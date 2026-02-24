Iago Aspas reitera su deseo de ver al Dépor en Primera

Iago Aspas anotó el 0-1 ante el PAOK en Salónica EFE

Como buque insignia del eterno rival, Iago Aspas ha sido el villano número uno de Riazor durante la última década. Pero más allá de la rivalidad deportiva, el capitán del Celta siempre se ha mostrado favorable a que el Deportivo estuviera en Primera para seguir disfrutando del derbi gallego. A unos meses de cumplir los 39 años, el atacante de Moaña ha vuelto a reiterar ese deseo en los micrófonos de El Larguero.

Aspas no sabe el tiempo que le queda en el césped, aunque él se ve todavía listo para ser útil, como está demostrando esta temporada tanto en la Liga como en la Europa League. Quizá por eso insiste en que le gustaría vivir de nuevo esos duelos con el Dépor cuando le preguntan si quiere ver al conjunto coruñés en la máxima categoría el año que viene. "Sí, siempre lo he dicho. Sobre todo para Galicia tiene una gran repercusión. En la hostelería, para los aficionados... sería un partido precioso, tanto en Balaídos como en Riazor".

Cuenta pendiente

Antes de colgar las botas, Iago Aspas quiere volver a vivir la emoción de esos derbis entre Deportivo y Celta, un duelo de máxima rivalidad en el que hasta el momento registra un balance pendiente de equilibrar. El capitán celeste ha participado en nueve partidos, con cuatro derrotas, tres victorias y dos empates.

Su rendimiento frente al Dépor ha ido de menos a más, eso sí. Tardó siete encuentros en lograr su primera victoria y marcar su primer tanto, con expulsión incluida tras aquel encontronazo con Marchena en la 2012-13, pero desde entonces acumula tres triunfos consecutivos y cinco dianas, las últimas en diciembre de 2017 en Riazor.