en los duelos. La movilidad del Eibar generaba caos. Si el equipo esperaba, sufría por pasivo. Mientras, si se decía a 'saltar', llegaba siempre tarde y se desordenaba todavía más.

El Deportivo era un quiero y no puedo sin balón. Si intentaba ser agresivo, peor. Porque era un equipo muy largo y sus futbolistas ‘saltaban’ al acoso tarde y mal, lo que le desordenaba todavía más. Villares sale de zona pero no corta, Mario igual y Aleix puede recibir lateralizado. Escudero ‘salta’, pero no roba y asume el riesgo de dejar a Loureiro en un dos para uno.

No había forma de contener al rival. Cada acción era estresante, de máxima exigencia. Y la gestión del balón, con prisas para acabar las jugadas incluso una vez estas progresaban hacia campo contrario, no ayudaba a templar los ánimos.

Ni siquiera con el partido casi acabado entendió el Deportivo cómo defenderse. En la imagen, intenta elevar la altura de su línea defensiva, pero acaba desprotegiéndose y disputando en inferioridad posicional (Loureiro y Noubi como únicos en disposición de disputar el duelo contra tres puntas) un balón directo de Magunagoitia que era evidente.

Así, solo algún destello de Patiño y los contragolpes a lomos de Mulattieri fueron el desahogo para un equipo que quiso dedicarse solo a sobrevivir, pero sin saber muy bien cómo.