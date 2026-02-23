La Xunta aprueba la integración del museo del Dépor en el Sistema Galego de Museos

La Xunta de Galicia incorporará el Museo del Real Club Deportivo en su Sistema Gallego de Centros Museísticos, la red impulsada por el Gobierno gallego que aglutina museos, colecciones y centros de interpretación, tanto de titularidad pública como de otras administraciones o entidades privadas, para fomentar la coordinación, conservación y difusión de su patrimonio.

Así se acordó este lunes en el Consello de la Xunta, donde se reconoce que este espacio, el primero de carácter deportivo que se integra en esta red, está concebido como un espacio cultural, patrimonial y educativo destinado a la conservación, preservación, promoción y difusión de la historia del Deportivo, así como a dar a conocer su influencia social y cultural a lo largo del tiempo.

De este modo, el Museo del Real Club Deportivo gozará del reconocimiento que supone estar bajo el paraguas de este sistema, contando con la garantía de que cumple con todos los requisitos en cuanto a instalaciones, horarios de apertura, seguridad y plan museológico, el documento que recoge todos los programas necesarios para el desarrollo del centro a nivel organizativo, expositivo y de difusión, pudiendo además acceder a convocatorias de ayudas específicas para museos, entre otras ventajas.

Dimensión deportiva, humana y social

El objetivo del Museo del Real Club Deportivo es acercar a los visitantes a la dimensión deportiva, humana y social de un club que nace en 1906 y reflejar cómo, a lo largo de su historia, ha tenido un impacto muy importante más allá de la ciudad de A Coruña. Su creación responde a la voluntad de la entidad de poner en valor su patrimonio material e inmaterial, generando un espacio de encuentro entre el deporte, la memoria colectiva y la cultura contemporánea. Por tanto, aspira a consolidarse como un lugar de referencia para la ciudad de A Coruña, al tiempo que ofrece a la ciudadanía un nuevo espacio de encuentro, ocio y convivencia.

La colección museística se compone de más de 200 piezas que forman parte del discurso expositivo inicial y que se suman a otros 2.000 objetos de distinta naturaleza. Se trata de trofeos, indumentarias, documentos, fotografías, periódicos, material audiovisual, objetos de jugadores, técnicos y aficionados, así como testimonios orales y digitales que ilustran la historia del Real Club Deportivo y su papel dentro del deporte y de la sociedad gallega. Al mismo tiempo, permiten ver la evolución histórica tanto del club como de su afición.

La inclusión del Museo del Real Club Deportivo supondrá contar en Galicia con una red de 98 espacios reconocidos, entre los que se encuentran cuatro centros de interpretación del patrimonio cultural: el de la Fundación Legar en Quiroga, el de la Torre de Hércules, en A Coruña, el del Molino del Pan de Baamonde y el complejo de los Molinos de Xuvia, en Narón. A ellos se suman 23 colecciones registradas —aquellas que cumplen criterios museográficos sin llegar a reunir los requisitos propios para funcionar como museo— y 70 museos, completando de este modo las tres categorías contempladas por la Ley de Museos 7/2021.