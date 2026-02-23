Proteger al soldado Escudero

Escudero trata de robar el balón a Aleix Garrido Quintana

Hay futbolistas a los que su jerarquía les permite tener peso en los partidos incluso aunque el físico ya amenace con abandonarles para mantenerse en el fútbol de élite. En esa fina cornisa de equilibrio parece moverse Sergio Escudero, un lateral con el que el Deportivo dispone de un recurso que le acerca al gol en la portería rival y, al mismo tiempo, le dificulta ser algo más sólido de manera sostenida en las proximidades del área propia.

El pasado sábado, ante el Eibar, el defensa vallisoletano volvía a un once de Antonio Hidalgo más de cinco meses después. La última vez que ‘Escu’ había posado para la foto junto a otros diez compañeros que partían de inicio databa ya del lejano 9 de septiembre de la jornada 4, en la que el Dépor estrenó su casillero de triunfos en casa frente al Sporting.

Cuando uno rebobina unos segundos antes de la volea que Dani Barcia enganchó para hacer estallar a Riazor de felicidad en aquel encuentro, no ve como origen de la diana a Escudero, sino a Mario Soriano. Y eso que el 1-0 nació de una falta lateral en el sector izquierdo. Pero en aquel momento tan avanzado del encuentro, el ‘18’ del Deportivo seguía la evolución del choque ya desde el banquillo, en el mismo lugar que tuvo que ocupar en los partidos siguientes.

Las tres claves del Dépor-Eibar por Álex Suárez Más información

Quagliata logró invertir los pesos en el lateral zurdo en ese encuentro y una vez agarró la posición, ya no la soltó. Aunque a ello le ayudó la falta de competencia, pues apenas cuatro partidos más tarde, el bíceps femoral de la pierna derecha de Sergio dijo ‘basta’ durante una carrera en Santander, tratando de igualar un choque en el que el equipo se acabó yendo de vacío.

Tuvo que volver a parar ‘Escu’ con una nueva lesión de larga duración. Esta vez no relacionada con su codo, sino con la musculatura extensora de cadera. Su enésimo frenazo en una trayectoria como blanquiazul que ha estado llena de accidentes y le ha impedido alcanzar la regularidad imprescindible —y más para un futbolista de 36 años— para adquirir un nivel óptimo de rendimiento.

Lo pasó mal Escudero, que el 25 de enero —curiosamente contra el Racing, el mismo equipo ante el que se lesionó— volvió al verde con el reestrenado papel de revulsivo. Su pierna izquierda no acercó al Dépor al gol del empate, pero una semana después, en León, sí fue determinante para que Mella acabase provocando el penalti que acabó en el ‘gol partita’ de Yeremay Hernández.

Su oportunidad

Escudero volvía a contribuir de verdad. Y tras sumar de nuevo unos interesantes minutos en defensa contra el Albacete y quedarse inédito en Castalia, la amarilla que Quagliata vio en La Plana le abrían, por fin, su ventana de oportunidad de inicio.

Enfrente estaba el Eibar de un Beñat San José que planteó el partido buscando sobrecargar el sector del lateral castellano, sabedor de que a su falta de rodaje se le unen ya unas condiciones que le pueden exponer en determinadas situaciones.

El técnico vasco apostó por modificar su estructura más habitual introduciendo a Nolaskoain como tercer central para dar vuelo como carrilero a Sergio Cubero y ubicar en el carril intermedio derecho a Adu Ares. Atraer lejos a Escudero con el primero para atacarle la espalda con el segundo.

Charlie Patiño reaparece y pide sitio en la ‘selva’ del mediocampo del Dépor Más información

Eso era lo que estaba sucediendo durante los primeros 35 minutos: ‘Escu’ tenía que ‘saltar’ demasiados metros. Lo hacía con las dudas propias que cualquiera tendría por desguarnecer su parcela, acrecentadas por un aspecto condicional que ya es una limitación en ese tipo de exigencias. Así, no terminaba de controlar a Cubero, pero ahí estaba Loureiro como guardaespaldas para frenar a Adu.

Sin embargo, no le gustaba la dinámica del choque a Hidalgo, que apostó por retocar su estructura e intercambiar de lado a Mella y a Yeremay. ¿El objetivo? Proteger al soldado Escudero, un efectivo definitivo cuando se trata de exponer su extraordinaria mirilla telescópica —estuvo a centímetros del gol olímpico y puso un gran centro a Villares—, pero ya incapaz de sumar como otros cuando la batalla se desenvuelve a campo abierto.

Así, Mella comenzó a actuar como carrilero y Escudero fue ‘abrigado’ como central zurdo de una línea cada vez más permanente de cinco efectivos. Aunque el movimiento no arregló las deficiencias colectivas del Dépor ni ocultó las dificultades en defensa para el vallisoletano, superado en todos los duelos (0 de 4), con amarilla y sustituido en el 73. Tocará seguir protegiendo a un soldado que quizá no sea el de antes, pero todavía tiene mucho que decir dentro del batallón blanquiazul.