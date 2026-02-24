Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Galería | Las primeras imágenes del museo del Deportivo

El club blanquiazul inauguró este martes un nuevo espacio en Riazor que recoge más de 100 años de historia

Javier Alborés
24/02/2026 21:43
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
1.
El museo del Dépor ya es una realidad
Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor
RCD

Lo más leído

Te puede interesar

Primeras imágenes del nuevo espacio en el estadio de Riazor

Galería | Las primeras imágenes del museo del Deportivo
Javier Alborés
La afición del Dépor, en el partido contra el Eibar

¿Estuviste en Riazor en el partido contra el Eibar? Búscate en nuestra galería
Quintana
La hinchada blanquiazul, que llevaba más de dos meses sin celebrar una victoria en casa, sufrió con el equipo y le empujó hasta el final para sumar los tres puntos ante los manchegos

¿Estuviste en Riazor apoyando al Deportivo contra el Albacete? Búscate en nuestra galería
Fotos | Javier Alborés y PATRICIA G. FRAGA
Más de 24.000 personas vivieron el encuentro ante el líder de la categoría, en una noche con grandes momentos, pero que terminaron viendo cómo los tres puntos volaban a Santander

Galería | Búscate entre los más de 24.000 deportivistas que acudieron a la cita ante el Racing en Riazor
Esther Durán