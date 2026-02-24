Juan Carlos Escotet: "La creación del museo es un viejo sueño que hoy cristaliza en realidad"

Alfonso Rueda y Juan Carlos Escotet en la inauguración del museo del Deportivo JAVIER ALBORÉS

El Deportivo abre un museo. Lo hace en los bajos de la Tribuna del estadio de Riazor, en la zona más próxima a la Torre de Marathón y la travesía que honra a Arsenio Iglesias. Pero no solo abre un espacio expositivo. El Deportivo inaugura un lugar donde el pasado vuelve a estar presente y la memoria tiene a qué apoyarse para revivir punto por punto los casi 120 años de historia del club herculino. Podrá visitarse de 10 a 18 horas desde este jueves.

Se trata de un punto de encuentro para que el deportivismo pueda volver a los días que marcaron su largo camino. Con imágenes en las que detenerse, objetos que presenciar y títulos de los que presumir. Un museo que nace como un nuevo refugio para el recuerdo, pero también como un puente entre generaciones. Tanto para quienes lo vivieron en primera persona, como para quienes lo heredaron. Un lugar nuevo que, además de hacer un repaso de lo que significa el Deportivo, guarda algo más profundo: el orgullo de una ciudad con sentimiento de pertenencia.

En este escenario cargado de emoción, el acto, en el corazón del estadio de Riazor, recibió en la tarde de este martes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del Deportivo, Juan Carlos Escotet. También estuvieron presentes numerosas autoridades en representación de las instituciones de A Coruña y del conjunto de Galicia, que quisieron presenciar la puesta en marcha del primer espacio de contenido deportivo integrado en la red de Centros Museísticos de Galicia, del que forman parte 98 en toda la comunidad.

Juan Carlos Escotet fue el primero en tomar la palabra para recalcar la transcendencia de un hito en la historia del club: “El Dépor Museo&Tour nace de la ilusión de nuestra afición y representa la unión de un club que forma parte indisoluble de la identidad de A Coruña y de Galicia, preservando su legado y proyectándolo hacia el futuro”. "La materialización de este museo responde a una aspiración histórica y colectiva. Un viejo sueño que hoy cristaliza en realidad. Puedo decir con orgullo que es un proyecto forjado por y para el deportivismo. Cuando el deportivismo camina unido, ninguna meta es inalcanzable", deslizó.

Rubén Ventureira, director editorial de El Ideal Gallego, y Lois Novo, subdirector de DXT Campeón son los responsables de la propuesta expositiva del museo y también tuvieron turno de palabra. Ventureira fue taxativo. “El deportivismo es, desde hoy, pieza de museo”. Y agregó: “Lo son el club, sus aficionados, sus jugadores, sus directivos y sus entrenadores. De todas las generaciones. Desde 1906 hasta 2026”. Por su parte, Lois Novo reconoció el trabajo del amplio equipo que ha participado en la recolección de historias y objetos que se encuentran en las diferentes salas. Y abundó en la necesidad que había de recolectar toda la historia del club en un solo punto: “Antes de ganar la Liga ya había quién decía que el recorrido del Deportivo merecía un museo, pero hemos tenido que pasar de siglo para que un Consejo de Administración se decidiera a hacerlo“. Finalmente, remató su intervención parafraseando a Virgilio, fundador y primer jugador estrella del Club, con el grito de: “¡Viva el Deportivo!”

Así es el nuevo museo del Deportivo

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, cogió el testigo y coincidió en la relevancia de un proyecto que enriquece el patrimonio cultural de la comunidad. A su vez, quiso destacar al Deportivo como uno de los grandes referentes sociales y deportivos de Galicia: “Un país constrúese coa súa lingua, coa súa xente, coa súa industria e tecido económico, coa súa paisaxe... pero tamén cos seus fitos colectivos como os que aquí se lembran, e co traballo de institucións como o Dépor. Unha amalgama que contribúe a esa Galicia Calidade que tanto nos caracteriza. Conservar este legado é un acto de xenerosidade con esta cidade, que sempre atopou en Riazor un punto de encontro e de orgullo” apuntó. Rueda también deseo que la grandeza del Deportivo pueda seguir aumentando, a ser posible desde la temporada que viene en la máxima categoría del fútbol español.

La colección del museo se compone de más de 250 piezas originales y de 2.000 objetos de distinta naturaleza como trofeos, indumentarias, fotografías o material audiovisual. Un espacio que ha nacido bajo la voluntad del propio club de poner en valor su patrimonio material e inmaterial gracias a la colaboración de aficionados, extrabajadores y familias de anteriores futbolistas. El inicio de un proyecto ha nacido con la intención de ir creciendo que irá incorporando nuevos contenidos, experiencias y piezas de manera progresiva. Además albergará muestras temporales.

El Deportivo anuncia desde qué día y a qué precio se podrá visitar el Museo&Tour Más información

El Dépor Museo&Tour ocupa 1.445 metros cuadrados y se sitúa debajo de la grada de Tribuna Inferior del estadio. Desde el club calculan que unas 40.000 personas se acercarán anualmente al museo, lo que supondría unos ingresos de 1,3 millones de euros para la ciudad.