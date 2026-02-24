Mi cuenta

El Deportivo anuncia desde qué día y a qué precio se podrá visitar el Museo&Tour

Riazor abrirá las puertas al público esta misma semana

Dani Fernández
Dani Fernández
24/02/2026 18:23
Una maqueta del nuevo museo de Riazor
RC Deportivo
A escasas horas de la inauguración oficial, el Deportivo ha hecho público a partir de qué día y a qué precio podrán los aficionados deportivistas disfrutar del Museo&Tour de Riazor.

Un proyecto en el que el club lleva tiempo trabajando con ilusión y que este jueves a las 10.00 horas abrirá las puertas por primera vez. 

La parroquia blanquiazul podrá escoger entre dos modalidades de visita, ninguna inferior a la hora y cuarto de duración, aunque con diferencias entre sí en la oferta.

El Museo&Tour, de 75 minutos de duración, ofrece, además del propio acceso al museo con paso por las Salas Blanca, Dorada y Azul, los tres espacios que componen la totalidad de la exposición, una visita al estadio que recorre desde los vestuarios hasta el Palco de Honor, pasando por sala de prensa, zona mixta y banquillos. 

Esta opción tiene un precio de 14 euros para el público general y 10 para abonados. Cinco euros menos en el caso de que tengan entre 5 y 14 años. Los menores de cuatro años podrán pasar gratis.

También existe la posibilidad de elegir el Museo&Tour Guiado, estimado para ver en una hora y 40 minutos. Esta opción tiene un coste de 21 euros para el público general y 17 para abonados.

Ya está todo preparado para que el deportivismo pueda visualizar los mejores momentos de los 120 años de historia. Un nuevo refugio para el recuerdo que, además de hacer un repaso de lo que significa el Deportivo, guarda algo más profundo: el orgullo de una ciudad con sentimiento de pertenencia.

