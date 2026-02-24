El cambio de banquillo en el Racing de Ferrol deja a Jairo Noriega en un segundo plano

Jairo Noriega Diario de Ferrol

Jairo Noriega no está pasando por un buen momento en A Malata. Después de regresar al Deportivo el pasado mes de junio, salió cedido al Racing de Ferrol sin pasar apenas por Abegondo, con el objetivo de sumar minutos y experiencia a las órdenes de Pablo López, con quien ya había coincidido la pasada campaña en el Ourense CF. Pero su situación se ha complicado en las últimas semanas. Con la total confianza del técnico coruñés, comenzó el curso siendo indiscutible y en las primeras 17 jornadas solo se perdió un partido al ver la roja en el duelo ante el Lugo.

De hecho, el centrocampista coruñés anotó el primer gol liguero del cuadro ferrolano, en la victoria ante el Talavera con la que inauguraron por la puerta grande la temporada 2025-26. Su primera suplencia no llegó hasta finales de diciembre, y tras la destitución de Pablo López su participación se ha ido diluyendo poco a poco. Desde la llegada de Guillermo Fernández Romo al banquillo verde, jugó los tres primeros duelos como titular, pero en las últimas tres jornadas apenas ha disputado cuatro minutos a las órdenes del técnico madrileño.

De hecho, los dos últimos compromisos ligueros los ha visto desde el banquillo y no saltó al césped el pasado viernes en la derrota de su equipo ante el Celta B. 19 titularidades y un total de 1572 minutos son los que acumula el coruñés con la camiseta del Racing de Ferrol este curso, y vive su peor momento de la temporada justo cuando el cuadro departamental afronta el tramo decisivo de competición con el objetivo de jugar un playoff del que le separa actualmente tan solo un punto.

Chacón goleador, Petxarroman 'MVP'

La jornada de los cedidos del Deportivo tuvo dos claros protagonistas: Luis Chacón y Álex Petxarroman. El de Pontedeume anotó en el empate ante el Leganés y desde este martes estará a las órdenes de Rubén de la Barrera, que llega al Reino de León con el objetivo de salvar la categoría. Por su parte, después de más de tres meses sin saltar al césped, el lateral vasco fue titular y elegido el mejor jugador del partido en la importante victoria del Andorra ante el Zaragoza.

Luis Chacón (Cultural Leonesa). A pesar de la complicada situación en la que se encuentra el conjunto leonés, el de Pontedeume continúa siendo una jornada más el motor de la Cultural. Cumplida la media hora de juego en Butarque, Chacón anotó el primero de la tarde y diez minutos después asistió a Iván Calero, aunque el tanto quedó anulado por fuera de juego. Finalmente, el Leganés empató el partido al filo del descuento y el Cuco Ziganda fue destituido, dejando al equipo a tres puntos de la salvación. El exdeportivista Rubén de la Barrera es el elegido para ocupar el banquillo del Reino de León y tratar de darle la vuelta a la situación.

Petxarroman (Andorra). El lateral vasco fue la gran sorpresa de la jornada. Tras doce partidos sin disputar ni un solo minuto, y en las que incluso se quedó fuera de varias convocatorias, Petxarroman no solo fue titular en la victoria del Andorra ante el Zaragoza, sino que fue elegido MPV del partido. Más de tres meses después, volvió a vestirse de corto, completó los 90 minutos y, a pesar del doblete Josep Cerdà, su gran actuación hizo que fuese nombrado por LaLiga como el mejor del partido. El conjunto del Principado logró una importante victoria ante el Zaragoza (2-1) en un duelo directo por la salvación.

Bouldini (Granada). El delantero marroquí disputó seis minutos en la derrota del Granada ante el Ceuta. Ingresó en el terreno de juego en el 85, cuando su equipo, que había logrado empatar el encuentro en la segunda parte, volvió a verse por detrás en el marcador tras un tanto de Kuki Zalazar. Finalmente, los tres puntos se quedaron en el Alfonso Murube y el cuadro granadino se coloca a tres puntos de la zona caliente.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Tanto Diego como Rubén salieron de inicio y completaron los 90 minutos en el derbi ante el Lugo que terminó en tablas (1-1). Primera titularidad para el de Silleda y tercera consecutiva para el de Amoeiro, que tras varios partidos en el banquillo vuelve a tener continuidad en el cuadro granate. No hubo goles en Pasarón hasta los últimos diez minutos, cuando Yelko Pino adelantó al Pontevedra, pero la alegría apenas le duró cinco minutos a los locales. Nicolás Reniero empató el choque con un gol que desencadenó un final caliente, con expulsiones y un tanto anulado a los pontevedreses ya en la prolongación que les privó de sumar los tres puntos y volver a la senda de la victoria.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). El Ourense tenía una cita importante este fin de semana en Guadalajara. Un duelo directo en la lucha por la salvación, al que los gallegos llegaban tras sumar una importante victoria la pasada jornada frente al Mérida. Pero el conjunto ourensano no fue capaz de sacar nada del Pedro Escartín y continúa a tan solo un punto de los puestos de descenso, ayudado por las derrotas de la mayoría de los equipos de la zona baja. Guerrero salió de inicio una semana más y fue sustituido en el minuto 62, justo cuando Martín Ochoa ingresó en el terreno de juego todavía con el 0-0 en el marcador. A pesar de que tuvo una gran ocasión para adelantar a los suyos, no estuvo acertado y pocos minutos después Unax Álvarez no falló y el Guadalajara se llevó los tres puntos.

Kevin Sánchez (Cartagena). Iñigo Vélez se estrenó en el banquillo albinegro por todo lo alto. Derbi y victoria ante el Real Murcia, para coger aire con respecto al descenso y situarse a dos puntos del playoff a Segunda División. Kevin Sánchez fue titular, creó numerosas acciones de peligro y participó en el gol con el que Nil Jiménez dio la victoria a los visitantes. El delantero burgalés fue sustituido en el minuto 80, ya con el 1-2 en el marcador.