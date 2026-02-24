¿Cuánto pesa la baja de Yeremay? Estas son las cifras que debe compensar el Dépor sin el canario

Yeremay intenta regatear en el Deportivo-Eibar Quintana

Seguro que uno de los principales rompecabezas de Antonio Hidalgo para la visita del Deportivo a Zubieta este domingo (14.00 horas) será cómo suplir la baja de Yeremay. Rompecabezas para el técnico y la pregunta que todo el deportivismo se hace y se hará a medida que avanza la semana hasta ese duelo con la Real Sociedad B. Y nadie puede culpar al uno ni a los otros. Porque si la ausencia del canario ya tiene una dimensión mayúscula entendiéndola únicamente como concepto, como tener que afrontar un choque sin tu jugador franquicia, el vacío se multiplica si uno pone el microscopio para analizar todo lo que el ‘10’ le da a los suyos.

Yeremay se ha convertido ya por méritos propios en uno de esos futbolistas que trascienden a los números. Su mera presencia acapara focos desde la grada y atención de los rivales, al tiempo que se convierte en la piedra angular de su propio equipo. El plan del Dépor consiste en encontrar la forma de hacerle llegar el balón en las mejores condiciones para que pueda resolver, algo totalmente lógico si tenemos en cuenta que el canario se ha convertido desde su debut en el fútbol profesional en una de las armas ofensivas más letales de Segunda División. Pero, ¿cuál es el impacto real de Yeremay en el Deportivo? ¿Qué cifras son las que tiene Hidalgo que cubrir ante la ausencia por sanción de su figura?

Goles y asistencias

El primer dato es el más obvio. El pan de cada día en el fútbol. 17 goles y asistencias. Yeremay es el máximo realizador del conjunto coruñés y el que más ha habilitado a sus compañeros para que marcaran, igualado con Mario Soriano después de su pase de gol a Eddahchouri ante el Eibar. Por supuesto, es el que ha generado la producción ofensiva más alta del Dépor y también el responsable de lanzar los penaltis, suerte en la que hasta el momento se ha mostrado infalible este curso.

Porque Yere no solo sobresale entre los que comparten vestuario con él, sino que esos datos lo colocan entre los mejores de LaLiga Hypermotion. Solo hay cuatro futbolistas que sumen más dianas y únicamente hay tres que den más asistencias. Élite de plata sin discusión, porque además el peso de sus goles es diferencial a la hora de cambiar partidos.

Punto de desequilibrio

El gran salto de Yeremay ha sido ser capaz de traducir en números todo lo que ya generaba antes a través de su talento para el regate. Pero eso no quiere decir que haya perdido ese punto de desequilibrio tan importante en un fútbol como el actual, en el que todas las estructuras colectivas se estudian al milímetro y es ese espacio para la improvisación el que suele romper partidos. A pesar de reducir levemente su volumen de regates, el canario continúa siendo uno de los futbolistas que más encara… y que mejor lo hace. Solo el malaguista David Larrubia supera sus regates exitosos (78 por 73 del blanquiazul), con Yere presentando un porcentaje de éxito superior al 50%.

En este sentido, no puede sorprenderle a nadie que esté muy arriba en la clasificación de ocasiones creadas (42), solo por detrás de Luismi Cruz en el Dépor, y en la de grandes ocasiones, una métrica de Opta que aplica a situaciones en las que se espera que el futbolista marque, liderando con 8.

Volumen de uso

Obviamente, el Deportivo es un equipo construido para que Yeremay lleve el peso ofensivo y sea una de las piezas con más volumen de uso. Y hasta el momento el canario nunca ha rehuido esa responsabilidad. Por eso no debe sorprender que, de entre los futbolistas de ataque, y pese a que la sensación en ocasiones pueda ser diferente, Yere sea uno de los jugadores que más intervienen en el juego del equipo coruñés a medida que el balón se acerca a la portería contraria. El 10 toca el balón casi 53 veces por partido, solo por detrás de Mario Soriano, cuyo volumen de intervención supera los 61 toques. Luismi Cruz está por detrás, como Mella o un Eddahchouri que sí aparece como el único que supera sus intervenciones en el área (6,6 por las 4,5 de Yeremay).

Son precisamente ellos dos, con frecuencia los jugadores más adelantados del equipo, los que también tienen la responsabilidad de finalizar buena parte de las llegadas deportivistas. De esta forma, Hidalgo también tendrá que buscar más veneno para sustituir los disparos de Yeremay en un grupo en el que no sobran candidatos que miren a la portería contraria. El canario es el que más dispara, con 78 remates (27 de ellos a portería) que suponen más del 22% de los intentos que hasta el momento ha hecho el conjunto herculino.

Por la dimensión del crack blanquiazul y por lo visto hasta el momento, parece complicado que un solo jugador vaya a compensar su ausencia en Zubieta, por lo que el técnico tendrá que arreglárselas para encontrar soluciones colectivas para llenar ese vacío.