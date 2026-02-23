Yeremay deja a Segunda huérfana de su magia 456 días después

Yeremay se encara con Marco Moreno en la jugada que le costó la expulsión QUINTANA

Noviembre de 2024 fue un mes movido para Yeremay. Después de una irrupción espectacular en lo que estaba siendo su estreno en el fútbol profesional, su puesta en escena ante los grandes focos se había consolidado con la llamada de la selección española sub-21 en octubre, a la que debía volver a acudir de nuevo. Hubo polémica porque el Dépor peleó para que se quedara y jugara ante el Eibar un lunes antes de viajar con el combinado nacional. La RFEF terminó cediendo para que, al final, el canario regresara a A Coruña antes de tiempo por unas molestias en la rodilla. Esos problemas físicos le obligaron a perderse igualmente dos partidos con el Dépor, la visita al Almería (2-1) y el empate ante el Sporting en Riazor (1-1). Terminando el mes, el día 30, el ‘10’ regresó a los terrenos de juego para colaborar en el show de Lucas Pérez ante el Cádiz y el triunfo blanquiazul por 2-4. Ese impás fue la última vez que Segunda División no pudo disfrutar de la magia de Yeremay.

Hasta que ruede el balón este domingo en Zubieta (14.00 horas). Cuando el Dépor arranque su encuentro de la jornada 28 ante la Real Sociedad B, habrán pasado 456 días desde la última vez que el conjunto coruñés saltó al césped para un partido de liga sabiendo que no iba a poder contar con su gran estrella ni de inicio ni tampoco durante el devenir de los 90 minutos. Una racha de 53 encuentros que se cortará debido al cruce de cables que tuvo en el descuento del duelo del pasado sábado, curiosamente también con el Eibar como una de las partes de la ecuación. A falta de conocer el alcance de la sanción, que viendo el acta no debería irse a más de una jornada, el futbolista canario tendrá una semana de paréntesis para recuperarse no solo en lo físico, sino para tratar de bajar las revoluciones en una cabeza que esta temporada no siempre ha estado al 100%.

La frustración vence a Yeremay: ‘combustiona’ y se autoexpulsa en cinco minutos Más información

Porque Yeremay lleva tiempo arrastrando molestias. Ya terminó acusando el volumen de minutos la temporada pasada, en la que acabó sobre el césped, pero siempre saliendo del banquillo en las últimas e intrascendentes jornadas para el Dépor. Pero es precisamente esa responsabilidad con la que carga la que le ha impedido parar. El atacante no ha querido en ningún momento dejar a sus compañeros y ha estirado el momento de tomarse un descanso al límite hasta el punto de acabar ‘borrándose’. El problema es que, precisamente por ese complejo de héroe, ni nadie que haya sido capaz de hacerle ver que quizá lo conveniente era frenar, el remedio ha sido peor que la enfermedad. La combustión en el tiempo de descuento ante el conjunto armero no solo le hará perderse el partido de este fin de semana, sino que lo mantendrá como apercibido, ya que la expulsión por doble tarjeta no acumula en la lista de amarillas. Es decir, la probabilidad de que Yeremay vuelva a perderse algún partido más de aquí a final de temporada es elevada.

Sin respiro

El 10 no ha parado de crecer desde que diera el salto al primer equipo en Primera RFEF. Su evolución ha sido total, desde conceptos tácticos, hasta la capacidad para generar cifras, como también en el apartado físico. Poco queda de aquel chico al que le costaba llegar entero cuando se alcanzaba la hora de partido. Y ese crecimiento a nivel condicional se hace igual de patente en el tiempo que pasa sobre el terreno de juego.

La temporada pasada, desde aquel encuentro en el Carranza, enlazó 23 encuentros como titular antes de los tres últimos como suplente. Fue indiscutible para salir de inicio, pero rara vez intocable para estar en activo hasta el pitido final. Gilsanz lo sacaba del campo de forma habitual en el último cuarto de hora y solo logró completar ocho partidos. Este curso, Yeremay ha sido titular en las 27 fechas disputadas hasta el momento en LaLiga Hypermotion y ha terminado 21 de ellas. De hecho, el canario es ahora mismo el futbolista del Deportivo con más minutos en lo que va de campaña, parando su cronómetro en 2.358. O, lo que es lo mismo, un 97% de los disputados por el cuadro coruñés.

Proteger al soldado Escudero Más información

Por supuesto, y como jugador franquicia, estos números de participación vienen respaldados también por la producción ofensiva. Y es que en una temporada discreta, el crack blanquiazul está mostrando la dimensión del jugador en el que se ha convertido, registrando hasta el momento diez goles y siete asistencias. Porque este parón le sirva para recargar pilas, en lo físico y en lo anímico, pasan muchas de las opciones de éxito del Deportivo en el tramo decisivo de campeonato.