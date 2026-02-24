Mi cuenta

Diario de Ferrol

El puesto de nueve, a debate entre la afición del Dépor: "Mulattieri es el único de Primera, pero no le marca ni al arcoíris"

En una encuesta realizada en la previa del partido ante el Eibar, la hinchada blanquiazul mostró serias dudas sobre quién debe ocupar la punta del ataque 

Esther Durán
24/02/2026 18:30
La afición del Dépor, en el partido ante el Eibar
La afición del Dépor, en el partido ante el Eibar
Desde hace meses, el debate está servido en la delantera del Deportivo. Con la temporada entrando en su tramo decisivo, la figura del ‘9’ sigue siendo uno de los grandes focos de discusión entre la afición debido a la falta de continuidad goleadora y la irregularidad de los arietes blanquiazules. ¿Quién debe ocupar la punta del ataque deportivista?

En una encuesta realizada entre la hinchada coruñesa en la previa del encuentro ante el Eibar, las dudas sobre este puesto quedaron perfectamente reflejadas en los primeros entrevistados: tres amigos, una misma pregunta y tres respuestas distintas. El primero apostó por Zakaria, el segundo por Mulattieri y el tercero por Stoichkov. Una escena que resume bastante bien la confusión que generan los atacantes en la grada.

Mulattieri y Eddahchouri, con el Castellón celebrando de fondo

Los nueves discontinuos de Hidalgo en el Deportivo

Más información

La mayoría se decantó por Zakaria, máximo goleador del equipo con nueve tantos después del anotado al conjunto armero. Sin embargo, el respaldo viene cargado de matices. El delantero estuvo casi tres meses sin ver portería hasta la pasada jornada y algunos, incluso apoyándole y eligiéndolo por delante de los demás, señalaban que lo hacían porque Mulattieri “no le marca ni al arcoíris”, reflejando la frustración con la falta de gol del italiano.

Empatados con dos votos cada uno le siguen el jugador cedido por el Sassuolo, y el fabrilista Nsongo Bil. El primero, gracias a su calidad y su trabajo, sobre todo, fuera del área. “Tiene buena definición, es un delantero completo”, afirmó un aficionado. Pero sus cifras, solo dos goles en toda la temporada, pesan como una losa en el debate. “A mí me convencía mucho a principio de temporada, pero se fue apagando la llama. Es una pena, porque creo que es el único jugador de Primera División que tenemos arriba”, afirmó otro.

Ante la falta de acierto de ambos, algunos optaron sin pensárselo por el delantero del Fabril. El camerunés dejó muy buenas sensaciones en sus apariciones con el primer equipo, e incluso Fernando Soriano explicó que no se fichó un punta en el mercado de invierno porque siempre tenían en mente darle la oportunidad a la cantera. Aunque desde su participación en el Reino de León, no ha vuelto a tener minutos con el primer equipo.

