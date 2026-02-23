Andrés Martín celebra el gol ante el Burgos de la pasada jornada, con Guliashvili al fondo LaLiga Hypermotion

La Hypertensiones no da tregua y obliga a los equipos a mantener tiesas las orejas cada fin de semana. Y en este momento del año, en el que la temporada entra en un tramo fundamental, es tiempo de no aflojar. Así se lo han tomado los equipos que a día de hoy se encuentran instalados en la zona de playoff.

El pasado fin de semana, ninguno de los seis implicados en la lucha por el ascenso perdió, aunque no todos ellos lograron sumar de tres. Ganaron sus respectivos compromisos el Racing de Santander, que recuperó el liderato perdido hace dos semanas, el Almería, el Deportivo y el Málaga. Mientras, hubo reparto de puntos en el duelo que enfrentó a Las Palmas y el Castellón, dos de las escuadras que también se ubican en la zona noble de la tabla de Segunda división.

Deberes hechos

El Deportivo fue el primero en competir de los seis equipos que ahora mismo pelean por regresar a la élite. Llegaba el pasado sábado a Riazor el Eibar, un equipo incapaz de ganar de tres como visitante en lo que llevamos de temporada y puso en más dificultades de las esperadas a los coruñeses, que vencieron gracias a un solitario tanto de Eddahchouri (1-0).

Ese mismo sábado también saltó al campo el Almería, que recibía la visita del Córdoba. Un encuentro en el que el cuadro indálico se impuso (2-1) gracias a una gran primera parte, en la que Miguel de la Fuente y Álex Muñoz pusieron por delante a los locales a la media hora de juego. Percan puso la emoción en el 78, pero el conjunto de Rubi logró defender su resultado para llevarse los tres puntos. Cerró la jornada del sábado el choque que enfrentó a Las Palmas y Castellón (1-1).

Líder provisional

Los orellut, líderes en ese momento, saltaban al campo del Gran Canaria sabiendo que el Dépor había logrado el mayor botín posible en Riazor y estaban entonces a dos puntos, es decir, a menos de un partido, aunque con el golaveraje perdido. El conjunto de Pablo Hernández no comenzó con buen pie, pues en el minuto 23 Jesé Rodríguez adelantaba a la escuadra pío-pío. El ex, entre otros del Real Madrid, transformaba una pena máxima, tras una contra que él había iniciado y que había terminado en penalti de Sienra sobre Viti Rozada.

El equipo canario lograba aguantar el resultado y se quedaba con uno más, tras la expulsión, por doble amarilla del propio Sienra. Llegaba al tiempo añadido y se acercaba la primera victoria de la segunda vuelta para Las Palmas, que al final se quedaba con la miel en los labios. En el 90+4 Brignani rescataba un punto de las islas, tras una jugada combinativa con Cipenga. La presión era el domingo para el Racing de Santander, que tenía que puntuar en el Sardinero ante el Burgos para poder recuperar la primera plaza.

Y rápidamente los verdiblancos demostraron que iban a por la recuperación del liderato perdido, con el gol de Andrés Martín en el siete de la contienda. Ezkieta se erigió como el héroe de la segunda parte gracias a un mano a mano salvado ante Córdoba. A pesar de, en palabras de José Alberto, no haber realizado su mejor partido, el cuadro cántabro se llevó los tres puntos (1-0).

El Málaga, intratable

Y cerró el pasado domingo la jornada el Málaga, que recibía la visita del Albacete. Los de Juan Funes, intratables en La Rosaleda, lograron su quinta victoria seguida en casa ante el cuadro blanquillo, gracias a un tanto del extremo Joaquín Muñoz en el minuto 54. El plantel que entrena Alberto González gozó de sus opciones de empatar, pero finalmente terminó cediendo ante un cuadro boquerón que mantiene su racha triunfal en su casa.

Finalizada la jornada 27 del campeonato, el Racing alcanzó la media centena de puntos (50); segundo, a uno de distancia, está el Castellón, con 49 unidades en su casillero; tercero es el Almería, con 48; en cuarta posición, con 46, está el Dépor; dos por abajo, el Málaga (44) ocupa la quinta plaza y cierra el playoff con 46 Las Palmas. La semana que viene todas las miradas de los equipos que ostentan esos primeros puestos en la tabla estarán puestas en el encuentro del próximo sábado en Castalia. Un partido en el que se enfrentarán el Castellón y el Racing de Santander en su particular pugna por hacerse con el liderato.

Un choque entre dos de las escuadras más en forma de la categoría, del que pueden beneficiarse equipos como el Dépor, pues aun en el caso del reparto de puntos, ambos no lograrán sumar de tres. Y si los blanquiazules hacen los deberes ante la Real Sociedad B a domicilio, pueden escalar posiciones en la tabla. El Almería abrirá la jornada en el Belmonte ante el Albacete, el Málaga visitará a un necesitado Granada y Las Palmas jugará como visitante ante la Cultural. Pruebas de fuego a domicilio para los que ocupan puestos de privilegio de Segunda.