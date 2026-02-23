Ximo Navarro, la última pieza de una defensa multifuncional

Ximo Navarro presiona a Cubero en el partido en Riazor contra el Eibar Quintana

La polivalencia de los hombres de atrás volvió a ser un recurso del que Antonio Hidalgo echó mano para amarrar los tres puntos en los últimos minutos de la victoria frente al Eibar en Riazor.

La zaga del Deportivo llevaba cuatro jornadas sin cambiar de nombres. Tras un largo periodo en el que el técnico catalán andaba bajo mínimos en cuanto a número de jugadores en la línea defensiva, el fichaje de Adrià Altimira y las recuperaciones de Sergio Escudero y Ximo Navarro han poblado la zona.

Con todos disponibles, el cuadro blanquiazul había despejado las dudas sobre cuál es la muralla titular, pero la sanción por acumulación de tarjetas amarillas de Giacomo Quagliata, obligó a un cambio de planes en el once inicial que también trastocó los cambios de la segunda mitad. Incluso arrastrando a David Mella, uno de los más desequilibrantes de la plantilla, al puesto de carrilero durante gran parte del choque.

Sergio Escudero, la opción que se antojaba más natural, fue el elegido. El lateral izquierdo del Deportivo actuó como protagonista desde el inicio. Algo de lo que no disfrutaba desde la abultada derrota (3-0) en La Rosaleda.

“No lo vamos a descubrir ahora”, mencionó el entrenador tras hacer una referencia a su gran trayectoria en el fútbol profesional. El experimentado vallisoletano demostró que el toque es lo último que se pierde. De sus botas nacieron las primeras intentonas serias del Dépor en el partido. Un saque de esquina que se quedó a centímetros del gol olímpico, un centro, esta vez en movimiento, que Diego Villares cabeceó alto y otro en el espacio indefendible entre portero y defensor que Zakaria no supo interpretar. Tres golpeos de pelota de primer nivel. Pero el físico dijo basta antes de alcanzar la hora.

Adu Ares creció a medida que a Escudero le pesaba el minutaje, el tiempo inactivo tras su larga lesión y la edad. Hidalgo lo percibió desde la zona técnica y dio entrada a Ximo Navarro con el objetivo de sujetar más al equipo, que hacía ya tiempo que había perdido la cara al encuentro.

El ‘23’ ocupó el carril izquierdo. Un escenario que no es nuevo, pero que no deja de ser un parche. Ximo ayudó en lo que pudo desde el lado opuesto al habitual y se convirtió en el último defensor del Deportivo que se desplaza a una diferente demarcación.

Un multiusos buscado

El Deportivo buscaba desde principios de verano jugadores capaces de rendir en varias posiciones del campo para no tener una plantilla larga y dejar la puerta entreabierta a algún canterano. Miguel Loureiro, comodín por excelencia, lidera el kit de los multiusos recién llegados.

El de Cerceda, ahora afincado en el sector zurdo, ha pasado por tres de los cuatro puestos de la defensa, asunto al que él le da normalidad: “A pesar de partir dunha posición en inicio, o partido pode levarte a cousas diferentes. Empezar de lateral e acabar xogando de terceiro central, outros días gañando máis altura por fóra… depende das características do rival. Estou cómodo en todas as posicións, son postos non descoñecidos para min”.

Lo mismo le ocurre a Lucas Noubi, que se ganó un sitio en el once inicial desde una posición secundaria para después consolidarse como titular indiscutible en el lugar desde el que transmite una mayor seguridad. Ante la única baja de Loureiro en toda la temporada, en Las Palmas de Gran Canaria, cambió de perfil.

El caso de Arnau Comas es particular. Siempre que el Deportivo ha jugado con línea de cuatro, el catalán partió por la derecha. Sin embargo, en momentos puntuales en los que Hidalgo apostó por fortalecer el área con un jugador más, como en la contienda ante el Real Zaragoza, ejerció de líbero o de central diestro.

El Deportivo se aprovechó de nuevo de la versatilidad de sus jugadores con más experiencia para sellar su sexta victoria en casa de la temporada y poner el candado por octava vez.